El video de Homero Pettinato burlándose de las acusaciones de Sofía Gonet durante su relación

La respuesta de Homero Pettinato al descargo de Sofía Gonet (Video: Instagram)

Tras siete meses de amor, Sofía Gonet, conocida como La Reini y Homero Pettinato tomaron la decisión de ponerle fin a su relación. Para lidiar con el corazón roto, Sofía sacó un pasaje a Miami poniendo distancia con su exnovio; sin embargo; decidió exponer con un fuerte descargo las actitudes de Homero y este no tardó en responder, con ironía, en su perfil.

En el video que subió la Reini en su TikTok aseguró que Pettinato tenía una rata viviendo en su casa, una vez se limpió las manos en su pelo y hasta incluso le pedía todo el tiempo que le pague las cosas. Estos fueron los puntos en los que se centró el hijo de Roberto a la hora de contestar.

Esta respuesta vino en forma de una historia en Instagram. En una cena con amigos, decidió tomarse la situación con humor e ironizó el relato de la influencer. En los primeros segundos, toma el pelo de una de sus amigas y se limpia las manos, mientras le decía: “Perdón, tenía salsa, tenía salsita teriyaki en la mano”. Su amiga, lejos de ofenderse, le ofrece otro mechón de pelo para que se siga limpiando y el comediante eligió pasárselo por la boca.

“¿Querés pedirte algo más? ¿Querés pedirte algo más de comer?“, le consultó la mujer, a lo que el conductor le respondió: ”¿Pagás vos? Porque sabés que no traje la billetera, no tengo nada“. Ni cerca de dar el tema por terminado, el streamer la invitó a ir a su casa con una frase que no dejó lugar a dudas de qué se trataba de una respuesta directa a Gonet: ”¿Querés venir a casa? Vivo con una rata“.

“Me muero, ¿cuánto tiene?“, fue todo lo que dijo la joven sin poder contener la risa, contagiándosela también a Homero. ”Vivo con una ratita de un año", atinó a decir entre risas.

El descargo de Sofía Gonet contra Homero Pettinato a dos semanas de su ruptura

En el video que compartió La Reini con sus más de 1 millón de seguidores expuso todas las actitudes de Homero, que fue su novio por tan solo siete meses. Titulado “Aun así me quede parte 1 de 65″, enumero todas y cada unas de las actitudes de su expareja: “Se quedó dormido en nuestro primer viaje de pareja que organicé e invité yo. Se le metió una rata en la casa y como era tan vago para deshacerse de ella, decidió que convivamos con la rata”.

Y siguió: “En un momento estaba sin un peso y se quería comprar un proyector a toda costa, carísimo. Me insistió para que se lo compre, y yo la verdad que estaba intentando zafar y me hacía la bol… hasta que lo encontré agarrándome la tarjeta para comprárselo”.

En su descargo, la joven también aseguró que Homero miraba otras chicas a través de las redes sociales: “Le encontré likes en cul… y tet… de Instagram de pibas random. Le encontré un chat con su ex en mensajes archivados de WhatsApp, entre otras cosas. Nunca me pasaba a buscar ni organizaba ningún tipo de cita. Me la pasaba haciéndole todos los regalos que me pedía, aunque él no me hacía ni uno. Era habitual que desaparezca por horas y no me conteste ni un mensaje, ni un ¿estás bien? Salimos juntos con su grupo de trabajo y me dejó sola toda la noche. Cuando lo encontré estaba hablando con una mina. No me pasaba a buscar ni para ir a sus propias reuniones familiares”.

Por último, la influencer destacó la falta de delicadeza y apoyo que le mostró el joven: “Era tan desastre económicamente que era habitual que te pida la tarjeta prestada, que te pida plata prestada y que después no te la pueda devolver. Pedíamos en una app constantemente, casi todos los días y todos los pagaba yo, obviamente dando cuenta que esto puede seguir y seguir y seguir. Y aun así me quedé”.