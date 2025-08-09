Teleshow

Halit Ergenç, el galán de Las mil y una noches y El sultán, con Susana y Marley: “El amor de la gente es lo más valioso”

El actor, famoso en nuestro país y en el mundo por interpretar a Onur y del sultán Süleyman , dio una entrevista con Por el mundo en donde habló del éxito de las producciones turcas

Iván Basso

Por Iván Basso

Guardar

Por primera vez Halit Ergenç, actor de culebrones turcos como Las mil y una noches, El sultán y Mi vida eres tú, concedió una entrevista para la Argentina. Fue en una visita de Marley y Susana Giménez en Por el mundo (Telefe) desde Estambul en donde se refirió al éxito de sus telenovelas y series.

“Decís ‘Onur’ en la Argentina y las mujeres gritan”, lanzó la diva, divertida en inglés mientras el actor reaccionaba riéndose. “Por supuesto que mi vida cambió después de esas producciones. En ese día no podíamos casi ni caminar por la calle. Era nuevo y nosotros éramos lo nuevo”, recordó, sobre la ficción que catapultó su carrera como la de Bergüzar Korel, quien interpretaba a Sherezade en la ficción, y tiempo después se convirtió en su esposa y madre de sus tres hijos.

“Pero ahora en Turquía la gente ya está acostumbrada a vernos. Tener gente a tu alrededor, que se te acerca con amor y respeto creo que es lo más lujoso y hermoso que hay”, destacó. “Todos conocen la historia de que él se enamoró también en el set y formaron una familia. ¿Es así?“, quiso saber el conductor. ”Les explico. El amor no empezó en el set. Éramos amigos con Bergüzar. Filmábamos la serie, yo estaba casado y ella tenía un novio”, contó.

“Pero, ya sabés, todos atravesamos momentos difíciles. Compartíamos nuestros problemas, hablábamos de la vida, nos apoyábamos mutuamente y después, simplemente... Ahora tengo tres hijos. Hace más de 16 años que estamos juntos”, confesó sobre su verdadera historia de amor con la actriz y cantante. Con humor, Susana se diferenció al contar que nunca encontró un “amor eterno”. “Pero tuviste tus buenos momentos”, la consoló el actor turco. “Duraron siempre poquito”, agregó, ella risueña y Halit repetía en un dificultoso español el “poquito”.

En otro momento de la charla, el galán recordó el suceso de El sultán, telenovela que protagonizaba y que se vio en nuestro país en Telefe. “Tan costoso hacer algo así”, comentó la conductora sobre la superproducción. “Las joyas, sobre todo las de la madre de Süleyman, eran auténticas. Sus joyas valían entre un millón y un millón y medio de dólares”, rememoró. “La gente se quedaba cerca de la cámara y cuando decían ‘ok, la escena está lista’ corrían a agarrar las joyas para guardarlas lo más rápido posible”.

Halit Ergenç, actor de "Las
Halit Ergenç, actor de "Las mil y una noches" (Archivo/redes sociales)

“Es una historia muy atractiva para toda la gente que no vive acá el conocer el poder de un hombre con tantas mujeres”, comentó Marley, sobre la telenovela histórica en la que interpretó al sultán del Imperio Otomano y considerado uno de los monarcas más importantes de Europa del siglo XVI. “El Padisha, como decimos nosotros, no el emperador, no tenía permitido tener un segundo niño de la misma mujer porque podía haber competencia. Süleyman quebró esas reglas y llegó a casarse. Ese fue el éxito de su gobierno”, destacó.

“¿Existe la posibilidad de que vengas a la Argentina aunque sea de vacaciones?“, quiso saber Marley sobre una visita de la popular pareja a nuestro país. ”Me gustaría mucho. Bailaba tango argentino hace años. Hace muchos años. Es hermoso", resaltó. “Tenía una cafetería en un lugar público en Estambul y los argentinos venían. Abrían una bandera y me sacaba fotos con ella. Era increíble”, recordó.

Temas Relacionados

Halit ErgençLas mil y unas nochesEl sultánPor el mundo

Últimas Noticias

La razón por la que Nico Vázquez suspendió sus funciones de Rocky: “El dolor se volvió insoportable”

Luego de semanas de convivir con una lesión, el actor decidió escuchar a su cuerpo y realizar una pausa en sus presentaciones. El comunicado del artista

La razón por la que

Mauro Icardi habló desde Turquía sobre su nueva vida: “Siempre estoy conectado con Argentina”

El futbolista recibió a Marley y su hijo Mirko en el estadio del Galatasaray para Por el mundo. La anécdota de su hija menor con Mirko. La locura de sus fanáticos turcos

Mauro Icardi habló desde Turquía

La llamativa promesa de un participante de La Voz Argentina para no quedar eliminado

Luego de perder una reñida batalla contra Lucio Casella, Francisco “Kakush” González utilizó todo su ingenio para tratar de convencer a uno de los coachs

La llamativa promesa de un

La reacción de Roberto García Moritán al ser consultado por su supuesta amante durante su relación con Pampita

En medio de una salida romántica con su actual novia, Priscila Crivocapich, el economista no pudo ocultar su incomodidad al referirse al tema

La reacción de Roberto García

La decepción de Soledad con dos participantes de La Voz Argentina: “Perdimos el partido, muchachos”

La cantante se sinceró en la competencia después de la batalla de Iván Horrocks y Santiago Torres. Su decisión

La decepción de Soledad con
ÚLTIMAS NOTICIAS
“Mi mamá lo esperaba todo

“Mi mamá lo esperaba todo el día hasta la semana pasada”: la búsqueda de 41 años que terminó con el hallazgo del cadáver en Coghlan

Why Not Desire: la nueva fragancia de Ricky Sarkany que celebra el deseo femenino

Tragedia en Miami: un miembro de la empresa dueña de la barcaza fue detenido varias veces por estafas

Detuvieron a un joven que realizó tres amenazas de bomba en Aeroparque y el Aeropuerto de Ezeiza

Detectaron cuáles son las sustancias que originaron el olor nauseabundo en la Ciudad de Córdoba

INFOBAE AMÉRICA
Jimena Travaglio, un viaje a

Jimena Travaglio, un viaje a lo profundo de la vida digital

César González: “Mi vida es un golpe bajo, constante y latente”

Lula vetó una parte de una ley que flexibiliza la concesión de licencias ambientales para proyectos de infraestructura en Brasil

Un simulacro de un bloqueo chino a Taiwán reveló que Singapur sería un actor decisivo

Ante el avance ruso, Ucrania ordenó una evacuación obligatoria en 19 localidades de la región Donetsk

TELESHOW
La razón por la que

La razón por la que Nico Vázquez suspendió sus funciones de Rocky: “El dolor se volvió insoportable”

Mauro Icardi habló desde Turquía sobre su nueva vida: “Siempre estoy conectado con Argentina”

La llamativa promesa de un participante de La Voz Argentina para no quedar eliminado

La reacción de Roberto García Moritán al ser consultado por su supuesta amante durante su relación con Pampita

La decepción de Soledad con dos participantes de La Voz Argentina: “Perdimos el partido, muchachos”