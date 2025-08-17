Teleshow

Cómo fue el regreso de Alex y Charlotte Caniggia distanciados en el mismo vuelo desde China: las fotos

Después de semanas de tensión y cruces públicos, los hermanos volvieron a la Argentina tras grabar con Marley. En ese marco, el malestar quedó expuesto ante la prensa y sus fans

Martina Cortés

Por Martina Cortés

Guardar
El mediático, con una actitud
El mediático, con una actitud seria, regresó de su viaje con Marley (RS Fotos)

La tensión entre Alex y Charlotte Caniggia ya lleva semanas y, lejos de disiparse, queda una vez más en evidencia ante la mirada de todos. El vínculo entre los mellizos atraviesa su peor momento, después de varias peleas que salieron a la luz a raíz de los dichos de Melody Luz, pareja de él, y las respuestas de la mediática. Cansado de los cruces, los idas y vueltas, el influencer tomó una decisión drástica: ponerle punto final a la relación con su hermana, con quien mantuvo cercanía en los últimos años. El reencuentro tras el regreso de China para el ciclo Por el Mundo, que conduce Marley en Telefe, no ayudó a recomponer la situación.

Según pudo saber Teleshow, los hermanos Caniggia aterrizaron en el país en las últimas horas. Los fanáticos aguardaban, con la esperanza de ver un acercamiento. Pero apenas pusieron un pie en el aeropuerto, exhibieron públicamente el estado real de su vínculo. Ambos salieron por separado, sin cruzar miradas ni palabras. Mientras que ella caminó a la par de los periodistas y abandonó la terminal a paso rápido, con gafas oscuras y camperón negro, bolsas de compras en mano y la vista fija hacia adelante, él mantuvo la actitud que lo viene caracterizando: bajo perfil, remera roja con capucha, lentes de sol y el gesto serio, con la “misma poca onda de siempre”, de acuerdo a lo comentado a este medio.

Las imágenes exclusivas del aeropuerto reflejaron la distancia absoluta. Ni un saludo ni un gesto, menos aún una sonrisa. El malestar no solo no se esconde, sino que se potencia con cada exposición mediática. Los seguidores, que durante años disfrutaron de la complicidad de los mellizos, hoy solo encuentran frialdad y ausencia de reconciliación.

Detrás de sus anteojos negros
Detrás de sus anteojos negros y la mirada baja, Charlotte evitó responder a la prensa presente

La situación viene de lejos, pero se volvió inocultable durante las grabaciones en Asia para el programa que lleva adelante Marley. Varias imágenes del detrás de escenas circularon en las redes sociales y dejaron al descubierto la tensión que se vive de puertas adentro. La cuenta SQP (América) filtró imágenes grabadas el lunes pasado donde se ve la insistencia tanto del conductor como de la producción del programa para intentar una mínima interacción entre los Caniggia, pero ni así hubo caso.

En uno de los momentos más tensos, Alex fue claro ante Marley y todo el equipo de trabajo: “No quiero grabar, no quiero grabar por ella”, mientras se acomodaba en una mesa apartada. El conductor intentó persuadirlo recordándole el vínculo familiar: “Es tu hermana…”. La respuesta no dejó margen de negociación: “No me la banco”, lanzó Alex, ratificando su postura de no compartir ni cámaras ni tiempos con Charlotte, aunque esto complicara el rodaje del ciclo.

Con un gesto de incomodidad
Con un gesto de incomodidad en su rostro, Alex fue acompañado por un notero durante su llegada al aeropuerto
La mediática, repleta de bolsas,
La mediática, repleta de bolsas, continuó su paso por el aeropuerto

La producción trató de remar contra la corriente: le explicaron que por cuestiones técnicas no podían filmar segmentos por separado. Entonces, Alex insistió en su negativa: “Grabemos solos, separados. Ella de un lado y yo del otro lado”. Frente a la imposibilidad, reafirmó su distancia: “No quiero hablar con ella”.

El episodio en China había sido planeado como uno de los puntos fuertes de la temporada, poniendo a los Caniggia, junto a su representante, Fabián Esperón, en el centro de la escena internacional. Los tres emprendieron el viaje de más de veinte horas hacia Asia Oriental para generar contenido exclusivo desde destinos emblemáticos del gigante asiático, sumando color y curiosidades al ciclo de Telefe. Pero desde el primer día, el clima fue tenso. A pesar de compartir vuelo, la incomunicación entre los hermanos fue total; no conversaron, no participaron en conjunto de ninguna instancia previa ni posterior a las grabaciones. La distancia, ya instalada, pareció volverse infranqueable en la intimidad del viaje.

