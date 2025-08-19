Teleshow

La foto retro de un ex Wachiturro junto a Cazzu que se volvió viral: "Ella era muy fan"

Una imagen de la cantante posando con Simón Gaete durante su adolescencia, se viralizó tras ser publicada en Instagram por el artista

Sol de María

Por Sol de María

La foto viral de Cazzu junto a un ex Wachiturro revela su fanatismo juvenil por la banda de cumbia

En las últimas horas, una foto en la que aparece una joven Cazzu junto a un exintegrante de los Wachiturros comenzó a circular masivamente en redes sociales. La imagen, recuperada y publicada por el entonces miembro de la banda, Simón Gaete, en su cuenta de Instagram, muestra a la cantante durante su adolescencia, posando con el artista, conocido en ese momento por su participación en el grupo de cumbia. El registro, según marca la imagen, data del año 2008, aunque en los comentarios aparecieron algunas aclaraciones.

El propio Gaete especificó en un comentario que la toma se realizó en San Salvador de Jujuy y que fue producto de un encuentro casual con la hoy reconocida cantante. “La foto la tomamos en 2012 en Jujuy, ella era muy fan de los Wachiturros”, explicó el artista en respuesta a preguntas de otros internautas sobre la veracidad y el origen de la imagen. El interés detrás de la publicación se potenció cuando varios usuarios discutieron sobre el año exacto en que fue tomada, ya que la leyenda sobre la imagen dice 2008, pero la descripción en los comentarios alude al 2012.

Simón Gaete, exintegrante de los Wachiturros, aclaró que la imagen fue tomada en 2012 en Jujuy durante un encuentro casual

Brian Coqui Romero, Leonel Leíto Lencinas, Gonzalo Gonzalito Muñoz, Lucas Kaká Caballero, Emmanuel DJ Memo Guidone, Matías McCaquito Flores y Simón Gaete eran un grupo de jóvenes oriundos de Morón que no soñaban ni el comienzo del guion de la película que les tocó protagonizar. Su banda alcanzó el verdadero éxito a nivel nacional y continental cuando fueron virales en tiempos en los que no existía la palabra y alcanzaron las millones de visualizaciones sin tener un videoclip oficial.

Justamente, siguiendo el ritmo musical del que era fan de joven, Cazzu logró romper un récord único. Con 170,1 millones de visualizaciones, “Con Otra”, el último sencillo de la jujeña, se convirtió en la canción femenina lanzada en 2025 con más vistas en YouTube, desplazando del primer puesto a “Abracadabra” de Lady Gaga, que hasta el momento acumulaba 170 millones de reproducciones. Además, el videoclip se mantiene como el cuarto más visto del año a nivel global, tanto de artistas hombres como mujeres.

El video, publicado en el canal oficial de la cantante, se estrenó en medio de un contexto de alta repercusión mediática por su posible contenido alusivo a Ángela Aguilar y su relación con Christian Nodal, expareja de Cazzu. Aunque la cantante no confirmó estas interpretaciones, la letra despertó especulaciones entre usuarios de redes sociales, que identificaron frases como posibles indirectas hacia la actual pareja del artista mexicano.

Cazzu rompió récords en YouTube con 'Con Otra', la canción femenina más vista de 2025, superando a Lady Gaga

“No te deseo el mal, pero él te va a engañar con otra / será con otra y recordarás / de cómo tú te reías el día en que estuve en tu lugar”, canta La Jefa en una de las estrofas más comentadas del tema, que destaca por el ritmo de la cumbia santafesina y que para muchos internautas resume el espíritu de una tiradera cargada de reproches y advertencias. La letra también incluye pasajes como: “No soy tu enemiga, tienes a tu enemigo durmiendo en tu cama” y “Te estás cuidando de la equivocada”, reforzando la interpretación de que la canción responde a una situación personal vinculada al triángulo amoroso que protagonizaron Cazzu, Nodal y Aguilar.

En ese marco, la repercusión no se limitó a los fans. Belinda, también expareja de Nodal y recordada por su compromiso fallido con el cantante, se sumó al debate público con un mensaje directo de apoyo a Cazzu, que encendió aún más el interés por el trasfondo de la canción. “¡Increíble! La jefa. Temazo”, escribió en sus historias de Instagram, validando indirectamente las lecturas que vinculan a la artista con una suerte de solidaridad entre mujeres que compartieron una experiencia similar.

