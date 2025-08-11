Wanda Nara se sinceró sobre su vínculo con L-Gante: “Somos amigos, él ahora volvió con su ex”

Antes de volar a México, Wanda Nara habló con la prensa y respondió todas las consultas sobre su vida personal (Puro Show – El Trece)

La vida de Wanda Nara siempre está bajo la mirada atenta de los medios y sus seguidores, aunque ella acostumbra a responder con una mezcla de sinceridad y temple ante cada rumor, polémica o señalamiento. Tras semanas convulsionadas por cuestiones personales, ante las cámaras de Puro Show (El Trece), dio respuestas sobre su vida amorosa, sus compromisos laborales y la constante batalla con su expareja y padre de sus hijas, Mauro Icardi.

La palabra de Wanda se dio en medio de su inminente viaje a México, donde volverá como conductora de la segunda temporada de Love is Blind (Netflix). Ante la llegada de los noteros, la empresaria se refirió a su vínculo con L-Gante y a su presencia junto al músico en la función de teatro de Claudia Valenzuela. “No, en familia no fuimos, somos amigos. En cada entrevista les digo que es mi amigo y tengo muy buena relación. Quizás, en el pasado fue una amistad que, en un momento, se confundió. Funcionamos muy bien como amigos y, a veces, no hay que cambiar los rótulos cuando funciona bien de una manera”, aseguró, despejando los rumores que surgieron luego de su salida al teatro a ver a la madre del cantante.

Con el foco mediático puesto en cada movimiento de su vida amorosa, Wanda siguió desglosando cómo siente hoy la relación con el músico. “Estábamos en Mallorca y estaba con mujeres al lado mío. No tengo celos porque yo terminé la relación. Ahora volvió con la expareja, Elián es así. Yo lo felicito, a todas mis parejas les enseñé a priorizar el amor y si están enamorados y bien, me alegró por ellos. Es mejor para mí”. De esa manera, dio por confirmado el regreso del músico con la madre de su hija, Tamara Báez, con quien fue visto en las últimas horas.

Tras su encuentro en Europa, Wanda volvió a confirmar que es amiga de L-Gante y que regresó con su ex (Instagram)

Los temas delicados no quedaron fuera de su agenda. Tras los señalamientos y denuncias públicas de Icardi, Nara fue directa al aclarar su postura y despejar dudas sobre su salud: “Me parece una falta de respeto total. Entiendo un montón de cosas, incluso que el dolor se transforma en bronca, pero de ahí a decir que la madre de tus hijos, quien se hace cargo de un montón de cosas y hasta se habló de abandono... Creo que si yo realmente dejara a mis hijos en un montón de situaciones”... También se refirió a la última denuncia por parte del futbolista en su contra: “Además, jamás consumí ningún tipo de sustancias. Ni ahora, ni cuando fui adolescente, soltera, casada, cuando estuve con él y creo que si alguien me conoce bien entre todos los personajes que nombramos, es él”.

La empresaria calificó los dichos del deportista como de “malas intenciones” y expresó el daño personal que le genera el escarnio público: “Lo sentí como todo lo que dice el expediente, que muchas veces no se puede hablar, pero se refieren con falta de respeto a una madre que cría cinco hijos y que saben que soy el sostén de ellos y de mi familia”.

En lo profesional, Wanda se refirió a la entrevista que realizó Mauro junto a Marley en su ciclo Por el Mundo. “No dije nada, les pasé el teléfono porque querían hacer una nota y es trabajo, lo entiendo. Me puede pasar a mí que lo quiera entrevistar. Telefe es mi canal, con Marley hice un montón de viajes, es parte de la vida”, expresó. A esto, sumó una reflexión sobre su salud, reconociendo que atraviesa un proceso de control: “Estoy bien. No estoy curada, sí controlada. Dicen cosas que no puedo controlar, ¿cómo podría jugar con eso?”.

Wanda contó que el canal le pidió el contacto de Icardi para coordinar la entrevista con él (Instagram)

Una de las cuestiones que más llamaron la atención fue su paso por Rosario para asistir al cumpleaños de una de las sobrinas del futbolista. Ante las críticas, la conductora aclaró: “En Rosario se juntan todos los domingos a hacer un almuerzo familiar de más de 30 personas y mis hijas no vivieron eso porque crecieron y nacieron en Europa. A los varones no los pude llevar porque los fines de semana tienen partidos y están involucrados con sus clubes. La verdad que mis hijas vivan las costumbres argentinas, los asados, el mate, la sobremesa, los pastelitos con el abuelo, no es una mojada de oreja. Entiendo que se vea así, pero alguien que se podría sentir mal es Mauro, que sabe la relación que yo tenía con su familia, con su papá, su tío, su abuelo. No hubo una semana, mientras estaba con él, que no hablara con ellos”.

También su picante publicidad de maní en contra de Icardi fue tema de conversación. Al respecto, acotó: “Lo que es trabajo se respeta y si se arregla un buen contrato, se hace. Yo fui muy feliz esos 12 años, no fui parte de quien mandó ese video. Me culparon de eso, pero no filtraría un video que me hace quedar mal a mí”.

Con ese tono calmo y una visión de futuro mucho más liviana, la mediática resumió: “Todo pasa por algo. Estoy muy contenta con mi presente, mis hijos, viviendo en mi país, pero hay que tratar de buscar el equilibrio y ojalá se pueda encontrar un vínculo respetuoso que no pudimos tener en el último tiempo. No estoy de acuerdo con el bloqueo que hubo de llamadas y un montón de cosas, pero no soy responsable de todo lo que ocurre en el mundo ni en mi familia”.