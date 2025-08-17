Teleshow

De Charly García y Patricia Sosa a la Sole y Abel Pintos: el homenaje de los músicos por el Día del Niño

En medio de la fecha que celebra las infancias, este domingo figuras del ambiente artístico compartieron su experiencia en videos que ponen en valor la creatividad y los sueños que surgen desde la temprana edad

Martina Cortés

Por Martina Cortés

Guardar
En el Día del Niño, diferentes referentes de la música celebraron la niñez con imágenes propias y un mensaje inspirador (SADAIC)

Este domingo, la industria musical homenajea la infancia y el poder de los sueños en el marco del Día del Niño. Los músicos se sumaron a la celebración con una propuesta especial: dos videos que invitan a recordar el origen de toda historia, ese instante en el que, desde chicos, la imaginación, el juego y la creatividad comienzan a marcar el futuro de quien luego se transformará en artista. Una oportunidad para reforzar la idea de que los sueños no solo empiezan en la infancia, sino que, con dedicación, pueden transformarse en realidad.

Las piezas audiovisuales, que fueron realizadas por SADAIC, cuentan con protagonistas de lujo. Participan Charly García, El Chaqueño Palavecino, David Lebón, Guillermo Novellis, Marcela Morelo, Marilina Ross, Pablo Lescano, Patricia Sosa, Abel Pintos y Soledad Pastoruti. Todos ellos, en diferentes pasajes de los videos, evocan aquellos primeros pasos en la música a lo largo de su infancia y que, inadvertidamente, logró sembrar la inspiración para que siguieran el camino que los llevaría a su profesión. Así, cada autor aparece mostrando cómo la vocación artística puede nacer desde el juego y el asombro de los primeros años de vida.

La idea central atraviesa cada testimonio: los sueños que nos marcan suelen nacer en la infancia y, con dedicación y esfuerzo, pueden hacerse realidad. Y el mensaje final llega claro al público: aunque la carrera musical se viva en escenarios y estudios, todo comenzó una mañana cualquiera, cuando alguien se animó a tocar por primera vez un instrumento, a inventar una canción o a cantar lo que escuchaba en la radio. En ese marco, buscan transmitir ese homenaje y conectar, en este Día del Niño, a los nombres más importantes de la música argentina con quienes hoy sueñan con seguir sus pasos, recordando que la vocación y el deseo tienen su raíz en los primeros momentos de la infancia y, además, a través de diversas experiencias tanto enriquecedoras como únicas.

Los fragmentos audiovisuales, por medio de imágenes evocativas de la niñez de los músicos, rescatan el momento en que el arte aparece primero como juego y luego como profesión. Una melodía en un recreo, una letra inventada al volver del colegio, una guitarra heredada que se convierte en cómplice y refugio; todas esas escenas se dan cita en esta iniciativa. Y, además, le suman el siguiente lema: “Los sueños grandes nacen de chicos”.

Una por una, las figuras más importante del ambiente artístico celebraron el Día del Niño (SADAIC)

A través de esta nueva campaña, la organización reitera su misión: acompañar a los autores y compositores argentinos desde los primeros pasos creativos hasta la consolidación profesional. Pero en el Día del Niño, el foco se pone en el niño o niña interior de cada persona, en la fuerza transformadora de la fantasía y la curiosidad. El homenaje cobra, entonces, un sentido doble: celebrar a las infancias que están dando sus primeros pasos y recordar a quienes, en el presente, sostienen su carrera musical gracias a la energía, el juego y la valentía de no haber dejado de soñar, ya que tal como lo señala el cierre del proyecto audiovisual: “La música forma parte de la vida”.

De este modo, el motivo mensaje llevado a cabo en el Día del Niño se convirtió en un recordatorio contundente: la música, igual que los sueños, no tiene fecha de vencimiento ni conoce límites. Celebrar la niñez es también animarse a proteger los derechos, estimular las oportunidades, abrir caminos y permitir que, generación tras generación, la cultura y la creatividad sigan creciendo. Cada historia tiene un punto de partida, cada autor y compositora fue primero un pequeño que imaginó que, alguna vez, la melodía lo marcaría para siempre.

