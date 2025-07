Sofía Gonet contó como eligió lidiar con su separación de Homero Pettinato (Video: Tik Tok)

Luego de siete meses de relación, Sofía Gonet, conocida como La Reini, y Homero Pettinato decidieron ponerle fin a su vínculo amoroso. Lejos de seguir con sus obligaciones en el país, Sofía decidió armar las valijas e irse de viaje para distraerse de la triste noticia y abstraerse de la realidad, aunque sea por un rato.

Por medio de su cuenta de Tik Tok la influencer dio a conocer el destino que eligió para superar la separación. "Evadiendo la realidad, cueste lo que cueste“, escribió en el pie del video, dejando en claro que se trató de una decisión improvisada. El corto comienza con un video de ella llorando desconsoladamente frente a la cámara luego de haber roto su vínculo con el hijo de Roberto Pettinato: ”Esta era yo el sábado a la noche, llorando desconsolada porque acababa de separarme, toda migajera, arrastrada y débil“.

Ya lejos de los ojos rojos, los mocos y las lágrimas se mostró en el aeropuerto Internacional de Ezeiza para partir rumbo a la ciudad de Miami. “¿Ustedes se pensaron que iba a hacer un duelo básico? Hola reinis, acompáñenme una vez más a fingir demencia, en medio de mi ataque de llanto y desesperación me saqué un pasaje inmediato“, relató mientras mostraba como ingresaba a una de las salas VIP que tiene el aeropuerto.

“Si voy a sufrir del corazón roto, prefiero sufrir en el Four Seasons de Miami. Así me embarcó en esta aventura que de verdad no tengo ni la mínima idea de lo que puede llegar a pasar”, le confesó a sus seguidores en el TikTok que subió en su cuenta. Y siguió: “Dicen que el tiempo lo cura todo, pero yo tengo ansiedad y necesito las medidas más extremas para agilizar el proceso”.

La Reini se fue a Miami a superar su reparación (Foto: Instagram)

El vuelo duró nueve horas, fue tranquilo y llegó con el peor de los climas: nublado y lluvioso, en sintonía con sus sentimientos. “Viaje con una sola valija, con ropa diminuta y traumas. Quien necesita estabilidad mental durmiendo en esta suite, en el mejor hotel de Miami“, cerró en el video.

Gonet no tiene fecha de regreso, ya que no piensa retornar al país hasta que su corazón haya sanado. La elección de esta ciudad no fue tan al azar como se puede creer, sino que allí vive una amiga a la que no ve hace tiempo y sirve para tener un tan esperado reencuentro y ya en la primera noche fueron a cenar juntas y luego pasaron el día en compañía de la otra.

El video que subió en sus redes sociales no tardó en generar una catarata de reacciones, puesto que no todos tienen la posibilidad de comprar un pasaje para superar el mal de amores. “Yo me separé y fui a la estación Lanús a comer 4 Panchos”; “Vos te separas y te vas a Miami, yo me separo y vuelvo a lo de mi mami”; “Hay que sufrir por Homero eh. Se te avisó Reini”; “Que esperabas hermosa? Te dejó plantada antes de un viaje que habías organizado para los dos por quedarse dormido”; “El momento más humilde de la reini”; “Yo me separé y me fui a lo de mis amigos a dormir en el piso jajaja”; “Ella se separa y se fue a Miami yo me separé y me teñí de colorada”; “Yo me separé y me fui a vivir con mi hermana, madre, sin trabajo y encima llorando“; fueron algunos de los comentarios que dejaron sus seguidores.

Esta separación tomó a los seguidores de la pareja por sorpresa, ya que en sus respectivos perfiles se mostraban superenamorados, trabajando juntos y aprovechando cada ocasión que tenían para pasar tiempo de calidad.