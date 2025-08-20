Las exorbitantes cifras del divorcio millonario entre Evangelina Anderson y Martín Demichelis: “Va a ser traumático”

El divorcio millonario entre Evangelina Anderson y Martín Demichelis involucraría más de 50 millones de dólares en bienes (Video: A La Tarde, América TV)

La separación de Evangelina Anderson y Martín Demichelis generó un fuerte impacto a nivel mediático, tanto por el final de una relación de más de 17 años, como también por la magnitud del patrimonio que deberán dividir. Según estimaciones difundidas en A La Tarde (América TV) por el periodista Daniel Fava, habría en juego más de 50 millones de dólares en un proceso de divorcio millonario que se perfila como uno de los más resonantes del año, tanto por la cantidad de bienes involucrados como por la complejidad legal que implica.

El patrimonio acumulado por la pareja durante su extensa vida en común incluye propiedades en distintos continentes, cuentas bancarias en el exterior, autos de alta gama y campos en Argentina. Entre los activos más destacados figuran una casa en Marbella, España, donde la familia residió durante varios años, y un departamento en el exclusivo Chateau Libertador, en Buenos Aires. A estos se suman campos en Córdoba, provincia natal del exfutbolista, y diversas cuentas millonarias fuera del país. La fortuna, generada principalmente por la exitosa carrera del exfutbolista en la élite europea (con pasos por Alemania, España e Inglaterra), está ahora bajo análisis de asesores y contadores.

Uno de los aspectos más delicados del proceso es la jurisdicción donde se tramitará el divorcio. La decisión de realizarlo en Argentina o en Alemania podría ser determinante para el reparto de los bienes, ya que las leyes de cada país establecen criterios diferentes sobre la división del patrimonio conyugal. Dependiendo del lugar donde se resuelva la separación, el reparto podría no ser necesariamente equitativo. “Para su entorno no es un 50 y 50, y tampoco para los abogados”, advirtió Fava, reflejando la postura de los representantes de Demichelis, que consideran que la distribución debería ajustarse a criterios específicos y no a una simple división por mitades.

La división del patrimonio incluye propiedades en España y Argentina, cuentas en el exterior y autos de lujo

En este escenario, las posiciones de las partes comienzan a definirse. Los asesores y contadores del exfutbolista manifestaron su intención de que Anderson reciba “lo que corresponde”, aunque insisten en que la cifra final debe surgir de un análisis detallado de los bienes y las circunstancias. Por su parte, la modelo y presentadora confirmó que los trámites de divorcio ya están en marcha y que, al menos en lo personal, la comunicación entre ambos no requiere de intermediarios legales. Además de la división de bienes, la pareja deberá acordar la cuota alimentaria para sus tres hijos menores, lo que añade otra capa de complejidad a la negociación.

La historia de amor entre ambos comenzó en 2007, tras el Mundial de Alemania, y desde entonces compartieron una vida marcada por traslados y el crecimiento de su familia. Se casaron ocho años después en Córdoba, donde nacieron sus dos primeros hijos, Bastián y Lola, y en 2016 llegó Emma, la menor. La familia vivió largos periodos en Alemania, impulsados por la carrera deportiva del defensor, y más tarde en España, antes de regresar a Argentina tras el último paso del actual entrenador por México. En medio de la separación, circularon fuertes rumores de infidelidad que, aunque no fueron confirmados por los protagonistas, aumentaron el interés mediático en torno al caso.

Los abogados de Demichelis buscan que la distribución no sea equitativa, sino ajustada a criterios específicos

El proceso de divorcio fue comparado con otros de alto perfil, como el de Wanda Nara y Mauro Icardi, aunque con una diferencia notable en el estilo de vida. A diferencia de otras parejas mediáticas que exhiben abiertamente su fortuna, Anderson y Demichelis mantuvieron un perfil bastante más bajo y reservado, evitando la ostentación pública de sus bienes.

Actualmente, ambos se encuentran en Argentina. Evangelina continúa su trabajo en televisión, mientras que “Micho”, tras su salida del club Monterrey en México, está desempleado. La resolución del divorcio y la distribución del patrimonio serán los próximos capítulos de una historia que mantiene la atención del público y de los medios.