Temas Relacionados

Charly GarcíaPatricia SosaDavid LebónMarilina RossSoledad PastoruttiAbel PintosGuillermo NovellisPablo LescanoChaqueño PalavecinoMarcela MoreloInfanciaMúsicaDía del NiñoSADAIC

Últimas Noticias

Con una foto inédita y palabras de amor, Natalia Oreiro homenajeó a Ricardo Mollo en su cumpleaños

La actriz le dedicó un romántico mensaje a su pareja en esta jornada especial, y el músico le retribuyó con unas palabras repletas de sentimientos

Con una foto inédita y

Cómo fue el regreso de Alex y Charlotte Caniggia distanciados en el mismo vuelo desde China: las fotos

Después de semanas de tensión y cruces públicos, los hermanos volvieron a la Argentina tras grabar con Marley. En ese marco, el malestar quedó expuesto ante la prensa y sus fans

Cómo fue el regreso de

La foto que eligió la China Suárez para saludar a sus hijos a la distancia por el Día del Niño

Desde Turquía, la actriz recordó la jornada especial con una imagen familiar de Rufina, Magnolia y Amancio, quienes se encuentran en Argentina

La foto que eligió la

La profunda tristeza de Carmen Barbieri luego de la muerte de Alberto Martín: “Tengo el corazón roto”

Tras el fallecimiento del actor, la conductora expresó su dolor en diálogo con el periodista Guillermo Barrios y a través de las redes sociales

La profunda tristeza de Carmen

Carla Pandolfi brilla en En el barro y enfrenta sus miedos en su primer unipersonal: “El desafío más grande es tenerse fe”

Actriz y licenciada en Teatro, en 20 años de carrera interpretó grandes y diversos papeles y ahora se anima a estar sola ante el público. En conversación con Teleshow, refleja cómo fue construyendo a esa Ana tan parecida y tan diferente a ella misma y cuenta su experiencia en la serie de Sebastián Ortega, donde encarna a una guardiacárcel

Carla Pandolfi brilla en En
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cierre de listas: uno por

Cierre de listas: uno por uno, todos los candidatos a senadores y diputados que ya fueron confirmados

Tensión en el peronismo salteño a horas del cierre de listas: suena Urtubey para senador y Leavy amenaza con cortarse solo

El clásico sudamericano, en clave agrícola: cómo Brasil pasó de igualar a triplicar la producción del campo argentino

Un cierre en China y una explosión en Chile impulsaron el precio mundial del litio: cómo afecta a la Argentina

“Perejil”: cómo fue la pelea que terminó con la detención de Gastón Zárate por homicidio en Córdoba

INFOBAE AMÉRICA
Elecciones en Bolivia: Samuel Doria

Elecciones en Bolivia: Samuel Doria Medina instó a la población a votar para salir de la crisis “de manera pacífica”

Una subasta de dibujos de Disney rompió récords históricos

Lula invitó a Trump a conocer “el verdadero Brasil” en medio de las tensiones por los aranceles de EEUU

Zelensky y Von der Leyen remarcaron el derecho de Ucrania a mantener su integridad territorial

Pompeya no fue abandonada: hallazgos arqueológicos reescriben la historia de la ciudad

TELESHOW
Con una foto inédita y

Con una foto inédita y palabras de amor, Natalia Oreiro homenajeó a Ricardo Mollo en su cumpleaños

Cómo fue el regreso de Alex y Charlotte Caniggia distanciados en el mismo vuelo desde China: las fotos

La foto que eligió la China Suárez para saludar a sus hijos a la distancia por el Día del Niño

La profunda tristeza de Carmen Barbieri luego de la muerte de Alberto Martín: “Tengo el corazón roto”

El emotivo viaje de Bicho Gómez hacia su esencia artística: “Mi lugar en el mundo es el teatro y el circo”