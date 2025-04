Las lágrimas de felicidad de Susana Roccasalvo: “¡Voy a ser abuela!”

Susana Roccasalvo anunció que será abuela por primera vez en vivo en su programa Implacables (Video: Implacables, El Nueve)

En el cierre de una emisión habitual de Implacables (Canal 9), el programa que conduce cada fin de semana, Susana Roccasalvo compartió una de las noticias más íntimas y movilizantes de su vida personal: va a ser abuela por primera vez. La revelación, que ocurrió en vivo el sábado 5 de abril, estuvo atravesada por la emoción, las lágrimas y una evidente lucha interna por encontrar la forma justa de expresarlo.

La conductora, que desde hace más de una década lidera este ciclo televisivo, eligió su espacio profesional como escenario para dar la primicia. “¡Voy a ser abuela!”, exclamó con la voz entrecortada, después de varios intentos fallidos por disimular la emoción. En medio de un ambiente festivo y de contención por parte de sus panelistas, la conductora logró contar que su única hija, María Belén Soro, está embarazada de su primer hijo.

Mientras intentaba mantener el control, comenzó diciendo: “Hay una cigüeña, una persona conocida del medio, que trabaja…”, hasta que la voz se le quebró y ya no pudo continuar sin lágrimas.

La conductora compartió que su hija, María Belén Soro, espera un varón, próximo a nacer este año

“No puedo decirlo”, repitió varias veces entre pausas, hasta que, finalmente, logró pronunciar las palabras que había pensado durante semanas: “¡Voy a ser abuela!”. La confesión fue recibida con aplausos y abrazos por parte de sus compañeros de piso, que rápidamente comprendieron la magnitud emocional de ese momento.

En diálogo con su público, al que agradeció por haberla acompañado en momentos difíciles del pasado, la presentadora confesó: “Pensé en muchas cosas, en hacerlo más teatralizado, pero estoy muy emocionada. Un beso grande a Belén y a Rodrigo, que me han hecho muy feliz en los últimos meses. No pude ni puedo decir nada porque no me dejan”. La frase aludía con claridad a la discreción con la que su hija y su yerno decidieron vivir el embarazo, al menos durante las primeras etapas.

Roccasalvo eligió no compartir la noticia en sus redes sociales personales. En cambio, optó por hacerla pública primero en el espacio que considera su hogar profesional. “Primero pensé en mi Instagram, y después dije que primero era en mi programa y con mi público”, sostuvo la periodista, visiblemente conmovida.

Roccasalvo decidió revelar la noticia en su espacio profesional, priorizando a su audiencia sobre las redes sociales (Captura)

El embarazo de Belén Soro y el perfil bajo de la hija de Roccasalvo

María Belén Soro, de 38 años, es la única hija de Susana Roccasalvo. Nació fruto de su relación con José Luis Soro y, aunque en algún momento tuvo breves apariciones en los medios como actriz y panelista, con el tiempo decidió alejarse del ambiente artístico. Belén está casada desde agosto de 2023 con Rodrigo, su actual pareja y futuro padre de su hijo. Según contó la periodista, el bebé nacerá hacia finales de este año y será un varón.

Actualmente, Belén trabaja fuera del ámbito de los medios, en una empresa, lo que refleja su decisión de mantener un perfil bajo. Esta preferencia por la intimidad fue respetada por su madre, quien recién ahora pudo hacer pública la noticia, probablemente cuando la familia ya había superado el período de mayor cautela del embarazo.

María Belén, hija de Susana, mantiene un perfil bajo y trabaja fuera del ámbito de los medios

Al confirmar el sexo del bebé, Susana expresó: “Va a nacer, por supuesto, dentro de este año. Va a ser un varoncito, cosa que me alegra muchísimo”. Durante la transmisión, se mostró agradecida con su equipo y su audiencia, reiterando que la decisión de comunicarlo en Implacables respondía a su vínculo con el público: “Como compartí con ustedes muchos momentos tristes de mi vida y otros también muy lindos, esto lo quería contar”, dijo.

“La felicidad que sentí al ver a mi hija realizando su sueño y rodeada de tanto amor...”, había escrito en agosto de 2023, cuando Belén se casó. Aquella publicación, que acompañó con fotos del casamiento, ya dejaba entrever la profundidad del vínculo que las une.

Ahora, con la llegada de un nuevo integrante a la familia, la conductora se prepara para asumir un nuevo rol, quizás el más esperado fuera de la pantalla: el de abuela.