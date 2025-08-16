Teleshow

La llamativa respuesta de Pampita cuando Evangelina Anderson le preguntó si hace topless en la playa

En un nuevo programa de Los 8 Escalones, la jurado le consultó a la conductora cómo acostumbra a tomar sol cuando se va de vacaciones

Lucas Terrazas

Por Lucas Terrazas

Guardar

Ya adaptada a su rol como nueva conductora de Los 8 Escalones, en cada programa Pampita despliega todo su carisma y humor en la pantalla de Eltrece. En ese sentido, este viernes, una consigna del ciclo disparó un llamativo debate entre la conductora y Evangelina Anderson respecto al uso del hilo dental y a la práctica de topless en la playa para tomar son sin que queden marcas en la piel.

La situación surgió cuando Carolina le hizo una pregunta a uno de los participantes. “El traje de baño conocido como bikini fue inventado en la década del 70 del siglo XX. ¿Verdadero o falso?”, comenzó diciendo la modelo frente a los competidores. Sin pensarlo demasiado, Manuel, el joven que debía responder la pregunta disparó: “Verdadero”. Sin embargo, su respuesta fue errónea, lo que provocó que Pampita lo corrigiera y acotara: “Falso, en la década del 40″.

Por su parte, quien decidió sumar información al caso fue Anderson, quien tomó el micrófono y exclamó: “Un francés la creo. Y se armó un revuelo en esa época... Imaginate el escándalo que era en esa época que las mujeres enseñen el ombligo”. Siguiendo la línea de su compañera, la conductora agregó, recordando los primeros trajes de baño: “Claro, porque antes era como toda una cosa enteriza”.

El divertido debate entre Pampita
El divertido debate entre Pampita y Evangelina Anderson sobre el hilo dental y el topless en la playa

“Claro, tapaban bien. Ahora usamos hilo dental, ¿o no?“, mencionó Evangelina. “Y... para que no te quede marca”, explicó la modelo. Fue entonces que, fiel a su estilo, Carolina le hizo un divertido comentario a su compañera: “Yo veo tus fotos en Instagram”. Sin embargo, Anderson quiso hacer una aclaración y devolvió el comentario con otra pregunta: “Yo no uso hilo dental, ¿vos?“. Con una sonrisa en su cara, la influencer afirmó: ”Cuando tomo sol, sí. Porque no me gusta que me quede la marca”.

Viendo el divertido ida y vuelta que se generaba, Marcelo Polino intervino: “Pero con esos cuerpos, chicas... ¡ustedes pueden hacer lo que quieran, por favor!”. Como si fuera poco, Evangelina aprovechó y quiso saber si Pampita alguna vez se había animado a tomar sol sin ropa: “Caro, cuando viajás a España que suelen hacer topless, ¿te animaste alguna vez a hacer topless?“.

Sin embargo, Pampita respondió de forma tajante: “¡Nunca! Ni de chica. Nunca me animé“, y sumó: ”Y las veo ahí tan felices nadando así con todo al aire. Me da como una envidia sana. Pero no me animo”. Entre risas, la jurado agregó: “Nosotras las miramos de reojo porque es raro para nosotros. Pero la cola la mostramos con el hilo dental”.

En otro divertido ida y vuelta, la conductora y la jurado del programa revelaron cuáles fueron sus mayores antojos cuando estaban embarazadas. Todo comenzó cuando la figura de la televisión planteó a un participante una consulta basada en un estudio publicado en 2024 por BabyCenter en Estados Unidos. Según los datos mencionados, el 85% de las mujeres encuestadas en ese país reconoció haber tenido algún tipo de antojo durante el embarazo, y el 49% manifestó una preferencia particular por los alimentos dulces. Este contexto sirvió de punto de partida para que las protagonistas del ciclo televisivo reflexionaran sobre sus propias experiencias.

Al ser consultada por Evangelina Anderson sobre sus antojos, la presentadora confesó que durante sus embarazos se inclinó por opciones saludables. “A mí me gustaban mucho las frutas, las mandarinas me parecían una cosa deliciosa, y las ensaladas una cosa irresistible. Me dio por lo sano, como disfrutar de esos sabores”, relató. Su testimonio evidenció que, lejos de los clásicos antojos de comidas hipercalóricas, en su caso predominó la búsqueda de frescura y naturalidad.

