Halit Ergenç, el galán de Las mil y una noches y El sultán, con Susana y Marley: “El amor de la gente es lo más valioso”

Por primera vez Halit Ergenç, actor de culebrones turcos como Las mil y una noches, El sultán y Mi vida eres tú, concedió una entrevista para la Argentina. Fue en una visita de Marley y Susana Giménez en Por el mundo (Telefe) desde Estambul en donde se refirió al éxito de sus telenovelas y series.

“Decís ‘Onur’ en la Argentina y las mujeres gritan”, lanzó la diva, divertida en inglés mientras el actor reaccionaba riéndose. “Por supuesto que mi vida cambió después de esas producciones. En ese día no podíamos casi ni caminar por la calle. Era nuevo y nosotros éramos lo nuevo”, recordó, sobre la ficción que catapultó su carrera como la de Bergüzar Korel, quien interpretaba a Sherezade en la ficción, y tiempo después se convirtió en su esposa y madre de sus tres hijos.

“Pero ahora en Turquía la gente ya está acostumbrada a vernos. Tener gente a tu alrededor, que se te acerca con amor y respeto creo que es lo más lujoso y hermoso que hay”, destacó. “Todos conocen la historia de que él se enamoró también en el set y formaron una familia. ¿Es así?“, quiso saber el conductor. ”Les explico. El amor no empezó en el set. Éramos amigos con Bergüzar. Filmábamos la serie, yo estaba casado y ella tenía un novio”, contó.

“Pero, ya sabés, todos atravesamos momentos difíciles. Compartíamos nuestros problemas, hablábamos de la vida, nos apoyábamos mutuamente y después, simplemente... Ahora tengo tres hijos. Hace más de 16 años que estamos juntos”, confesó sobre su verdadera historia de amor con la actriz y cantante. Con humor, Susana se diferenció al contar que nunca encontró un “amor eterno”. “Pero tuviste tus buenos momentos”, la consoló el actor turco. “Duraron siempre poquito”, agregó, ella risueña y Halit repetía en un dificultoso español el “poquito”.

En otro momento de la charla, el galán recordó el suceso de El sultán, telenovela que protagonizaba y que se vio en nuestro país en Telefe. “Tan costoso hacer algo así”, comentó la conductora sobre la superproducción. “Las joyas, sobre todo las de la madre de Süleyman, eran auténticas. Sus joyas valían entre un millón y un millón y medio de dólares”, rememoró. “La gente se quedaba cerca de la cámara y cuando decían ‘ok, la escena está lista’ corrían a agarrar las joyas para guardarlas lo más rápido posible”.

Halit Ergenç, actor de "Las mil y una noches" (Archivo/redes sociales)

“Es una historia muy atractiva para toda la gente que no vive acá el conocer el poder de un hombre con tantas mujeres”, comentó Marley, sobre la telenovela histórica en la que interpretó al sultán del Imperio Otomano y considerado uno de los monarcas más importantes de Europa del siglo XVI. “El Padisha, como decimos nosotros, no el emperador, no tenía permitido tener un segundo niño de la misma mujer porque podía haber competencia. Süleyman quebró esas reglas y llegó a casarse. Ese fue el éxito de su gobierno”, destacó.

“¿Existe la posibilidad de que vengas a la Argentina aunque sea de vacaciones?“, quiso saber Marley sobre una visita de la popular pareja a nuestro país. ”Me gustaría mucho. Bailaba tango argentino hace años. Hace muchos años. Es hermoso", resaltó. “Tenía una cafetería en un lugar público en Estambul y los argentinos venían. Abrían una bandera y me sacaba fotos con ella. Era increíble”, recordó.