Teleshow

Valeria Aquino y Barby Silenzi, enfrentadas por la presencia en el cumpleaños de su hija Alma: “No fue invitada”

La celebración de la hija de El Polaco terminó envuelta en polémica tras la aparición inesperada de la bailarina y un fuerte cruce con la madre de la agasajada, quien dio a conocer el conflicto y las internas familiares que se suceden

Martina Cortés

Por Martina Cortés

Guardar
Tras el cumpleaños de Alma, la hija de El Polaco y Valeria Aquino, se dio a conocer la interna entre la madre de la nena y Barby SIlenzi (Puro Show – El Trece)

El fin de semana tenía todo para ser una fiesta inolvidable para Alma Cwirkaluk: torta, globos, sus hermanas abrazándola y la presencia de sus padres unidos en la celebración. El Polaco y Valeria Aquino coincidieron en el festejo número doce de su hija menor, a donde también se sumaron Sol, hija del cantante y Karina La Princesita, y Abril, fruto de su romance con Barby Silenzi, quien tampoco quiso perderse la cita. Sin embargo, tras las fotos sonrientes y los saludos en familia, quedó claro que la armonía era solo aparente: viejos desacuerdos volvieron a salir a la luz y, una vez más, el cumpleaños terminó envuelto en controversia.

Fue la propia Valeria que trasladó el malestar a la esfera pública al enviar un audio a Fernanda Iglesias, que rápidamente se difundió en Puro Show (El Trece) y encendió las redes con las diferencias que se arrastran desde hace tiempo. “No fue invitada. La decisión fue de Alma y yo la apoyé porque era su día y merece disfrutarlo con personas que la aman y que saben estar sin generar un conflicto. Pero, obviamente, esta persona se presentó igual, pero alrededor de las 11 empezó a discutir y armó un escándalo en la fiesta. Un horror, cada vez es peor y por eso no queremos que venga”, sentenció Aquino en un mensaje directa y frontal, haciendo referencia a Silenzi y el episodio que empañó el festejo.

Lejos de quedarse en lo superficial, Aquino detalló cómo el conflicto terminó afectando tanto al entorno de su hija como también a sus amigas. “Lo peor es que le permitió a su hija Helena, de 10 años, enviar un audio al grupo de amigos del barrio donde está Alma, diciendo que yo era una mala mina por no dejar que su mamá fuera al cumpleaños. Mi hija le dijo que podía ir con su papá porque están separados, a lo que Helena le dice que a ella y a Abril no le permiten ir sin ella. Quiero remarcar que no le permitió solo ir con Ezequiel”, expresó con pesar. Cabe recordar que Helena, hija de la bailarina con Francisco Delgado, mantiene un vínculo cercano con Alma, por lo que la situación involucró a muchas personas queridas del entorno familiar.

Según Aquino, la menor le informó que si Barby no iba a la fiesta, tampoco permitía que ella y su hermana menor asistieran. “La niñera de las chicas iba a la fiesta, podía cuidarlas, pero su intención era forzar una presencia que no le correspondía. Le hizo pasar un mal momento a mi hija en su día. Me parece grave y doloroso que se haya expuesto un mensaje que le manda Alma a ella y con mentiras. Eso le hizo pasar un mal momento en un día que debía ser de pura alegría. Estas cosas no se la va a perdonar mi hija, ni yo, ni Ezequiel. Los cumpleaños de Alma son para quienes ella elige y quiere tener a su lado”, subrayó la mamá de la cumpleañera, visiblemente dolida.

En ese sentido, también señaló viejos resquemores que complican la dinámica familiar. “Mi hija tiene 12 años, se está formando y toma sus decisiones. Ella sabe bien cómo son las cosas y cuando va a la casa de su papá, respeta a las personas que están, pero puede elegir que la expareja de él, no esté en su fiesta”, continuó.

