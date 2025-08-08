Crimen y Justicia

El fiscal pidió 20 años de cárcel para el ex de Julieta Prandi y su detención inmediata

Se trata de la pena máxima para el delito de abuso sexual con acceso carnal. La solicitud la hizo en el marco de sus alegatos finales. Se espera que este viernes el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Zárate-Campana de su veredicto

La modelo Julieta Prandi, constituida como querellante en el proceso contra su ex marido (Fotografía: RS Fotos)

El fiscal Cristian Fabio, a cargo de la acusación contra Claudio Contardi por presuntos delitos de abuso sexual a la actriz y conductora Julieta Prandi, solicitó este viernes 20 años de prisión para el imputado y su detención inmediata.

El pedido lo hizo ante los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Zárate-Campana, donde se lleva adelante la jornada de alegatos finales del juicio. Se trata de la pena máxima para el delito de abuso sexual con acceso carnal.

La solicitud ocurre horas después de que los jueces rechazaran la presentación de Javier Baños, abogado integrante del equipo de la denunciante que lidera Fernando Burlando, quien había pedido prisión preventiva contra el empresario gastronómico. No obstante, los magistrados dispusieron imponerle a Contardi una prohibición de acercamiento respecto de la denunciante.

El empresario gastronómico Claudio Contardi
El empresario gastronómico Claudio Contardi

Ahora, los magistrados deberán escuchar la defensa del acusado y, tras evaluar las pruebas, emitir su veredicto al respecto. La resolución podría darse a conocer este viernes, luego de tres jornadas de audiencias.

La ex pareja de Julieta Prandi enfrenta cargos por “abuso sexual con acceso carnal agravado por causar un grave daño en la salud mental de la víctima, con una serie de hechos reiterados”. La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por la conductora en 2021 ante la UFI N° 4 de Escobar, con jurisdicción sobre el barrio privado “Septiembre”, donde vivía el matrimonio.

Según consta en el expediente, los hechos habrían ocurrido entre el 28 de julio de 2015 -tras el nacimiento del primero de los dos hijos de la pareja- y marzo de 2018, cuando se mudaron a la localidad de Martínez. La relación se disolvió formalmente en 2019.

El juicio

El juicio oral se desarrolla desde el miércoles en el primer piso del TOC N°2 de Campana, ante los jueces Daniel Répolo, Lucía Leiro y Mariano Aguilar, quienes este jueves, luego de escuchar los testimonios propuestos por ambas partes, resolvieron rechazar la prisión preventiva contra Contardi solicitada por Javier Baños, abogado integrante del equipo de la denunciante que lidera Fernando Burlando.

Sin embargo, los magistrados accedieron al pedido de imposición de una restricción perimetral del empresario con respecto a la modelo.

Así las cosas, este jueves declaró Ángel Peloso, jefe de seguridad del barrio privado donde convivía el matrimonio Contardi-Prandi. A requerimiento de la defensa, en manos de los hermanos Nicolás y Tomás Nitzcamer, Peloso se presentó como testigo y ante preguntas de las partes afirmó que nunca notó nada irregular desde su perspectiva. Indicó que conocía a los dos por su labor en el lugar -en el que trabaja hace más de 20 años- y recordó que la actriz ingresaba y salía del barrio acompañada por su entonces pareja, en taxi, remis o caminando.

Como contrapunto, las declaraciones de personas propuestas por los acusadores para el debate oral delinearon un escenario de deterioro emocional, aislamiento y vulnerabilidad de la demandante. Verónica Maciel, amiga de la actriz desde que sus hijos coincidieron en el jardín de infantes, relató que en una oportunidad visitó en su casa de Martínez y la encontró notablemente afectada: angustiada y sin poder sostener la mirada.

Al despedirse, Prandi le dijo: “Quédate tranquila, voy a estar bien”. Tiempo después, según declaró, la conductora le confesó que atravesaba una situación de extrema necesidad económica, sin recursos para comprar medicación para su hijo o alimentos. Le contó también el calvario vivido y, en palabras de Maciel, sería “incapaz de hacer una denuncia falsa por abuso”.

Noticia en desarrollo

