Tania González Ledesma, la supuesta amante de Martín Demichelis, contó cómo eran sus encuentros íntimos: “Muy buen cardio”

La tercera en discordia compartió detalles del vínculo que habría tenido con el exentrenador de River Plate cuando todavía él estaba en pareja con Evangelina Anderson

Tania González Ledesma reveló detalles de su relación con Martín Demichelis en medio de la crisis matrimonial del exentrenador de River Plate (Video: A La Tarde, América TV)

La palabra de Tania González Ledesma dejó al descubierto cómo fueron sus encuentros íntimos con Martín Demichelis, en medio de la crisis matrimonial que atravesaba el exentrenador de River Plate con Evangelina Anderson. Lo relató en el programa A la Tarde (América TV) y su testimonio puso el foco en la intimidad del vínculo, los detalles de la primera cita y los motivos que llevaron a la relación.

Desde el inicio, la azafata y fisicoculturista compartió su experiencia con una persona de su círculo de confianza. “Era mucho para guardarlo solo. Lo compartí con mi prima, que además es fan de River”, dijo. Esa confesión, según relató, tenía un trasfondo de seguridad personal: “Le mandé la ubicación. Le dije: ‘Me pasó esto, voy a ir a tal lugar. Cuando llego, te aviso’”.

La primera vez que se encontró con el exfutbolista, la mujer remarcó que fue la primera ocasión en la que vivía una experiencia de ese tipo con una persona reconocida. A lo largo del diálogo, aclaró que la relación estuvo atravesada por los problemas personales por los que atravesaba el técnico: “Me contó que estaba mal con su relación. Que ya tenía problemas en el club y cuando llegaba a la casa tenía reproches, como diciendo: ‘¿Para qué vinimos? Al final está todo mal’”, reveló.

La azafata y fisicoculturista contó
La azafata y fisicoculturista contó cómo fue su primer encuentro con Demichelis y el impacto de la exposición

Los panelistas del programa recordaron que la pareja formada por Demichelis y Evangelina Anderson ya había atravesado crisis antes de su regreso al país. “Se venía hablando de varias crisis que habían tenido ellos. Incluso antes de irse a Alemania también hubo una crisis muy grande”, señaló Josefina Pouso, panelista del ciclo conducido por Karina Mazzocco.

Al relatar los detalles del primer encuentro íntimo con el exdefensor del Bayern Múnich y la Selección Argentina, González Ledesma usó una expresión muy picante: “Fue muy buen cardio”, sintetizó. La relación se extendió durante “más o menos, 9 meses”, con una frecuencia condicionada por los compromisos deportivos de él y los viajes laborales de ella. “Se complicaba por el hecho de los partidos y mis vuelos, pero tratábamos de hacerlo lo más frecuente que se pueda”, agregó.

La relación coincidió con la
La relación coincidió con la crisis y ruptura entre Demichelis y Evangelina Anderson

La mujer aseguró que lo conoció en 2023 durante un vuelo chárter en el que trasladaba al plantel del “Millonario”. “Me activan una guardia para hacer este vuelo. Nos avisan que llevábamos a River. Estábamos haciendo el embarque, entró Martín y realmente me llamó la atención”, recordó la azafata. Aunque desconocía la trayectoria deportiva del exfutbolista y su relación con Anderson, la interacción se dio de manera casual: “En el primer vuelo, él me preguntó cómo me llamaba. Fueron dos o tres vuelos seguidos que tuve, por casualidad”.

El acercamiento se intensificó durante esos vuelos, en los que compartieron charlas y hasta una mateada en pleno servicio. “Nos pusimos a hablar, nos preguntó a la tripulación si nos quedábamos con ellos en Mendoza. El vuelo sucedió y seguimos tomando mate”, relató González Ledesma. Tras el último viaje, Demichelis le pidió el teléfono y, según la propia Tania, “una hora y pico después de aterrizar, me mandó un mensaje”. Ese mismo día, ambos se encontraron. “Fue mágico, intercambiamos teléfonos y nos vimos esa misma tarde en un hotel”, detalló. Sobre ese primer encuentro, confesó: “Hasta ese momento me gustaba un 11.Después de ese encuentro, me gustó un 30”.

“El problema fue cuando sale a la luz mi nombre. Me incineraron, salí carbonizada”, manifestó Tania, quien compite como fisicoculturista fitness. La exposición mediática fue abrupta: “De un día para el otro, una compañera de vuelo me escribe y me dice: ‘¿Esta sos vos?’. Había salido una nota que decía ‘Tania Sabrina González Ledesma, responsable de la separación entre Evangelina Anderson y Martín Demichelis’”.

