Valeria Aquino y Barby Silenzi, enfrentadas por la presencia en el cumpleaños de su hija Alma: “No fue invitada”

Tras el cumpleaños de Alma, la hija de El Polaco y Valeria Aquino, se dio a conocer la interna entre la madre de la nena y Barby SIlenzi (Puro Show – El Trece)

El fin de semana tenía todo para ser una fiesta inolvidable para Alma Cwirkaluk: torta, globos, sus hermanas abrazándola y la presencia de sus padres unidos en la celebración. El Polaco y Valeria Aquino coincidieron en el festejo número doce de su hija menor, a donde también se sumaron Sol, hija del cantante y Karina La Princesita, y Abril, fruto de su romance con Barby Silenzi, quien tampoco quiso perderse la cita. Sin embargo, tras las fotos sonrientes y los saludos en familia, quedó claro que la armonía era solo aparente: viejos desacuerdos volvieron a salir a la luz y, una vez más, el cumpleaños terminó envuelto en controversia.

Fue la propia Valeria que trasladó el malestar a la esfera pública al enviar un audio a Fernanda Iglesias, que rápidamente se difundió en Puro Show (El Trece) y encendió las redes con las diferencias que se arrastran desde hace tiempo. “No fue invitada. La decisión fue de Alma y yo la apoyé porque era su día y merece disfrutarlo con personas que la aman y que saben estar sin generar un conflicto. Pero, obviamente, esta persona se presentó igual, pero alrededor de las 11 empezó a discutir y armó un escándalo en la fiesta. Un horror, cada vez es peor y por eso no queremos que venga”, sentenció Aquino en un mensaje directa y frontal, haciendo referencia a Silenzi y el episodio que empañó el festejo.

Lejos de quedarse en lo superficial, Aquino detalló cómo el conflicto terminó afectando tanto al entorno de su hija como también a sus amigas. “Lo peor es que le permitió a su hija Helena, de 10 años, enviar un audio al grupo de amigos del barrio donde está Alma, diciendo que yo era una mala mina por no dejar que su mamá fuera al cumpleaños. Mi hija le dijo que podía ir con su papá porque están separados, a lo que Helena le dice que a ella y a Abril no le permiten ir sin ella. Quiero remarcar que no le permitió solo ir con Ezequiel”, expresó con pesar. Cabe recordar que Helena, hija de la bailarina con Francisco Delgado, mantiene un vínculo cercano con Alma, por lo que la situación involucró a muchas personas queridas del entorno familiar.

Según Aquino, la menor le informó que si Barby no iba a la fiesta, tampoco permitía que ella y su hermana menor asistieran. “La niñera de las chicas iba a la fiesta, podía cuidarlas, pero su intención era forzar una presencia que no le correspondía. Le hizo pasar un mal momento a mi hija en su día. Me parece grave y doloroso que se haya expuesto un mensaje que le manda Alma a ella y con mentiras. Eso le hizo pasar un mal momento en un día que debía ser de pura alegría. Estas cosas no se la va a perdonar mi hija, ni yo, ni Ezequiel. Los cumpleaños de Alma son para quienes ella elige y quiere tener a su lado”, subrayó la mamá de la cumpleañera, visiblemente dolida.

En ese sentido, también señaló viejos resquemores que complican la dinámica familiar. “Mi hija tiene 12 años, se está formando y toma sus decisiones. Ella sabe bien cómo son las cosas y cuando va a la casa de su papá, respeta a las personas que están, pero puede elegir que la expareja de él, no esté en su fiesta”, continuó.

Y finalmente, Aquino recalcó que siempre intentó transmitirle a su hija que mamá y papá se llevan bien, pero puso en palabras el malestar con la actual pareja de su ex: “Bárbara tiene celos de esa relación y siempre operó para que nos llevemos mal. Ella tampoco es bienvenida y no quiero que me señale como una mala madre, cuando no lo soy, y metiendo a sus hijas para usarlas y que Ezequiel no pueda hacer nada con Abril, que es de las dos. Es más, sin ir más lejos, el Día del Padre a Abril no se la dio”.