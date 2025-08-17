Julieta Prandi reveló el temor de sus hijos hacia su padre, Claudio Contardi: “Ninguno de los dos quería volver a verlo”

Julieta Prandi reveló el alivio de sus hijos tras la condena de Claudio Contardi a 19 años de prisión (Video: Telenoche, Eltrece)

“Y el más chiquito siente un gran alivio desde que... parece mentira, pero desde que sabe que su padre biológico está preso. Porque ninguno de los dos quería volver a verlo, y además los dos le tienen terror”, relató Julieta Prandi en diálogo con Telenoche (Eltrece), al describir el impacto que la condena de Claudio Contardi a 19 años de prisión tuvo en sus hijos. La actriz compartió que la noticia marcó un antes y un después en la vida de los menores.

Prandi explicó que el proceso judicial fue especialmente duro para su hijo mayor: “El mayor tomó conocimiento de la carátula durante el juicio, lamentablemente, por más de que yo no haya comentado nada de qué se trataba la causa; ellos creían una cosa y se enteraron de otra, y eso fue más duro de explicar y de contener”, expresó. La revelación de la gravedad de la denuncia contra su padre generó un fuerte impacto emocional en ambos niños.

En su testimonio otorgado a Telenoche, la conductora detalló las dificultades que enfrentaron sus hijos en el ámbito judicial: “Han pasado muchas instancias en la justicia espantosas, donde fueron forzados un montón de entrevistas para revincularse cuando ellos mismos pedían por favor que no. Mi hijo mayor no quiso ver nunca más a su papá. Es todo lo que puedo contar de eso”.

Prandi explicó que el proceso judicial fue especialmente duro para su hijo mayor, quien se enteró de la gravedad de la causa durante el juicio (Jaime Olivos)

También abordó el trasfondo del proceso legal y la postura de Contardi: “Es algo que él pidió, no tener un juicio por jurados. Ya se trató el año pasado este tema, no es una novedad, y ahora plantean absurdos con tal de anular un juicio al cual me costó sangre, sudor y lágrimas tener que atravesar”, manifestó en su conversación con Eltrece.

Al reflexionar sobre el alcance de su caso, Julieta subrayó el apoyo recibido de otras víctimas: “Siento que hoy las víctimas de violencia de género, e incluso las familiares de algunas víctimas de femicidio que ya no están, abrazaron esta causa como propia, aquellas que pidieron justicia y no la encontraron, o las que bajaron los brazos a mitad de camino, las que todavía están ahí adentro, abrazaron esta causa y sí se acercaron a mí diciéndome: ‘sos la voz de todas nosotras’”.

Finalmente, la actriz remarcó un principio fundamental sobre la autonomía y el respeto en las relaciones: “Estar casado no te hace ser una cosa que le pertenece y que pueden hacer uso de tu cuerpo como si vos fueses un envase”.

Julieta Prandi destacó el apoyo de víctimas de violencia de género y familiares de femicidio a su causa judicial (Video: LAM, América TV)

En LAM (América TV), Julieta Prandi también abordó la situación sobre sus hijos. “Hoy por hoy están mucho más en paz, sabiendo que no se puede acercar”, detalló durante una conversación con el ciclo de espectáculos. Explicó que el miedo persiste y describió el alivio de su hijo menor, al sumar la condena del padre con su edad, calculó que sería adulto al momento de salir de prisión: “El único comentario que hizo fue sumar su edad, más los años de la condena, y dijo: ‘Ah, entonces yo voy a tener 29…’, y suspiró de alivio”.

El relato abarca tanto el miedo y la violencia, como la difícil relación de sus hijos con su padre biológico. “Le tienen miedo a su padre. Mucho. Así que para ellos es un alivio”, afirmó, y remarcó que ellos reciben asistencia profesional desde hace cinco años. “Cada uno tiene su terapeuta”, precisó, subrayando la labor de contención psicológica, tanto individual como familiar.

Además, puntualizó la ausencia de un vínculo positivo entre los menores y su progenitor: “Tendría que ser la persona que velara por su bienestar, pero nunca lo fue. Es un padre violento que no ha colaborado ni siquiera en la educación, ni en los alimentos de sus hijos. Hoy por hoy, lejos están mejor”, aseguró en el programa.