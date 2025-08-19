Teleshow

Eliana Guercio habló del tratamiento estético que puso en riesgo su salud: "Lo vi en Instagram y fue un error garrafal"

La exvedette compartió su experiencia tras sufrir complicaciones con un procedimiento de láser CO2 en un centro no verificado. Su testimonio

Eliana Guercio relató su experiencia con un tratamiento estético fallido y alertó sobre los riesgos de acudir a centros no certificados (Video: Telefe Noticias, Telefe)

Eliana Guercio relató en una entrevista con Telefe Noticias que sufrió complicaciones tras someterse a un tratamiento estético con láser CO2 en un centro no verificado. La exvedette advirtió sobre los riesgos de acudir a lugares sin la debida certificación profesional, enfatizando la importancia de consultar a profesionales certificados antes de realizarse este tipo de procedimientos.

En la nota explicó que decidió repetir el procedimiento debido a la buena experiencia que había tenido una década antes. “Yo por ahí lo tomé con mucha liviandad, porque mi experiencia hace 10 años atrás fue maravillosa”, reconoció en el noticiero que conduce Rodolfo Barili.

En aquella ocasión, el tratamiento le resultó tan efectivo que no dudó en buscar una nueva cita, aunque esta vez no logró contactar al profesional que la atendió anteriormente. Ante la imposibilidad de ubicarlo, optó por buscar alternativas en redes sociales, lo que luego consideró un error. “Busqué en Instagram, error garrafal, por haber tenido una experiencia tan buena antes”, admitió.

La exvedette advirtió sobre la importancia de consultar a profesionales certificados antes de someterse a procedimientos estéticos

La intervención, realizada el 30 de julio, no tuvo el resultado esperado. La esposa de Chiquito Romero prefirió no detallar públicamente las complicaciones específicas, ya que está siguiendo un proceso legal y desea manejar la situación con responsabilidad. “Estoy siendo responsable y estoy haciendo las cosas como las tengo que hacer por la vía legal”, explicó.

Sin embargo, describió que atravesó momentos de preocupación y desgaste emocional, especialmente al recibir numerosos mensajes de personas interesadas en conocer detalles sobre el centro y el procedimiento. “Yo te juro, me encantaría, porque es mucho lo que uno vive emocionalmente”, expresó, y agregó que dedicó largas horas a responder inquietudes de quienes buscan información o temen haber acudido al mismo lugar.

Durante la entrevista, la periodista Pilar Smith brindó una explicación técnica sobre el láser CO2, señalando que se trata del tratamiento más potente de su tipo. Smith indicó que el procedimiento implica exponer la piel a temperaturas cercanas a los 100°C, lo que provoca hinchazón y deformación temporal para estimular la producción de colágeno. La panelista de A la Barbarossa (Telefe) confirmó que estaba al tanto de estos efectos secundarios, ya que en su experiencia anterior había experimentado enrojecimiento e inflamación, y había planificado su agenda para poder recuperarse fuera de cámara. “La vez anterior, la que salió bien, me llevó 12 días poder volver”, recordó.

Guercio explicó que su decisión de buscar alternativas en redes sociales fue un error tras no poder contactar a su profesional de confianza

A pesar de las dificultades recientes, Eliana Guercio subrayó que el problema no radica en el tratamiento, sino en la falta de profesionalismo y en la elección de centros no certificados. “El tratamiento en sí, en manos que saben utilizar esa aparatología y con la aparatología correspondiente, es fantástico”, afirmó. Por ello, instó a la audiencia a buscar siempre profesionales recomendados por personas de confianza y a no dejarse llevar por recomendaciones superficiales o perfiles en redes sociales. “Busquen a alguien que se los recomiende, un conocido, alguien... No que ‘me dijeron’, ‘me contaron’”, aconsejó.

En cuanto a su motivación para someterse al tratamiento, la actriz aclaró que no suele realizarse procedimientos estéticos y que su decisión estuvo motivada más por una cuestión de limpieza de la piel que por razones de vanidad. “No me hago nada. O sea, un papelón lo mío, porque trabajo en la tele y estaría bueno cuidarme un poco más. No me importan las arrugas, la verdad. Esto lo hice más que nada por una cuestión de limpieza”, explicó, desmitificando la idea de que su caso responde a una búsqueda obsesiva de perfección estética.

“He invertido toda mi energía en contestar la mayor cantidad de mensajes que puedo”, relató, sobre las consultas y las muestras de apoyo que viene recibieron los últimos días. Señaló que, a pesar de lo vivido, considera que tuvo suerte en comparación con otros casos más graves que conoció.

