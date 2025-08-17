Teleshow

El emotivo homenaje de Pampita a su hija Blanca en el Día de la Niñez: una foto familiar que tocó corazones

La modelo sorprendió a sus seguidores al compartir una imagen inédita donde Blanca aparece abrazando a Bautista, recordando así el lugar especial que ocupa su hija mayor en la familia

Sol de María

Por Sol de María

Guardar
Pampita homenajeó a su hija
Pampita homenajeó a su hija Blanca con una emotiva foto familiar en el Día de la Niñez (Foto Instagram)

Pampita compartió una imagen en la que Blanca, su hija mayor fallecida en 2012, aparece abrazando a su hermano Bautista. La modelo eligió este gesto para conmemorar el Día de la Niñez y así reafirmó el lugar imborrable de la niña en la memoria familiar. La jornada del 17 de agosto movilizó a numerosas figuras públicas, pero la modelo optó por una evocación íntima y visual.

En sus historias de Instagram, resubió un collage publicado por la cuenta de fanáticos hermanitosvicuna_, dedicada a la familia Vicuña-Ardohain. La composición muestra a sus cinco hijos: en la parte superior, Blanca y Bautista; debajo, Benicio y Beltrán abrazando a Ana, la hija menor nacida de su relación con Roberto García Moritán.

El homenaje no incluyó palabras extensas ni publicaciones adicionales. Pampita optó por la imagen y un breve texto que dice: “Feliz día del niño mis amores”, junto a un emoji de un corazón rojo encintado. La presencia de Blanca en la fotografía fue el detalle que más conmovió a sus seguidores, que interpretaron el gesto como una reafirmación de que la niña sigue siendo parte esencial de la familia.

La modelo reafirmó el lugar
La modelo reafirmó el lugar especial de Blanca en la memoria familiar con una imagen inédita

La modelo y flamante conductora de Los 8 Escalones, al elegir este formato, dejó en claro la importancia de rendir tributo a todos sus hijos en una fecha importante y celebrada ampliamente en la cultura nacional. Pampita suele honrar y recordar a Blanca en cada aniversario y celebración familiar, al igual que Benjamín Vicuña, manteniendo viva su memoria a través de gestos tanto públicos como privados.

Benjamín Vicuña, por su parte, también saludó a sus hijos por el Día del Niño con una publicación en su cuenta de Instagram. En la imagen compartida se lee la frase “Feliz día a mis niños” junto a tarjetas coloridas realizadas con IA con los nombres de sus hijos: Magnolia, Benicio, Amancio, Bautista y Beltrán, añadiendo dibujos animados que representan a cada uno de ellos. Además, incluyó una tarjeta especial para Blanca, decorada con flores y corazones.

Benjamín Vicuña también saludó a
Benjamín Vicuña también saludó a sus hijos en redes sociales y dedicó una tarjeta especial a Blanca

El último 15 de mayo, cuando Blanca hubiese cumplido apenas 19 años, Pampita realizó públicamente un profundo homenaje seguido de diferentes postales. “Feliz cumple Blanca, besos al cielo”, fue la frase que compartió la modelo junto a una antigua foto de su hija, que lucía un abrigo rosa. En otra publicación, la figura del espectáculo mostró ante sus más de 8 millones de seguidores una imagen en blanco y negro de su hija. “Niña linda, besos al cielo en tu cumpleaños”, era la frase que acompañaba a la foto.

Para cerrar, la conductora compartió una última imagen, publicada por una cuenta fandom de los hijos de Vicuña, en la que se la podía ver junto a Blanca años atrás. La story estaba compuesta de dos fotos, por un lado mostraba a la modelo, que lucía lentes oscuros, con su pequeña en brazos, quien se asomaba entre unas toallas. En la imagen de abajo, ambas sonreían ante la cámara. “Feliz nacimiento Blanca”, se leía en la publicación junto a un emoji de un corazón y dos manos rezando.

Pampita suele rendir tributo a
Pampita suele rendir tributo a Blanca en fechas significativas, manteniendo viva su memoria

Un año atrás, en el aniversario del fallecimiento de Blanca, la conductora le mostraba a sus seguidores un emocionante video en donde aparecía la niña diciéndole que la amaba. “¡Hola, mamá! ¡Te amamos! Con todo el amor que tenemos en el corazoncito”, exclamaba la nena, abrazada a su hermano Bautista, recostados en una cama, grabándole un saludo a la modelo. “¡Te amamos mucho y tenemos un regalo para tí! ¡Te amamos un montón!”, exclamaban los niños, a pura ternura. “Podés venir otra vez, porfa”, expresaba la niña, mientras estiraba una pulsera rosa y le enviaban palabras de amor a Carolina.

