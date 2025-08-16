Cami Homs llevó a sus hijos a conocer la nieve: “Terminé con las manos congeladas”

Cami Homs llevó a sus hijos a conocer la nieve (Video: Instagram)

Cami Homs se encuentra atravesando uno de los momentos más felices, está esperando a su primer hijo junto a José Principito Sosa, su actual pareja. Mientras el futbolista se prepara para enfrentar a Banfield el día domingo, Camila, Francesca y Bautista, sus dos hijos con Rodrigo de Paul, armaron las valijas y partieron rumbo a Villa La Angostura para disfrutar de las pistas de esquí y del frío.

Desde el momento en el que llegaron a su destino, las redes sociales de Camila se convirtieron en un diario íntimo de esta pequeña escapada de ellos tres, lejos de los ruidos de la ciudad y concentrados en conectar con esta nueva etapa. Para pasar el día en la nieve, Homs eligió un catsuit de color negro, con mangas largas, unas moon boots de color blanco, un gorrito de landa con letras en blanco, una cartera de Chanel y un camperón largo.

Una vez en la cima de la montaña comenzaron los juegos. Bautista, el menor de sus hijos, no conocía la nieve, puesto que cuando era un bebé vinieron a vivir a Argentina, por lo que fue toda una experiencia. Abrigado de pies a cabezas, tomó entre sus manos un poco de nieve y, con una mirada pícara y de felicidad, la lanzó sobre sí mismo, y se arrojó en el suelo, todo bajo la atenta mirada de su mamá.

Bautista conoció la nieve

La felicidad del más pequeño de los De Paul

Madre e hijos decidieron llevar adelante una de las tradicionales actividades: hacer un muñeco de nieve. La encargada de hacerlo fue Cami, quien le sumó los detalles de los ojos y los botoncitos, a pesar de las bajas temperaturas nada logró opacar la ternura del momento, ni el hecho de que la modelo no usó guantes a la hora del montaje. “Y sí, terminé con las manos congeladas”, detalló con la felicidad de una madre que a pesar de los inconvenientes pudo cumplir el sueño de sus hijos.

Las stories no fueron todo, ya que horas después, llegó el posteo en el feed. Este unió en un solo lugar los mejores momentos de su primer día en Villa la Angostura, junto a un pie de foto que resume en una frase el motivo detrás de la escapada: “Y mis chiquitos pudieron conocer la nieve”.

Con la intención de pelear contra las bajas temperaturas y el frío que cala los huesos, el grupo decidió cenar fondue de queso, que vino acompañada con diferentes toppins para disfrutar a pleno del plato típico de la cocina suiza, pensado especialmente para batallar el invierno, y Fran, la mayor de sus hijos, se sumó al video que compartió su mamá en las historias y dejó en claro que disfrutó de cada uno de los bocados.

Francesca y Bautista De Paul a pura felicidad en la nieve

La tierna selfie de madre e hija bajo el sol

Camila y sus hijos construyeron un muñeco de nieve (Foto: Instagram)

Días atrás, la influencer dejó en claro que este embarazo no alterara rotundamente su rutina. Continúa combinando trabajo con momentos de esparcimiento, cuidando su bienestar físico a través de entrenamientos adaptados a esta etapa, y manteniendo rituales como el mate y la lectura que le aportan disfrute y equilibrio.

Tanto es así que no dejó de hacer ejercicio. La escena, en su living moderno y luminoso, presenta una mesa con el infaltable mate, libros y una maqueta de la ciudad de Petra. En un segundo plano, la pantalla muestra un canal de paisajes que contribuye a la atmósfera de calma. En el centro, Cami aparece con su cabello suelto, entrenando, en una síntesis visual que une maternidad, cuidado personal y vida hogareña.

La publicación, acompañada por la palabra “Mamita” y dos emojis, deja vislumbrar que la maternidad se vive y comunica con naturalidad, sin perder la privacidad ni la calidez cotidiana.