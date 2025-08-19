La historia del anillo de Tini Stoessel que confirmaría los rumores de compromiso con Rodrigo de Paul

El anillo de diamantes de Tini Stoessel desata rumores de compromiso con Rodrigo De Paul (Video: Instagram)

Un anillo de diamantes en la mano izquierda de Tini Stoessel comenzó a ser visto por los seguidores de la artista durante la presentación de Rodrigo De Paul como nuevo jugador del Inter de Miami. El mismo desató una ola de rumores de compromiso entre la cantante y el futbolista, que estaría a punto de ser confirmado. El evento, realizado en Miami, fue rápidamente viralizado en redes sociales, donde la joya fue interpretada como una señal de que la pareja podría estar lista para formalizar su relación.

La artista, vestida con la camiseta rosa del Inter de Miami y rodeada de fanáticos, fue vista abrazando a Francesca, una de las hijas de De Paul, mientras el anillo con piedras brillantes en su dedo anular izquierdo acaparaba la atención. Las imágenes, difundidas por cuentas de fans circularon ampliamente y alimentaron los rumores sobre un posible casamiento. Comentarios como “tiene un anillo de compromiso, es inminente”, “¿podemos hablar del anillo que lleva Tini?” y “ese anillo debe pesar más que yo” reflejaron el entusiasmo y la curiosidad de los seguidores que debatieron en X (anteriormente Twitter).

Imágenes virales muestran a Tini Stoessel con un anillo en la presentación de De Paul en el Inter de Miami (X)

La difusión de las imágenes no se limitó a la observación del anillo. Pochi, conocida por su cuenta de Instagram dedicada al chisme @Gossipeame y panelista de Puro Show (Eltrece), afirmó que la pareja ya estaría planificando una boda, que podría celebrarse en Argentina hacia mediados o fines de 2026. La periodista, señaló: “me dijeron que se casarían el año que viene en Argentina”, lo que sorprendió a los seguidores y generó especulaciones sobre el tipo de evento que podrían organizar, desde una megafiesta con figuras del deporte y la música hasta una celebración más íntima.

Tras un periodo de distanciamiento, la pareja se reconcilió y el futbolista habría realizado una propuesta de compromiso en Marruecos semanas atrás. Aunque esto no es una confirmación oficial, colaboró para mantener el interés de los fans en la evolución de la pareja. Además, la reciente mudanza de De Paul a Miami para unirse al equipo donde juega Lionel Messi, y la presencia de figuras como Antonela Roccuzzo en el evento, reforzaron la atención de los medios sobre ambos.

Oriana Sabatini opinó sobre los rumores de boda entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul (Video: LAM, América TV)

Recientemente, durante su actual paso por Buenos Aires, Oriana Sabatini fue consultada al respecto en LAM (América TV). Entre cuestiones vinculadas a su futuro profesional, y la fallida posibilidad de sumarse a Masterchef Celebrity, la cantante se refirió a la situación de sus amigos. Y si bien se mantuvo alineada en no confirmar ni desmentir abiertamente ninguna información, dejó algunos indicios de una posible boda.

Consultada por la reconciliación de Tini y De Paul, señaló: “Mientras nuestros amigos estén felices, uno siempre va a estar feliz”. Y ligando este presente con aquel festejo, la cronista Candela Mazzone apuntó sobre las versiones de casamiento. “Va a haber una boda nueva, pero ahora vos festejando”, indagó.

“Yo feliz. Cada vez que me invitan a un casamiento, estoy feliz de la vida porque amo los casamientos, amo comer en los casamientos y bailar en los casamientos”, expresó la artista. Entonces, la periodista le preguntó sobre qué podría regalarle a sus amigos Tini y De Paul ante un eventual festejo. “A veces, para los amigos que te importan, está lindo regalarles las alianzas, la corbata, el traje... O un detallito, como la bata con la que se despierte el día antes de su casamiento, algo para que te pueda tener presente”. Las declaraciones no tardaron en viralizarse, y si bien sigue sin haber ningún tipo de confirmación oficial, tampoco hay desmentidas. Y todos los caminos conducen a que la cantante y el futbolista pasen en algún momento por el altar.