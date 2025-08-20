Teleshow

Las exorbitantes cifras del divorcio millonario entre Evangelina Anderson y Martín Demichelis: “Va a ser traumático”

La separación de la pareja, tras 17 años juntos, involucraría una fortuna superior a 50 millones de dólares y una compleja disputa legal por bienes en varios países

Sol de María

Por Sol de María

Guardar
El divorcio millonario entre Evangelina Anderson y Martín Demichelis involucraría más de 50 millones de dólares en bienes (Video: A La Tarde, América TV)

La separación de Evangelina Anderson y Martín Demichelis generó un fuerte impacto a nivel mediático, tanto por el final de una relación de más de 17 años, como también por la magnitud del patrimonio que deberán dividir. Según estimaciones difundidas en A La Tarde (América TV) por el periodista Daniel Fava, habría en juego más de 50 millones de dólares en un proceso de divorcio millonario que se perfila como uno de los más resonantes del año, tanto por la cantidad de bienes involucrados como por la complejidad legal que implica.

El patrimonio acumulado por la pareja durante su extensa vida en común incluye propiedades en distintos continentes, cuentas bancarias en el exterior, autos de alta gama y campos en Argentina. Entre los activos más destacados figuran una casa en Marbella, España, donde la familia residió durante varios años, y un departamento en el exclusivo Chateau Libertador, en Buenos Aires. A estos se suman campos en Córdoba, provincia natal del exfutbolista, y diversas cuentas millonarias fuera del país. La fortuna, generada principalmente por la exitosa carrera del exfutbolista en la élite europea (con pasos por Alemania, España e Inglaterra), está ahora bajo análisis de asesores y contadores.

Uno de los aspectos más delicados del proceso es la jurisdicción donde se tramitará el divorcio. La decisión de realizarlo en Argentina o en Alemania podría ser determinante para el reparto de los bienes, ya que las leyes de cada país establecen criterios diferentes sobre la división del patrimonio conyugal. Dependiendo del lugar donde se resuelva la separación, el reparto podría no ser necesariamente equitativo. “Para su entorno no es un 50 y 50, y tampoco para los abogados”, advirtió Fava, reflejando la postura de los representantes de Demichelis, que consideran que la distribución debería ajustarse a criterios específicos y no a una simple división por mitades.

La división del patrimonio incluye
La división del patrimonio incluye propiedades en España y Argentina, cuentas en el exterior y autos de lujo

En este escenario, las posiciones de las partes comienzan a definirse. Los asesores y contadores del exfutbolista manifestaron su intención de que Anderson reciba “lo que corresponde”, aunque insisten en que la cifra final debe surgir de un análisis detallado de los bienes y las circunstancias. Por su parte, la modelo y presentadora confirmó que los trámites de divorcio ya están en marcha y que, al menos en lo personal, la comunicación entre ambos no requiere de intermediarios legales. Además de la división de bienes, la pareja deberá acordar la cuota alimentaria para sus tres hijos menores, lo que añade otra capa de complejidad a la negociación.

La historia de amor entre ambos comenzó en 2007, tras el Mundial de Alemania, y desde entonces compartieron una vida marcada por traslados y el crecimiento de su familia. Se casaron ocho años después en Córdoba, donde nacieron sus dos primeros hijos, Bastián y Lola, y en 2016 llegó Emma, la menor. La familia vivió largos periodos en Alemania, impulsados por la carrera deportiva del defensor, y más tarde en España, antes de regresar a Argentina tras el último paso del actual entrenador por México. En medio de la separación, circularon fuertes rumores de infidelidad que, aunque no fueron confirmados por los protagonistas, aumentaron el interés mediático en torno al caso.

Los abogados de Demichelis buscan
Los abogados de Demichelis buscan que la distribución no sea equitativa, sino ajustada a criterios específicos

El proceso de divorcio fue comparado con otros de alto perfil, como el de Wanda Nara y Mauro Icardi, aunque con una diferencia notable en el estilo de vida. A diferencia de otras parejas mediáticas que exhiben abiertamente su fortuna, Anderson y Demichelis mantuvieron un perfil bastante más bajo y reservado, evitando la ostentación pública de sus bienes.

