La llamativa respuesta de Pampita cuando Evangelina Anderson le preguntó si hace topless en la playa

Ya adaptada a su rol como nueva conductora de Los 8 Escalones, en cada programa Pampita despliega todo su carisma y humor en la pantalla de Eltrece. En ese sentido, este viernes, una consigna del ciclo disparó un llamativo debate entre la conductora y Evangelina Anderson respecto al uso del hilo dental y a la práctica de topless en la playa para tomar son sin que queden marcas en la piel.

La situación surgió cuando Carolina le hizo una pregunta a uno de los participantes. “El traje de baño conocido como bikini fue inventado en la década del 70 del siglo XX. ¿Verdadero o falso?”, comenzó diciendo la modelo frente a los competidores. Sin pensarlo demasiado, Manuel, el joven que debía responder la pregunta disparó: “Verdadero”. Sin embargo, su respuesta fue errónea, lo que provocó que Pampita lo corrigiera y acotara: “Falso, en la década del 40″.

Por su parte, quien decidió sumar información al caso fue Anderson, quien tomó el micrófono y exclamó: “Un francés la creo. Y se armó un revuelo en esa época... Imaginate el escándalo que era en esa época que las mujeres enseñen el ombligo”. Siguiendo la línea de su compañera, la conductora agregó, recordando los primeros trajes de baño: “Claro, porque antes era como toda una cosa enteriza”.

El divertido debate entre Pampita y Evangelina Anderson sobre el hilo dental y el topless en la playa

“Claro, tapaban bien. Ahora usamos hilo dental, ¿o no?“, mencionó Evangelina. “Y... para que no te quede marca”, explicó la modelo. Fue entonces que, fiel a su estilo, Carolina le hizo un divertido comentario a su compañera: “Yo veo tus fotos en Instagram”. Sin embargo, Anderson quiso hacer una aclaración y devolvió el comentario con otra pregunta: “Yo no uso hilo dental, ¿vos?“. Con una sonrisa en su cara, la influencer afirmó: ”Cuando tomo sol, sí. Porque no me gusta que me quede la marca”.

Viendo el divertido ida y vuelta que se generaba, Marcelo Polino intervino: “Pero con esos cuerpos, chicas... ¡ustedes pueden hacer lo que quieran, por favor!”. Como si fuera poco, Evangelina aprovechó y quiso saber si Pampita alguna vez se había animado a tomar sol sin ropa: “Caro, cuando viajás a España que suelen hacer topless, ¿te animaste alguna vez a hacer topless?“.

Sin embargo, Pampita respondió de forma tajante: “¡Nunca! Ni de chica. Nunca me animé“, y sumó: ”Y las veo ahí tan felices nadando así con todo al aire. Me da como una envidia sana. Pero no me animo”. Entre risas, la jurado agregó: “Nosotras las miramos de reojo porque es raro para nosotros. Pero la cola la mostramos con el hilo dental”.

En otro divertido ida y vuelta, la conductora y la jurado del programa revelaron cuáles fueron sus mayores antojos cuando estaban embarazadas. Todo comenzó cuando la figura de la televisión planteó a un participante una consulta basada en un estudio publicado en 2024 por BabyCenter en Estados Unidos. Según los datos mencionados, el 85% de las mujeres encuestadas en ese país reconoció haber tenido algún tipo de antojo durante el embarazo, y el 49% manifestó una preferencia particular por los alimentos dulces. Este contexto sirvió de punto de partida para que las protagonistas del ciclo televisivo reflexionaran sobre sus propias experiencias.

Al ser consultada por Evangelina Anderson sobre sus antojos, la presentadora confesó que durante sus embarazos se inclinó por opciones saludables. “A mí me gustaban mucho las frutas, las mandarinas me parecían una cosa deliciosa, y las ensaladas una cosa irresistible. Me dio por lo sano, como disfrutar de esos sabores”, relató. Su testimonio evidenció que, lejos de los clásicos antojos de comidas hipercalóricas, en su caso predominó la búsqueda de frescura y naturalidad.

Por su parte, Anderson aportó una perspectiva diferente, al señalar que sus preferencias variaron en cada embarazo. “Con la más chiquita, dulce y, en los otros, salados. Pickles, tenía antojo de pickles y papas”, compartió la integrante del jurado.

Ambas coincidieron en que los sentidos, especialmente el gusto y el olfato, se intensifican durante el embarazo. La animadora del show televisivo señaló que “lo gustativo es como que todo se siente más, se disfruta más. Los olores también... bueno, te cambia todo”, mientras que Anderson coincidió en que percibía los olores con mayor intensidad.