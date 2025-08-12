Nora Colosimo, la mamá de Wanda Nara, le habría robado el novio a la madre de Lola Bezerra: “La vi sufrir”

Nora Colosimo, la mamá de Wanda Nara, le habría robado el novio a la mamá de Lola Bezerra (Video: América TV)

Lola Bezerra sorprendió al revelar un escándalo inesperado que involucró a su madre Rosi y a Nora Colosimo, la madre de Wanda Nara. Según relató la modelo en el ciclo Intrusos, su madre sufrió una de las peores traiciones a manos de quien consideraba su amiga de toda la vida. El episodio comenzó cuando Rosi mantenía una relación sentimental con un hombre llamado Rafael Stancanelli.

Tras la ruptura, y con el paso del tiempo, Rosi intentó mantener el contacto con Nora, quien de forma repentina dejó de responder sus mensajes. La verdad salió a la luz cuando Rosi encontró en el perfil de Instagram de Colosimo una foto junto a su expareja, un indicio irrefutable de que la nueva pareja había iniciado su vínculo de manera oculta.

“Me salió de corazón porque la vi sufrir a mi mamá por él, fui sincera. Ella me quería matar (al contar lo que pasó entre ellas). Le robaron el novio, eran súper amigas, Nora venía a mi casa y salían juntas”, confesó Lola Bezerra durante una entrevista en Intrusos (América TV), desnudando la trama de desencuentros, silencios y decepciones que siguieron a la ruptura. Este hecho, que ocurrió durante el año anterior, sacudió el entramado de amistades del círculo cercano y expuso la otra cara de las relaciones entre los familiares de figuras del espectáculo.

La relación entre Rosi y Rafael tuvo una duración aproximada de un año. Durante ese lapso, Rosi notó ciertas actitudes que no la convencían completamente: “Más o menos un año salió con él, había cosas que no le cerraban porque era medio tacaneo y mi mamá lo tenía que buscar en el auto”, detalló Bezerra, quien dejó en claro que su testimonio no buscaba generar conflicto con otros miembros de la familia Nara: “No tengo nada en contra ni contra Wanda ni contra Zaira, al contrario, tengo la mejor, pero bueno, estoy contando algo que le pasó a mi mamá, soy como su representante. La vi sufrir a mi mamá porque, bueno, creo que se había enamorado y era su amiga. Pasa las novelas, pasa en la vida real”.

Nora y Rafael viven juntos en Italia debido al trabajo de él

El descubrimiento de la relación entre Nora y Rafael no solo supuso la pérdida de una pareja para Rosi, sino que además generó su alejamiento del núcleo de amistades compartidas. Según la modelo, ese círculo, integrado principalmente por personas solteras que salían juntos a divertirse, también excluyó a su madre tras el inicio del vínculo entre Colosimo y Rafael. “Tienen como un grupo de solos y solas y para mí se conocieron ahí. A mi mamá la limpiaron, perdió los amigos, me da pena”, relató Bezerra entre la sorpresa y el dolor, remarcando el impacto emocional que esta situación tuvo sobre Rosi.

Lo más doloroso para Rosi, según expresó su hija, residió en la naturaleza de la traición: “Lo que más le dolió era su relación con Nora porque la consideraba una amiga. Ella se dio cuenta de que él necesitaba un Uber más que una mujer. Mi mamá es un amor, nunca le haría eso a una amiga. Me da pena mi mamá”. Con estas palabras, Lola subrayó el daño causado por perder una amistad duradera y la sensación de abandono que se apoderó de su madre tras el quiebre de la confianza.

Rafael y Nora están en pareja desde el año 2022

Durante el relato, Bezerra insistió en diferenciar esta experiencia de su relación personal con Wanda y Zaira Nara, aclarando: “Con Wanda no hablé, tengo la mejor, solo estoy contando lo que pasó con mi mamá”. Este escándalo doméstico puso en evidencia cómo las traiciones y decepciones atraviesan todos los sectores, incluso aquellos rodeados de fama y exposición pública.