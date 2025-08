Homero Pettinato reaccionó a una sesión de fotos sensual de Sofía Gonet

Gonet eligió Río de Janeiro para un nuevo capítulo en su narrativa pública. Allí protagonizó una producción fotográfica que captó la atención de miles en cuestión de horas

Sofía Gonet y Homero Pettinato pusieron punto final a su relación de seis meses hace tan solo unas semanas, pero el eco de la separación sigue resonando en las redes sociales. A pesar de que ambos se mostraban frecuentemente juntos, la ruptura no transcurrió bajo términos apacibles. Apenas trascendió la noticia, Sofía recurrió a sus plataformas digitales para narrar su versión de los hechos, arrojando luz sobre situaciones que, según expresó, marcaron su vínculo con el hijo del conocido conductor.

Sofía decidida a afrontar el final de la relación de una manera rejuvenecedora, optó por alejarse del país. Miami se convirtió en su primer destino, en un viaje que según lo publicado en redes, le permitió días al sol, relax y esparcimiento. Lejos del perfil bajo, continuó alimentando su presencia digital con postales en hoteles de lujo, generando una oleada de comentarios sobre su capacidad para transformar un momento difícil en oportunidades de disfrute y exposición.

Poco después, Gonet eligió Brasil como siguiente parada. Río de Janeiro sirvió de escenario para un nuevo capítulo en su narrativa pública. Allí protagonizó una producción fotográfica que captó la atención de miles en cuestión de horas. Las imágenes, cuidadas y estratégicas, la mostraron junto a un hombre cuyo nombre no trascendió, pero cuya presencia generó especulación inmediata. La química evidente entre ambos alimentó los rumores sobre un posible nuevo interés sentimental. Los registros visuales, publicados en formato de carrusel, acumularon interacciones masivas: likes, comentarios y, como era previsible, críticas y elogios por igual.

La respuesta virtual ante este giro fue abrumadora, pero un detalle en particular avivó aún más la conversación. Homero, lejos de mantener distancia o evitar la polémica, decidió interactuar con las publicaciones de Sofía. El exnovio reaccionó a las fotos subidas de tono con un gesto ambiguo pero elocuente: la popular serie de emojis de aplausos. Este gesto público fue interpretado por buena parte de la comunidad digital como un mensaje de cierre definitivo y de aceptación del nuevo presente de su expareja. Muchos vieron en esa reacción una señal de que para él, el tema estaba resuelto. Otros sostuvieron que se trató de un acto de ironía o hasta de desdén pasivo.

Entre salidas de compras, risas de amigas y momentos para ella misma, Reini transita una soltería, marcada por declaraciones sinceras y sin filtro sobre su ruptura con Pettinato. En medio de esta etapa, sus palabras resonaron fuerte en redes y medios, sobre todo después de las nuevas críticas que dirigió a su expareja y sumaron otro capítulo a una historia de idas, vueltas y mucha exposición.

La polémica no se apaga. Pese a que tanto Homero como su hermana, Tamara, salieron a contestarle, Sofía ya había explicado por qué decidió hacer públicas tantas situaciones vividas durante sus meses de relación. Y lo hizo en primera persona, fiel a su estilo, durante una entrevista distendida con Cami Mayan para el ciclo Resumido (Luzu).

La conversación arrancó con humor y complicidad. Fue la propia Cami quien recordó una frase que la mismísima Sofía, apodada La Reini por sus seguidores, solía usar con amigas atravesando rupturas: “Amiga, si yo fuera vos, con lo que te pasó, sabés cómo los hundo a todos. ¡Imaginate si me hubiese pasado a mí, no, no, no, prendo fuego el mundo!”. Entre carcajadas, Sofía evocó un video en el que Homero Pettinato se burlaba de ella y explicó: “Yo hice mi catarsis como hago siempre que me separo. La realidad es que siempre hago lo mismo, era de esperarse. Cuando estoy en pareja ventilo todo. Se hubieran portado mejor, es así”.

Con el espacio para expresarse y revivir lo ocurrido, la influencer profundizó en lo que la motivó a hablar públicamente. “Yo no dije nada que nadie no se espere de él. Yo ya lo superé, pero necesitaba hacer mi catarsis después de tantos meses de tolerancia”, sostuvo abiertamente. El ida y vuelta dejó en claro que para Sofía es vital poder hablar de lo que vivió y sacar afuera aquello que guardó durante mucho tiempo.

Lejos de aceptar el rol de “expareja silenciosa”, la influencer asegura: “Tengo un problema que no me puedo quedar callada. Me encantaría ser un ser elevado y espiritual, pero no”, lanzó con ironía, mostrando su particular mix de humor y honestidad.