“¡El hermanito está adentro de la panza!”, decía en las imágenes Bautista, lo que parecería mostrar que en ese momento Pampita estaba embarazada de Beltrán, el tercer hijo de la expareja. En esos instantes, la niña le tiraba besos a su madre. “Blanca, siempre en mi corazón”, escribió, a flor de piel.

Temas Relacionados

PampitaBlanca VicuñaBenjamín Vicuña

Últimas Noticias

Cierre de listas: Virginia Gallardo, Jorge Porcel Junior, Karen Reichardt y otros “candidatos famosos” para las elecciones 2025

Figuras populares de la televisión, las redes y el deporte dieron un volantazo y buscarán convertirse en diputados en los próximos comicios

Cierre de listas: Virginia Gallardo,

Julieta Prandi habló del temor de sus hijos hacia su padre, Claudio Contardi: “Ninguno de los dos quería volver a verlo”

La actriz compartió que los menores experimentaron tranquilidad luego de que su progenitor fuera sentenciado a 19 años de prisión, destacando el impacto emocional y el temor que vivieron durante el proceso judicial

Julieta Prandi habló del temor

Toto Kirzner celebró sus 27 años: los saludos de Adrián Suar y Araceli González

El actor celebró su cumpleaños con emotivos mensajes de sus padres, además de una reunión íntima y saludos de colegas y su novia

Toto Kirzner celebró sus 27

De catsuit y a puro escote, la China Suárez paseó en bicicleta junto a Mauro Icardi en las calles de Turquía: el video

La actriz y el futbolista disfrutaron de una salida en el barrio de Ulus de la ciudad de Ankara. Sus looks y la reacción al ser captados por los paparazzi

De catsuit y a puro

El Día del Niño en las redes: los famosos celebraron con fotos, mensajes y mucha emoción

Los perfiles de las celebridades se llenaron de imágenes inéditas, recuerdos y dedicatorias. Abrazos, reflexiones y declaraciones de amor en una jornada especial para grandes y chicos

El Día del Niño en
ÚLTIMAS NOTICIAS
El caso del Aquarium de

El caso del Aquarium de Mar del Plata: qué dice la denuncia que presentó Guillermo Montengro

Cierre de listas: uno por uno, todos los candidatos a senadores y diputados que ya fueron confirmados

Los ecosistemas de la Tierra alcanzaron un nivel de desgaste crítico, según un estudio

El economista liberal Roberto Cachanosky será candidato a diputado por la Provincia de Buenos Aires

Un jubilado de 88 años ahuyentó a los tiros a dos delincuentes que quisieron robar en su casa de Berisso

INFOBAE AMÉRICA
Así fue el operativo de

Así fue el operativo de seguridad que desplegaron los seguidores de Evo Morales para evitar que sea detenido durante las elecciones en Bolivia

Air Canada canceló la reanudación de vuelos debido a la continuación de la huelga

El Frente reformista iraní pidió al régimen suspender el enriquecimiento de uranio, liberar a presos políticos y revisar cuestiones de género

Jorge “Tuto” Quiroga aseguró que Bolivia “cambiará dramáticamente” tras las elecciones

El fenómeno Labubu: arte, mercado y los nuevos dilemas de la propiedad intelectual en la era viral

TELESHOW
Cierre de listas: Virginia Gallardo,

Cierre de listas: Virginia Gallardo, Jorge Porcel Junior, Karen Reichardt y otros “candidatos famosos” para las elecciones 2025

Julieta Prandi habló del temor de sus hijos hacia su padre, Claudio Contardi: “Ninguno de los dos quería volver a verlo”

Toto Kirzner celebró sus 27 años: los saludos de Adrián Suar y Araceli González

De catsuit y a puro escote, la China Suárez paseó en bicicleta junto a Mauro Icardi en las calles de Turquía: el video

El Día del Niño en las redes: los famosos celebraron con fotos, mensajes y mucha emoción