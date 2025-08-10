Axel recordó el duro momento de su cancelación: “Me bajoneé, lloré dos meses seguidos, pero siempre supe quién soy”

Luisa Albinoni, Axel, Matías Vázquez, Rodrigo Noya y Brenda Asnicar, invitados este domingo a una nueva edición de Almorzando con Juana (Eltrece), iban contando sus respectivos proyectos, cuando Vázquez, no casualmente conductor de Puro Show, miró a Axel y le dijo: “Vos pasaste un momento medio delicado y lograste salir adelante”.

Se remontaba, claro, hacia finales de es de 2019, cuando Axel, cantante y compositor con décadas de trayectoria, enfrentó uno de los momentos más críticos de su vida. Una denuncia por abuso sexual transformó su realidad y puso en pausa una carrera caracterizada hasta entonces por una imagen de “La Familia Ingalls”, como él mismo describió. La acusación, que la Justicia finalmente desestimó, lo arrojó a una profunda reflexión sobre su imagen pública y la realidad de las denuncias en la esfera mediática.

Desde la mesa de Juana Viale, el cantante se sinceró: “Sí, muchos en mi vida, antes de que me conozcan también, muchísimos”, se sinceró el cantante.

Lejos de eludir el tema de su cancelación, Axel se explayó sobre el tema en la mesa de "Almorzando con Juana" (Captura TV)

“Y esos momentos muchos artistas no los superan, cancelaciones, acusaciones, vos te pusiste de pie”, continuó el periodista.

“Porque aprendí que nada de lo que digan los demás determina quién soy, yo sé muy bien quién soy, como padre, como pareja, como hijo”, explicó el artista.

“Yo sé muy bien quién soy, y creo que nadie tiene más poder que el gran creador que es Dios. Yo creo en Dios, entonces todo queda como diluido cuando la verdad sale a la luz”, siguió el músico.

“Esa frase que dice “puedes repetir mil veces la mentira que creerás que es una verdad, pero nunca va a ser la verdad”. Entonces, obviamente que cada uno carga en el pecho con los sellos que le han puesto, las marcas, pero en realidad, si vos sabés quién sos…”, se explayó.

“Por supuesto que cuando la vida te da un golpe fuerte, inesperado, te explota una granada en la cara, yo soy de los que cree que todo es justo, todo pasa por algo y para algo”, profundizó.

Juana Viale, en una nueva emisión de sus almuerzos (Captura TV)

“Me re bajoneé, me entristecí un montón, lloré dos meses seguidos. Y siempre fui un resiliente, entonces dije yo voy a salir adelante porque yo sé quién soy y porque estoy conectado con Dios”, confesó.

“Todo se acomoda, y lo que no te mata te fortalece. Vengo de haber vivido cinco años re duros, separación de mi excompañera también, que la quiero muchísimo, y el amor no se acaba, se transforma”, concluyó.

“Nunca me escondí, dejé de estar en los medios a propósito”

Ya hacia fines del año pasado, en conversación con Catalina Dlugi en el ciclo Agarrate Catalina (La Once Diez/ Radio de la Ciudad), Axel había recordado el impacto de aquellos días. “Hoy lo digo con una sonrisa porque siempre estuve tranquilo, porque uno sabe quién es y qué hizo en la vida”, expresó, con calma pero también con algo de ironía. “Ves tanta gente hablando de nada, haciendo leña del árbol caído, porque nadie tenía ninguna información cierta. Todos hablaban por hablar, simplemente porque era noticia”, agregó, al cuestionar la reacción de cierto sector del público y los medios, que transformaron una acusación aislada en un juicio a su persona.

“Ahí también vuelvo a que no sé si todo el mundo lo hacía con maldad, ni me lo quiero tomar personal”, expresó, visiblemente molesto por momentos, al destacar que “era increíble lo que estaban diciendo, no se podía entender”, a la vez que también ahondó en la paz interior que fue desarrollando a lo largo de este tiempo. “Perdoné a la chica que me denunció, porque si Dios perdona, ¿quién soy yo para no hacerlo? Eso siempre me lo enseñó mi abuela”, explicó, al reflejar el peso que los valores familiares y la fe tuvieron en su vida.

La denuncia por abuso sexual simple causó conmoción, y en charla con Infobae hace apenas unos días atrás, el intérprete aseguró que durante el proceso se mantuvo a disposición de la Justicia en todo momento. Sin embargo, la pandemia prolongó la investigación y le impuso un período de retiro y silencio. Decidió no dar declaraciones a la prensa, lo que generó rumores de que “se estaba escondiendo”. “Nunca me escondí”, aclaró, “lo que hice fue dejar de salir en los medios a propósito”.

Con firmeza, el artista compartió detalles del proceso judicial. “Primero, quiero aclarar: tuve una sola denuncia. La gente comenzó a decir ‘¿Y todas las denuncias?’ Pero no, fue una sola”, precisó. Según explicó, en el país el denunciante debe presentar al menos seis testigos. Sin embargo, los amigos de la denunciante, sus propios testigos, ofrecieron versiones que no solo no apoyaban su relato, sino que lo contradecían.

“Esos seis testigos la contradijeron, y eran sus amigos. Todos dijeron lo contrario de lo que ella afirmaba”, reveló el cantante, al explicar que además las pericias psicológicas corroboraron su defensa, mostrándolo como emocionalmente estable, mientras que la denunciante obtuvo resultados negativos. “Ella misma no sufría de amnesia”, dijo el cantautor, citando el análisis judicial.

En 2023, con una gira que culminó en un show multitudinario en el Luna Park, Axel marcó su regreso a los escenarios. Su público, que lo esperó con ansias, lo recibió con una ovación. El cantante continúa recorriendo los escenarios de la Argentina y del mundo, intentando recobrar la serenidad que define su imagen. No obstante, admitió que aquella etapa, aunque cerrada judicialmente, sigue presente en su vida.

“Cuando miré para atrás dije: ‘¿Por qué me pasa esto?´'. Es como si te digo ahora: ‘Te denuncio porque incendiaste un auto’ y vos te estás defendiendo de algo que nunca hiciste. Yo miré para atrás y dije: ‘Yo nunca hice esto. ¿Por qué me pasa?’. Es que la denuncia quedó atrás, desestimada, pero sus huellas persisten en la memoria pública y en la propia reflexión del cantante, quien retomó su vida con una nueva fortaleza, aunque quizás con una ingenuidad menos intacta.