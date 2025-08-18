Dalila contó intimidades de su vínculo con El Polaco y apuntó contra Barby Silenzi: “No es una señora”

Dalila criticó a Barby Silenzi y reveló detalles de su relación con El Polaco (Video: Instagram)

Dalila habló con dureza sobre Barby Silenzi, expareja de El Polaco, en una entrevista que le dio a Infama (América TV). Allí, la cantante de cumbia se defendió ante las acusaciones de “buscona” y expuso la auténtica naturaleza de su vínculo con el músico.

Ante la pregunta de Noe Santone, cronista del programa, la artista respondió: “No, gracias a Dios no. Sabés que no” sobre si se consideraba una “buscona”. Y profundizó: “La diferencia entre ella y yo es que yo gano con esto (señalando su cara) y ella gana con esto (señalando la parte de atrás de su cuerpo)”, marcando su postura en la comparación.

“Su expareja me importa tres carajos, que haga lo que quiera. Total, ¿cuánto le va a durar portarse bien a ella como una señora?”, se despachó, y agregó: “No, no es una señora. Porque creo que cuidaría muchos detalles sabiendo que tiene hijos”. Sobre su relación con El Polaco, Dalila aseguró: “Con él puedo hablar cualquier cosa, y nos reímos y compartimos lo mismo. Es un tipazo”. Al abordar el conflicto mediático, rechazó asumir responsabilidades por la pareja: “Ella me parece que esas cuestiones las tendría que haber charlado con él y no atacarme a mí”, defendiendo que las diferencias deben resolverse en privado.

La cantante de cumbia negó ser una 'buscona' y defendió su vínculo con el músico

La intérprete de “Dejémoslo así” y “Muero por tí” aclaró la dimensión de su vínculo con el músico: “Todos me preguntan si en lo íntimo, íntimo, estuvimos. No, porque mayormente siempre estamos así en lugares con mucha gente” y remarcó: “Cuando estamos cerca yo lo voy a ver a él o él me viene a ver a mí”. Consultada sobre quién toma la iniciativa, fue contundente: “Yo creo que es algo mutuo. Ahora, si volvió con su ex, voy a mantener distancia porque no quiero que tenga quilombo”. Finalmente, cuando se le preguntó sobre si le gustaba cómo besa el cantante, respondió simplemente: “Sí”.

Recientemente, La diosa del verbo amar habló de su affaire con El Polaco públicamente por primera vez. “Hace muchos años que nos conocemos, y justo una vez se dio en un teatro en Rosario, le contaron que yo estaba, se levantó de la suite donde estaba y salió a verme”, relató. Si bien en un principio mantuvo el suspenso, luego de unos minutos mencionó el nombre del músico, a quien cada vez que le preguntaron por su relación con ella, negó que hubiera pasado algo romántico entre ellos.

“Ahí salimos abrazados en algunas fotos. Todavía no consumamos el acto. Y ya que está, voy a ser muy honesta, porque si fui honesta con mi pareja... él me llama para su cumpleaños, me invita, yo voy, estuve en el camarín. Y en algún momento me pidió que cantara, le dedicara una canción, le canté y sí, terminamos a los besos", confesó en el estudio de Pelotuchos, en el canal de streaming 2 Reyes.

La cantante confesó que fue honesta con su pareja sobre su acercamiento con El Polaco (Video: Pelotuchos)

Dalila recordó con detalle aquel encuentro en Rosario. No fue casualidad. Ambos sabían exactamente en qué lugar se entrecruzaban sus carreras y sus vidas. Relató cómo el músico no dudó en buscarla y aparecer, fugaz, solo para verla. El público quedó testigo en unas fotos de abrazo, pero la cantante quiso ir más lejos. “Todavía no consumamos el acto —aclaró, abriendo el juego de la confesión—. Y ya que está, voy a ser muy honesta, porque si fui honesta con mi pareja..."

Con precisión quirúrgica, Dalila no omitió ningún paso del camino. Afirmó que él la llamaba para eventos personales, como su cumpleaños, y la invitaba a sumarse a sus celebraciones. “Él me llama para su cumpleaños, me invita, yo voy, estuve en el camarín. Y en algún momento me pidió que cantara, le dedicara una canción, le canté y sí, terminamos a los besos. Me dijo que se iba a vivir a Rosario”, contó entre risas.

El Polaco y Barby Silenzi, dueños de un amor con numerosas idas y vueltas

No se trató de una excusa vacía. Dalila aceptó que las copas y el contexto pesaron, y que la tentación apareció en ese instante único donde lo prohibido deja de serlo, aunque solo sea por un rato y unas fotos. “Y yo sabía que cuando llegue a casa me iban a decir que teníamos que hablar. Y sí, hablé, le dije la verdad a mi marido, fui muy sincera, le dije que estaba en falta y que la decisión era suya”, expresó.

A continuación, la intérprete deslizó algo más que un reproche: “Porque él se hizo el bol... y dijo que no, que me quiere, somos muy amigos, jamás pasó nada... dale, ¿no tenés huevos para decirle a tu mujer, mujer que ya no es tuya? Y sí, yo tuve ovarios para decirle a mi pareja que me mandé una cagada. Es más, me dijo que después me llamaba, porque justo estaba trasladando los muebles de los chicos", destacó sobre las palabras del cantante.

Así, las últimas horas se llenaron de frases que rebotaron de pantalla en pantalla: “Tomás un par de tragos, estás con tus amigos y te puede pasar”, resumió Dalila mientras en el aire quedaba la sensación de que hay verdades que, si no se cuentan, arden por dentro.