Actualmente, ambos se encuentran en Argentina. Evangelina continúa su trabajo en televisión, mientras que “Micho”, tras su salida del club Monterrey en México, está desempleado. La resolución del divorcio y la distribución del patrimonio serán los próximos capítulos de una historia que mantiene la atención del público y de los medios.

Temas Relacionados

Evangelina AndersonMartín Demichelis

Últimas Noticias

Cuándo se reencontrará la China Suárez con sus hijos y quién estará a cargo de llevarlos a Turquía

Los menores partirán a Turquía junto a su madre y abuela, cumpliendo un cronograma judicial que regula la tenencia y la educación a distancia

Cuándo se reencontrará la China

Marixa Balli habló sobre su salida de LAM y contó cuáles son sus nuevos proyectos: “Empecé a tener ganas de otras cosas”

La panelista dio detalles sobre el final de su participación en el ciclo de Ángel de Brito y se refirió a su futuro laboral

Marixa Balli habló sobre su

“En el barro” alcanzó el número uno en el mundo entre las series de habla no inglesa y se confirmó su segunda temporada

Sebastián Ortega y Pablo Culell, los productores de la serie argentina que triunfa en Netflix indicaron la continuidad de la saga carcelaria

“En el barro” alcanzó el

El duro contraataque de Wanda Nara a Mauro Icardi: “Ocupate de ser padre”

La empresaria volvió a usar sus redes sociales para hablar de la situación legal que atraviesa con el delantero del Galatasary

El duro contraataque de Wanda

Luego de cuatro meses, la ex GH Martina Pereyra reveló su íntima reacción al enterarse que le ocultaron la muerte de su abuela

Mientras la participante le enviaba saludos, su abuela ya había fallecido. La familia decidió que no se lo contaran. Ahora, la contadora habló en el stream Posta Podcast y relató sus sensaciones

Luego de cuatro meses, la
ÚLTIMAS NOTICIAS
Inminente renuncia del titular de

Inminente renuncia del titular de la Agencia de Discapacidad tras los audios donde denuncia el pago de coimas

Pidieron penas de hasta 15 años de cárcel para Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte por el atentado a Cristina Kirchner

Los mosquitos que preocupan a la ciencia: un virus se expande a nivel global por el cambio climático

La respuesta de Aquarium de Mar del Plata por el estado de los animales tras las imágenes de los delfines en agua turbia

El Senado sancionará mañana la emergencia pediátrica y el refuerzo de los presupuestos universitarios

INFOBAE AMÉRICA
La policía federal acusó a

La policía federal acusó a Jair Bolsonaro por “coacción” en el caso del golpe de Estado: planeaba pedir asilo político en Argentina

Jon Batiste sorprende con un álbum íntimo y minimalista

Los 32 jefes de Defensa de la OTAN remarcaron su apoyo a Ucrania y abogaron por una paz “justa y duradera” con Rusia

Así cayó la votación por el Movimiento Al Socialismo en Bolivia los últimos 20 años

El juez De Moraes amenazó a los bancos brasileños que acaten las sanciones de Estados Unidos

TELESHOW
Cuándo se reencontrará la China

Cuándo se reencontrará la China Suárez con sus hijos y quién estará a cargo de llevarlos a Turquía

Marixa Balli habló sobre su salida de LAM y contó cuáles son sus nuevos proyectos: “Empecé a tener ganas de otras cosas”

“En el barro” alcanzó el número uno en el mundo entre las series de habla no inglesa y se confirmó su segunda temporada

El duro contraataque de Wanda Nara a Mauro Icardi: “Ocupate de ser padre”

Luego de cuatro meses, la ex GH Martina Pereyra reveló su íntima reacción al enterarse que le ocultaron la muerte de su abuela