El emotivo homenaje de Pampita a su hija Blanca en el Día de la Niñez: una foto familiar que tocó corazones

Pampita homenajeó a su hija Blanca con una emotiva foto familiar en el Día de la Niñez (Foto Instagram)

Pampita compartió una imagen en la que Blanca, su hija mayor fallecida en 2012, aparece abrazando a su hermano Bautista. La modelo eligió este gesto para conmemorar el Día de la Niñez y así reafirmó el lugar imborrable de la niña en la memoria familiar. La jornada del 17 de agosto movilizó a numerosas figuras públicas, pero la modelo optó por una evocación íntima y visual.

En sus historias de Instagram, resubió un collage publicado por la cuenta de fanáticos hermanitosvicuna_, dedicada a la familia Vicuña-Ardohain. La composición muestra a sus cinco hijos: en la parte superior, Blanca y Bautista; debajo, Benicio y Beltrán abrazando a Ana, la hija menor nacida de su relación con Roberto García Moritán.

El homenaje no incluyó palabras extensas ni publicaciones adicionales. Pampita optó por la imagen y un breve texto que dice: “Feliz día del niño mis amores”, junto a un emoji de un corazón rojo encintado. La presencia de Blanca en la fotografía fue el detalle que más conmovió a sus seguidores, que interpretaron el gesto como una reafirmación de que la niña sigue siendo parte esencial de la familia.

La modelo reafirmó el lugar especial de Blanca en la memoria familiar con una imagen inédita

La modelo y flamante conductora de Los 8 Escalones, al elegir este formato, dejó en claro la importancia de rendir tributo a todos sus hijos en una fecha importante y celebrada ampliamente en la cultura nacional. Pampita suele honrar y recordar a Blanca en cada aniversario y celebración familiar, al igual que Benjamín Vicuña, manteniendo viva su memoria a través de gestos tanto públicos como privados.

Benjamín Vicuña, por su parte, también saludó a sus hijos por el Día del Niño con una publicación en su cuenta de Instagram. En la imagen compartida se lee la frase “Feliz día a mis niños” junto a tarjetas coloridas realizadas con IA con los nombres de sus hijos: Magnolia, Benicio, Amancio, Bautista y Beltrán, añadiendo dibujos animados que representan a cada uno de ellos. Además, incluyó una tarjeta especial para Blanca, decorada con flores y corazones.

Benjamín Vicuña también saludó a sus hijos en redes sociales y dedicó una tarjeta especial a Blanca

El último 15 de mayo, cuando Blanca hubiese cumplido apenas 19 años, Pampita realizó públicamente un profundo homenaje seguido de diferentes postales. “Feliz cumple Blanca, besos al cielo”, fue la frase que compartió la modelo junto a una antigua foto de su hija, que lucía un abrigo rosa. En otra publicación, la figura del espectáculo mostró ante sus más de 8 millones de seguidores una imagen en blanco y negro de su hija. “Niña linda, besos al cielo en tu cumpleaños”, era la frase que acompañaba a la foto.

Para cerrar, la conductora compartió una última imagen, publicada por una cuenta fandom de los hijos de Vicuña, en la que se la podía ver junto a Blanca años atrás. La story estaba compuesta de dos fotos, por un lado mostraba a la modelo, que lucía lentes oscuros, con su pequeña en brazos, quien se asomaba entre unas toallas. En la imagen de abajo, ambas sonreían ante la cámara. “Feliz nacimiento Blanca”, se leía en la publicación junto a un emoji de un corazón y dos manos rezando.

Pampita suele rendir tributo a Blanca en fechas significativas, manteniendo viva su memoria

Un año atrás, en el aniversario del fallecimiento de Blanca, la conductora le mostraba a sus seguidores un emocionante video en donde aparecía la niña diciéndole que la amaba. “¡Hola, mamá! ¡Te amamos! Con todo el amor que tenemos en el corazoncito”, exclamaba la nena, abrazada a su hermano Bautista, recostados en una cama, grabándole un saludo a la modelo. “¡Te amamos mucho y tenemos un regalo para tí! ¡Te amamos un montón!”, exclamaban los niños, a pura ternura. “Podés venir otra vez, porfa”, expresaba la niña, mientras estiraba una pulsera rosa y le enviaban palabras de amor a Carolina.

“¡El hermanito está adentro de la panza!”, decía en las imágenes Bautista, lo que parecería mostrar que en ese momento Pampita estaba embarazada de Beltrán, el tercer hijo de la expareja. En esos instantes, la niña le tiraba besos a su madre. “Blanca, siempre en mi corazón”, escribió, a flor de piel.