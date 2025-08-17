La foto que eligió la China Suárez para saludar a sus hijos a la distancia por el Día del Niño

Las razones por las que Rufina Cabré regresó a Argentina y no se quedó con su mamá China Suárez (Instagram)

La mañana del domingo en que Argentina celebra el Día del Niño arrancó con un gesto cargado de ternura y nostalgia desde Estambul. La China Suárez compartió una fotografía en la que reúne a sus tres hijos, Rufina, Magnolia y Amancio. Desde Turquía, donde actualmente reside junto a Mauro Icardi, la actriz eligió homenajear a sus pequeños de la manera más sencilla: una imagen de los tres sentados, abrazados por la cámara y la distancia. En la postal, Rufina y Magnolia sostienen a sus muñecas preferidas, mientras Amancio, el menor, aparece en el centro, sonriendo abiertamente. La fotografía irradia el espíritu de infancia y complicidad entre hermanos, evocando el lazo familiar pese a la separación física.

Las razones de ese reencuentro virtual y del protagonismo de los niños en una fecha tan especial se entrecruzan con la actualidad de la familia. La China se encuentra instalada en Turquía, en compañía de Icardi, pero sin la presencia de sus hijos. El guiño a través de la foto parecía destinado a cruzar fronteras y abrazar a la distancia, mientras los chicos permanecen en Argentina. Rufina, de 12 años, había considerado quedarse a vivir con su madre en el extranjero, aunque el deseo de regresar a casa pesó más: extrañaba a su padre y resolvió volver de forma imprevista al país. Según las versiones, la niña se quedará unas semanas en Argentina y regresará a Turquía para el comienzo de las clases, previsto para el 7 de septiembre.

Ni la calidez de la foto familiar ni la celebración local lograron despejar las nuevas versiones que se multiplican en torno a la pareja. El sábado, Mauro Icardi y la China compartieron en redes sociales varias imágenes en su casa nueva de Estambul y dejaron escapar un gesto que encendió las especulaciones sobre un posible embarazo. Entre las postales, una en particular hizo saltar las alarmas de sus seguidores: el delantero aparece acariciando el abdomen descubierto de la actriz, quien reposa en bikini junto a la piscina. Rápidamente, los comentarios inundaron la publicación con mensajes referidos a un supuesto embarazo.

El saludo a la distancia de la China Suárez para sus hijos en el Día del Niño (Instagram)

Las frases del público no dejaron lugar a dudas sobre el impacto de la imagen: desde guiños como “de manual son” hasta sentencias humorísticas y apuestas sobre la noticia que esperan ver confirmada. Las reacciones circularon por todos los tonos, desde la incredulidad hasta el entusiasmo. Como suele suceder con esta pareja, no faltaron quienes citaron antecedentes de rumores similares. Sin confirmaciones ni desmentidas oficiales, el tema cobró vuelo propio, alimentando el interés alrededor de una de las duplas más observadas del espectáculo argentino.

Cabe recordar que Suárez se mudó a Turquía junto a Icardi, para apostar por una nueva etapa lejos de Buenos Aires, aunque sin sus hijos en esta primera etapa. Los chicos, quienes estuvieron algunos días con la pareja, volvieron al país en compañía de su abuela materna.

Del otro lado los esperó Benjamín Vicuña, el actor chileno y padre de Magnolia y Amancio, y Nicolás Cabré, por otra parte, quien fue a buscar a Rufina.

Este domingo, la imagen que compartió la China, cargada de cariño, resulta también un reflejo de esas circunstancias transitorias, en las que los afectos buscan formas alternativas de presencia.

La foto de Mauro Icardi y la China Suárez que disparó rumores de embarazo

La mudanza a Estambul y el estreno de un nuevo hogar remodelaron la vida de la pareja. La casa elegida se alza en una de las zonas más exclusivas de la ciudad, lejos del ruido mediático y los recuerdos ligados a etapas anteriores, principalmente a la convivencia de Icardi con Wanda Nara. Las jornadas al sol en el jardín y la tranquilidad de la piscina apuntan a la construcción de una nueva etapa común, capaz de acoger también a sus familias ensambladas. El sábado, las redes de ambos mostraron ese clima de intimidad: descansos compartidos, la compañía del perro familiar y la falta de grandes palabras, apenas un puñado de emojis que resumieron la sencillez del momento.

La vuelta de Icardi al fútbol, tras casi 300 días fuera de las canchas, añadió una nota emotiva a la semana. Tras convertir un gol en su regreso al Galatasaray, el jugador decidió dedicarle una carta pública a la China Suárez, gesto que reiteró la importancia de la actriz en su vida personal actual, aunque no faltaron los comentarios críticos sobre el posteo.

Las discusiones legales por la tenencia y la organización familiar continúan abiertas entre los protagonistas. Tanto Icardi como la China Suárez y sus exparejas, Benjamín Vicuña y Nicolás Cabré, mantienen negociaciones y desacuerdos sobre el régimen de viajes de los hijos. En el caso de los niños que la actriz tuvo con Vicuña, existe una impugnación concreta al proyecto de residencia en el extranjero para evitar que los pequeños permanezcan lejos de su padre y de sus tres hermanos, Bautista, Benicio y Beltrán. El propio actor chileno reconoció la falta de acuerdo y la necesidad de intermediación legal, expresando que las conversaciones se producen únicamente entre abogados, tras los cruces en redes sociales y las tensiones mediáticas.

Benjamín Vicuña habló luego de la llegada de sus hijos (Video: América)

Por otra parte, la vida familiar de Icardi tampoco escapa a litigios, en particular respecto a sus hijas con Wanda Nara. Una disputa por la tenencia y por el país de residencia de las niñas forma parte de la agenda judicial de la expareja, mientras cada uno avanza también en nuevos escenarios personales y sentimentales.

Los rumores de embarazo no sorprenden a quienes siguen de cerca la agenda mediática de la actriz y el futbolista. No es la primera vez que una imagen o un gesto espontáneo genera versiones sobre la llegada de otro hijo. En ocasiones anteriores, la propia Suárez optó por desmentirlos de forma directa: más de una vez posó en traje de baño frente al espejo o respondió preguntas en redes para acallar las especulaciones. Desde el entorno de Icardi también hubo aclaraciones. Una de las abogadas del futbolista, Lara Piro, afirmó públicamente que el delantero no mira la posibilidad de volver a ser padre y prefirió bajar el tono a las nuevas elucubraciones. Al margen de las versiones, la atención sobre ambos y el interés de sus seguidores parece renovarse con cada imagen compartida y con cada nueva etapa de sus vidas públicas y privadas.