La llegada al aeropuerto de
La llegada al aeropuerto de los hermanos se dio por separado y sin gestos entre sí
Con una de sus manos
Con una de sus manos en el bolsillo y semblante serio, Alex continuó su camino para irse del aeropuerto (RS Fotos)

De regreso al país, la situación sigue sin mostrar señales de mejora. El regreso frío y distante ante los medios y el reclamo constante de los fanáticos por una mínima muestra de reconciliación parecen no mover la aguja en la relación de los mellizos. Ni los interminables pedidos de la producción ni la presencia mediadora de Marley lograron acercar posiciones entre Alex y Charlotte. El presente marca una grieta pública e irreconciliable, un quiebre que exhibe, una vez más, que la exposición, el cansancio y los rencores pesan, incluso más allá de los lazos de sangre.

Crédito: RS Fotos.

Temas Relacionados

Alex CaniggiaCharlotte CaniggiaChinaMarleyPor el MundoDistanciamientoMelody Luz

Últimas Noticias

La foto que eligió la China Suárez para saludar a sus hijos a la distancia por el Día del Niño

Desde Turquía, la actriz recordó la jornada especial con una imagen familiar de Rufina, Magnolia y Amancio, quienes se encuentran en Argentina

La foto que eligió la

La profunda tristeza de Carmen Barbieri luego de la muerte de Alberto Martín: “Tengo el corazón roto”

Tras el fallecimiento del actor, la conductora expresó su dolor en diálogo con el periodista Guillermo Barrios y a través de las redes sociales

La profunda tristeza de Carmen

Carla Pandolfi brilla en En el barro y enfrenta sus miedos en su primer unipersonal: “El desafío más grande es tenerse fe”

Actriz y licenciada en Teatro, en 20 años de carrera interpretó grandes y diversos papeles y ahora se anima a estar sola ante el público. En conversación con Teleshow, refleja cómo fue construyendo a esa Ana tan parecida y tan diferente a ella misma y cuenta su experiencia en la serie de Sebastián Ortega, donde encarna a una guardiacárcel

Carla Pandolfi brilla en En

El emotivo viaje de Bicho Gómez hacia su esencia artística: “Mi lugar en el mundo es el teatro y el circo”

El comediante celebra su presente y honra su pasado bajo la gran carpa. En diálogo exclusivo con Teleshow, revela lo que significa para él ser parte de un mundo donde la ilusión y la infancia vuelven a cruzar caminos

El emotivo viaje de Bicho

Lit Killah habló de su separación de Tuli Acosta y mencionó la posibilidad de una reconciliación

El cantante contó cómo atraviesa este proceso y se refirió a la amistad que ahora mantiene con la joven a pesar de la ruptura

Lit Killah habló de su
ÚLTIMAS NOTICIAS
“Perejil”: cómo fue la pelea

“Perejil”: cómo fue la pelea que terminó con la detención de Gastón Zárate por homicidio en Córdoba

Santiago del Estero: secuestraron 25 kilos de milanesas hechas con papel higiénico

El repliegue electoral del PRO: los candidatos elegidos para la lista de CABA y las tres provincias donde iría con lista propia

Qué medidas tomó el Gobierno para frenar la suba de tasas y cómo podrían impactar en el dólar, los créditos y la inflación

Violento choque frente al estadio Monumental: seis heridos y corte parcial sobre la avenida Cantilo

INFOBAE AMÉRICA
Pompeya no fue abandonada: hallazgos

Pompeya no fue abandonada: hallazgos arqueológicos reescriben la historia de la ciudad

Luis Arce garantizó que habrá una transición “democrática” en Bolivia

Rusia lanzó más de 500 ataques contra Ucrania, después de la cumbre Trump-Putin

Por qué el uso de pantallas antes de dormir no siempre perjudica el descanso

Trump no quedó contento con la reunión de Alaska

TELESHOW
La foto que eligió la

La foto que eligió la China Suárez para saludar a sus hijos a la distancia por el Día del Niño

La profunda tristeza de Carmen Barbieri luego de la muerte de Alberto Martín: “Tengo el corazón roto”

Carla Pandolfi brilla en En el barro y enfrenta sus miedos en su primer unipersonal: “El desafío más grande es tenerse fe”

El emotivo viaje de Bicho Gómez hacia su esencia artística: “Mi lugar en el mundo es el teatro y el circo”

Lit Killah habló de su separación de Tuli Acosta y mencionó la posibilidad de una reconciliación