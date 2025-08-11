La reacción de Tamara Báez a los rumores de reconciliación con L-Gante: “Las cosas pasan por algo”

Las ultimas publicaciones en redes sociales de L-Gante y Tamara Báez despertaron rumores de reconciliación (Instagram)

En la farándula como en la vida nada es para siempre. Así lo demuestran las últimas historias de Instagram de L-Gante, Tamara Báez y el novio (o ex, según rumores) de la influencer, Thiago Martínez.

La reciente actividad en las redes sociales de Tamara Báez volvió a poner el foco en su relación con L-Gante. En sus historias, Tamara subió la frase “Las cosas pasan por algo y el tiempo te mostrará por qué”, justo un rato después que el músico expresó públicamente: “Unas ganas de volver con ella”. Las señales no pasaron desapercibidas entre los seguidores, que inmediatamente comenzaron a especular sobre un posible acercamiento entre ambos.

A las horas, Thiago Martínez, pareja o expareja de Tamara, también eligió expresarse en esa misma red social. Compartió una serie de historias solo, con letras de canciones que aludían a una pelea y a un momento de introspección. En uno de los textos admitió: “Y al final dejé los celos y me puse a pensar que cada quien está donde quiere estar y pierde lo que quiere perder”. Los mensajes, lanzados casi en simultáneo al intercambio entre Tamara y L-Gante, incrementaron las versiones de crisis sentimental y mudanzas en el entorno de Báez.

La reacción de Thiago Martínez, exnovio de Tamara Báez, a los rumores de acercamiento de su expareja con L-Gante (Instagram)

En el centro de los rumores, la propia Tamara y Elián Valenzuela - tal el nombre verdadero del cantante - pasaron parte de la noche junto a su hija Jamaica. L-Gante publicó en su cuenta de Instagram una historia con la frase “Unas ganas de volver con ella”, junto a la foto de una manta arrugada en un sillón. Sin precisar destinatario, la mayoría de los usuarios interpretó esa oración como una referencia directa a Tamara, madre de su hija. Minutos después, el cantante difundió un video donde aparece junto a Tamara y Jamaica en un clima distendido. En la grabación, acaricia el pelo de Tamara, quien intenta tapar su rostro, y se escucha a Jamaica bromear con que el nombre de su mamá es Roberta, provocando las risas de los adultos. L-Gante responde con humor: “¿Roberta se llama esta chica?” y sigue el juego, desdramatizando la escena.

El video rápidamente se viralizó y acaparó la atención en redes sociales. Este gesto público desplazó las noticias previas que vinculaban a L-Gante con Wanda Nara. De hecho, horas antes se había mostrado con la empresaria y Jamaica, sumando más incógnitas a su vida sentimental. La repercusión entre los seguidores no se hizo esperar; muchos interpretaron que el video reflejaba algo más que una simple visita parental.

El encuentro de L-Gante y Tamara Báez que despierta rumores de reconciliación: “Unas ganas de volver con ella”

Mientras tanto, Tamara eligió subir otra publicación en clave: “Las cosas pasan por algo y el tiempo te mostrará por qué”, sumando una imagen nocturna de ciudad. Si bien no incluyó referencias directas a L-Gante, el posteo despertó más comentarios debido a su tono reflexivo y al contexto que lo enmarcaba.

El círculo de especulaciones se completa con el escenario sentimental reciente de Tamara Báez. Hasta hace pocas semanas, mantenía una relación visible con Thiago Martínez. Compartieron vacaciones en Punta Cana junto a Jamaica y fotos familiares, pero en los días previos hubo señales de distanciamiento. Tamara publicó un video titulado “somos una familia rota”, lo que encendió alarmas sobre su situación emocional. Poco después, borró todas las imágenes en las que aparecía con Thiago de sus redes. Aunque ambos continúan siguiéndose, la ausencia de fotos en común y una serie de mensajes introspectivos consolidaron la idea de una separación.

Todo este movimiento sentimental se produce tras un período de conflictos judiciales y mediáticos entre Tamara Báez y L-Gante. En los meses recientes, Tamara acusó a L-Gante de no actualizar la cuota alimentaria de su hija Jamaica. L-Gante respondió con críticas al representante legal de Báez, Juan Pablo Merlo. Los cruces se dieron tanto en los medios como en las redes sociales y sumaron exposición al conflicto por la custodia y manutención de la niña. A pesar de la polémica, la mejoría en el vínculo quedó plasmada en el encuentro nocturno que compartieron junto a Jamaica, reavivando la intriga sobre el futuro de una de las exparejas más mediáticas del momento.