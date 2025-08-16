Teleshow

Santiago del Moro mostró cómo está Catalina, su hija mayor que cumplió 14 años: “¡Sos todo!"

El conductor de Gran Hermano le dedicó palabras de amor a la adolescente y mostró su afición por el patinaje artístico

Santiago del Moro mostró cómo está Catalina, su hija mayor que cumplió 14 años: "¡Sos todo!"

Catalina del Moro, hija mayor de Santiago del Moro y María José Sánchez, celebró su cumpleaños número 14 el martes 12 de agosto. El conductor de Gran Hermano, de 47 años, compartió una foto muy especial de en su cuenta de Instagram, donde tiene más de seis millones de seguidores.

El animador publicó una imagen de su hija mayor vestida con ropa de patinaje artístico, en lo que parecería ser una muestra de la disciplina, vistiendo un traje en tonos rojos y blancos con detalles de strass y las siglas CARP (en referencia a River Plate) bordadas en un costado y los patines tradicionales de cuatro ruedas.

En el mensaje que acompañó la publicación, el conductor de El club del Moro expresó: “¡Feliz cumpleaños, hija mía! ¡Sos TODO! Te amo”. La fotografía evidenció tanto la pasión de Catalina por el patinaje como el paso de la niña a la adolescencia. El posteo también destacó la concentración y su estilo, además de su identificación con el club de fútbol River Plate.

La publicación que Santiago del Moro le dedicó a su hija Catalina

Aunque suele mantener la privacidad de su familia, el conductor difundió en otras ocasiones imágenes de Catalina. En el año 2023, compartió una foto de su hija cuando tenía 11 años, acompañada del mensaje: “Una de las mujeres de mi vida. Te amo, hijita. ¡Gracias por enseñarme tanto!”. El conductor y su esposa tienen además otras dos hijas: Amanda, de 11 años, y Santa, de casi 3 años.

La faceta deportiva de Catalina como patinadora artística se conoció públicamente a través de la reciente publicación de su padre. Además, la joven ya inició un recorrido como modelo juvenil, habiendo participado en diversas campañas de moda y trabajado para varias marcas enfocadas en adolescentes. En su cuenta de Instagram, que actualmente es privada, suma más 50 mil seguidores y comparte registros de sus experiencias profesionales, eligiendo mantener un perfil bajo pese a la fama de su familia.

En abril del año pasado, Santiago del Moro utilizó su perfil de Instagram para dar a conocer una producción fotográfica de su hija mayor, Catalina, quien había iniciado su trayectoria en el modelaje hacía menos de un año. En ese periodo, Catalina se convirtió en imagen de diversas marcas de ropa juvenil. El conductor, que mantiene una relación de larga data con María José Sánchez, su pareja desde la adolescencia, a quienes une el lugar de origen común en Tres Algarrobos, partido de Carlos Tejedor, noroeste de la provincia de Buenos Aires.

Santiago del Moro compartió fotos del debut de su hija Catalina como modelo el año pasado

En ocasiones puntuales, Del Moro decidió compartir imágenes de su intimidad familiar, siendo Catalina la que mayor repercusión genera entre sus seguidores. Este interés se incrementó especialmente tras señalar el parecido de la joven con Lali Espósito en su infancia. El presentador comentó al respecto: “Esta imagen me la mandó una fanática de Lali. Para mí es un honor que le vean algo de ella porque todos amamos a Lali. ¡Tan talentosa, laburadora y buena gente!”, acompañando sus palabras con una fotografía que comparaba a su hija y a la popular cantante.

En 2022, cuando Santiago contó que estaba esperando con su pareja a su tercera hija, contó con mucho humor la reacción de Catalina ante la llegada de su hermana. “¿Saben lo que me dijo cuando María quedó embarazada? ‘Yo pensé que tu próximo hijo lo ibas a tener con la otra’”. Este comentario se sumó a otras respuestas filosas de la mayor, quien frente a la noticia lanzó frases como “te notaba un poquito más gorda” y “espero que les salga linda”, según contó el conductor en su programa.

Santiago del Moro cuando compararon a su hija con Lali Espósito

Cuando se enteró de la dulce espera, Catalina expresó sus propios conflictos emocionales con una sinceridad que sorprendió a sus padres: “Es el peor día de mi vida porque mi cabeza dice una cosa, pero mi corazón otra. Dame tiempo”, comentó. Santiago agregó que su hija regresó llorando del colegio porque todos la felicitaban y ella aún no sentía alegría por la noticia.

Durante ese momento, Amanda, la hija del medio, respondió de manera diferente: rompió en llanto de emoción ante el anuncio del embarazo, mientras que Catalina reaccionó con ironía preguntándole: “¿Y vos de qué llorás, tarada?”. “Le faltó decir ‘somos 33% más pobres’”, compartió el conductor entre risas.