Y finalmente, Aquino recalcó que siempre intentó transmitirle a su hija que mamá y papá se llevan bien, pero puso en palabras el malestar con la actual pareja de su ex: “Bárbara tiene celos de esa relación y siempre operó para que nos llevemos mal. Ella tampoco es bienvenida y no quiero que me señale como una mala madre, cuando no lo soy, y metiendo a sus hijas para usarlas y que Ezequiel no pueda hacer nada con Abril, que es de las dos. Es más, sin ir más lejos, el Día del Padre a Abril no se la dio”.

Temas Relacionados

Valeria AquinoBarby SilenziEl PolacoCumpleañosAlma CwirkalukFernanda IglesiasPuro Show

Últimas Noticias

El motivo detrás de la ausencia de la China Suárez en la primera temporada de En el Barrio: “Falta menos”

Tras el estreno y el revuelo por no verla en la primera temporada, la actriz compartió imágenes y la cuenta de la serie adelantó detalles del personaje que la tendrá como partícipe de la historia

El motivo detrás de la

Quién es Mancha La Torre, el amigo íntimo de la China Suárez que la acompaña siempre: su vínculo con Mauro Icardi

En medio de su lujosa vida en Turquía, la actriz llamó la atención por la presencia del empresario junto a ella y al futbolista en sus paseos por el Bósforo. Los razones de la estrecha relación entre ambos

Quién es Mancha La Torre,

Silvina Escudero celebró los 15 años de su mascota Mulata con una gran fiesta: brillos, tul y globos rosas

A través de las redes sociales, la bailarina conmovió a todos con un emotivo video y organizó un festejo a puro color, ternura y “familia perruna”. Las fotos

Silvina Escudero celebró los 15

Dolor en la televisión: murió Jorge Maestro, el histórico guionista de los grandes éxitos de la pantalla argentina

El autor de 73 años falleció este lunes en Buenos Aires. De la mano de Sergio Vainman creó clásicos como Montaña rusa, Clave de Sol y La banda del Golden Rocket. La noticia fue dada a conocer por el sitio web de Argentores

Dolor en la televisión: murió

L-Gante habló sobre su relación con Tamara Báez: “Ella me pidió tomarse un tiempo para pensar”

Desde el aeropuerto, donde le prohibieron la salida del país por adeudar la cuota alimentaria, el músico se refirió al vínculo actual con su expareja. “Yo pienso en lo mejor para mi hija”, aseguró

L-Gante habló sobre su relación
ÚLTIMAS NOTICIAS
Por el pago de deuda,

Por el pago de deuda, el Gobierno tuvo superávit primario en julio, pero déficit financiero por $168.000 millones

El Gobierno retiró $3,7 billones del mercado en licitación de bonos de deuda para los bancos

Un juez federal declaró inconstitucional el veto de Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad

“Como si fueran monarcas en un palacio”: Luque exigió que la prensa esté en las audiencias del caso Maradona

La Justicia busca dar con el responsable del envenenamiento de animales en Las Cañitas

INFOBAE AMÉRICA
Hamas aceptó una propuesta de

Hamas aceptó una propuesta de tregua en Gaza: Netanyahu dijo que los terroristas están bajo presión ante la inminente ofensiva

El Ejército de Ecuador quemó un campamento de minería ilegal en la Amazonía

Un sismo cerca del Cotopaxi obligó a reforzar el monitoreo de uno de los volcanes más peligrosos de Ecuador

La ONU reiteró su disposición a “apoyar cualquier esfuerzo” que conduzca a la paz en Ucrania

Michel Nieva: tecnología, ciencia ficción, corporaciones y los verdaderos “parásitos del Estado”

TELESHOW
El motivo detrás de la

El motivo detrás de la ausencia de la China Suárez en la primera temporada de En el Barrio: “Falta menos”

Quién es Mancha La Torre, el amigo íntimo de la China Suárez que la acompaña siempre: su vínculo con Mauro Icardi

Silvina Escudero celebró los 15 años de su mascota Mulata con una gran fiesta: brillos, tul y globos rosas

Dolor en la televisión: murió Jorge Maestro, el histórico guionista de los grandes éxitos de la pantalla argentina

L-Gante habló sobre su relación con Tamara Báez: “Ella me pidió tomarse un tiempo para pensar”