Por su parte, Anderson aportó una perspectiva diferente, al señalar que sus preferencias variaron en cada embarazo. “Con la más chiquita, dulce y, en los otros, salados. Pickles, tenía antojo de pickles y papas”, compartió la integrante del jurado.

Ambas coincidieron en que los sentidos, especialmente el gusto y el olfato, se intensifican durante el embarazo. La animadora del show televisivo señaló que “lo gustativo es como que todo se siente más, se disfruta más. Los olores también... bueno, te cambia todo”, mientras que Anderson coincidió en que percibía los olores con mayor intensidad.

Temas Relacionados

PampitaEvangelina AndersonLos 8 escalones

Últimas Noticias

La indirecta de la China Suárez a Wanda Nara al felicitar a Mauro Icardi por su gol en el Galatasaray: “Quisieron humillarte”

La actriz le dedicó una serie de mensajes al futbolista por su regreso a las canchas frente al Karagümrük

La indirecta de la China

El sentido mensaje de Nico Vázquez al regresar al teatro luego de su lesión: “Me siento bendecido por cada aplauso”

El actor logró recuperarse de un desgarro en el músculo piramidal y compartió su vuelta al escenario con suma felicidad

El sentido mensaje de Nico

El contrapunto entre Guillermo Francella y Pablo Echarri sobre el cine argentino y la cultura

Las declaraciones del protagonista de Homo Argentum vienen generando repercusiones y el actor de Druk marcó sus diferencias

El contrapunto entre Guillermo Francella

El paradisíaco destino que eligieron Alejandro Fantino y Coni Mosqueira para sus vacaciones en familia: el álbum de fotos

El conductor y su pareja decidieron relajarse y alejarse de los compromisos laborales junto a su hijo Beltrán. En ese marco, ambos disfrutaron del sol y la playa junto a sus seres queridos

El paradisíaco destino que eligieron

Soledad compartió emotivos recuerdos por el cumpleaños de su hermana Natalia Pastorutti: “Siempre juntas”

La cantante, actual integrante de La Voz Argentina, le dedicó una publicación muy especial a “La Nati” por sus 43 años

Soledad compartió emotivos recuerdos por
ÚLTIMAS NOTICIAS
La Justicia rechazó el pedido

La Justicia rechazó el pedido para que Mayra Mendoza pueda tener su foto en las boletas de Fuerza Patria

Mario Lugones, ministro de Salud: “Furfaro y esta banda de delincuentes estaban relacionados con la política”

Tras las negociaciones frustradas con LLA y la interna en la UCR, Rodrigo de Loredo no será candidato por Córdoba

Chocaron una camioneta y un camión en Córdoba: un muerto y dos heridos

Receta de bolitas de calabaza rellenas de queso, rápida y fácil

INFOBAE AMÉRICA
El partido de la opositora

El partido de la opositora María Corina Machado exigió la liberación de un estudiante de medicina detenido hace un año

Ucrania recuperó seis pueblos en Pokrovsk horas antes de la llegada de Putin a Alaska

Trump dijo que la reunión con Putin fue “muy productiva” pero que aún no llegaron a un acuerdo para una tregua en Ucrania

Receta de bolitas de calabaza rellenas de queso, rápida y fácil

Estados Unidos canceló los visados de la esposa e hija del ministro de Salud de Brasil

TELESHOW
La indirecta de la China

La indirecta de la China Suárez a Wanda Nara al felicitar a Mauro Icardi por su gol en el Galatasaray: “Quisieron humillarte”

El sentido mensaje de Nico Vázquez al regresar al teatro luego de su lesión: “Me siento bendecido por cada aplauso”

El contrapunto entre Guillermo Francella y Pablo Echarri sobre el cine argentino y la cultura

El paradisíaco destino que eligieron Alejandro Fantino y Coni Mosqueira para sus vacaciones en familia: el álbum de fotos

Soledad compartió emotivos recuerdos por el cumpleaños de su hermana Natalia Pastorutti: “Siempre juntas”