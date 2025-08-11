Marixa Balli denunció amenazas y le dieron un botón antipánico

MARIXA BALLI CON BOTON ANTIPANICO

Marixa Balli está muy comprometida con la ayuda a los animales y se involucra de lleno en rescates y en resolver situaciones de maltrato, además de visibilizar esta problemática para encontrar soluciones.

En una oportunidad, hizo llevar las cámaras de televisión a un allanamiento a un criadero clandestino y logró desbaratarlo.

Ahora se encuentra intentando que un hombre en situación de calle recupere a su perrita Lola, que la crió y cuidó desde que nació. Pero a la perra se la llevó un grupo de rescatistas, según ella, por el prejuicio de que esté a cargo de un hombre sin techo. Y no la quieren devolver.

Marixa expuso públicamente este problema y ahora tiene miedo porque recibió amenazas. Según contó en sus redes sociales, decidió ir a la comisaría para hacer la denuncia.

Balli prácticamente contó en vivo todo el incidente desde su cuenta de X

“Estoy recibiendo amenazas tremendas de las que se hacen llamar rescatistas y tienen páginas (de defensa animal). Ya realizamos la denuncia penal”, contó la panelista de LAM en sus redes sociales, a la vez que explicaba la situación en Intrusos (América).

“Hoy me entregan el botón antipánico. Pedido del fiscal por el grado de amenazas”, explicó Marixa y le pidió a Carlos, un hombre en situación de calle, que se cuidara, mientras ella lo ayuda a recuperar a su perrita: “Todos por Lola. Carlos cuidate”.

En Intrusos se explayaron sobre el tema

Las amenazas

Minutos después, tras la información que había brindado Ángel de Brito, en Intrusos se refirió al hecho que vivió y que la obligó a tener un botón antipánico.

“Recibí amenazas terribles que me están haciendo por la perrita Lola, así que se les hizo una denuncia penal y el fiscal pidió que no ande sola por la calle y un botón antipánico”, decía la famosa en el audio que compartieron en el piso.

Y agregó: “Tienen una locura total, pero el fiscal dijo que es de suma urgencia y al señor también le van a dar”.

Otro de los posteos denunciando amenazas

En este sentido, uno de los panelistas reveló el origen del conflicto entre la angelita y las rescatistas: “Un señor tenía una perra que vivía en la calle y las rescatistas la sacaron, Carlos hizo el reclamo y Marixa logró que esa perra volviera a Carlos”.

Veterinario y tatuador...

Entre sus romances con figuras del espectáculo y sus años como figura de la movida tropical, Marixa tiene un sinfín de anécdotas. En Ángel responde(Bondi Live) recordó el día que se realizó un delineado permanente de labios por un veterinario. Ángel de Brito no podía salir de su asombro.

“Él me maquilló para la portada de este disco y tuvimos un tema. Me dijo ‘no te delinees los labios, vos estás acostumbrada a eso’ y yo le expliqué que me los delineo, primero, porque me gusta y segundo porque yo me hice el delineado... Me hicieron como un tatuaje cuando fui a castrar a mi gato en el año 91. Me dijeron que en tres años se me iba y el veterinario, que me hizo el delineado mientras el gato se...”, relató. “¿El veterinario te tatuó?“, la interrumpió Ángel.

Marixa Balli, como Guillote Coppola, siempre una anécdota a mano...

“Fue un desastre porque usó unas agujas que me perforaron el labio. ¡Dejate de joder! ¡Un horror!“, se lamentó, mientras De Brito seguía sorprendido. “Pero Marixa, ¿en qué cabeza cabe que un veterinario te tatue? ¿Cómo accediste?“, lanzó el conductor, provocando que la exvedette tenga un acto de sinceridad total. “Era pendeja, estaba en mi mejor momento televisivo y era muy estúpida. Viste que la fama por momentos te estupidiza”, aseveró.

“Pensé que las agujas no me iban a penetrar. Me hirieron el labio. Emilio Disi y Tristán se reían porque no podía hablar ni gesticular. Decían ‘tiene todo eso ahí que parece una costra’. Se me había endurecido todo porque me había sangrado tanto el labio. El gato se recuperó de la castración y yo quedé herida de bala. Mal”, contó, con gracia mientras Romi Scalora y Popochi, también columnistas en el ciclo de streaming, comparaban la situación con la de “una película de Almodovar”.