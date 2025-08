Juanes sorprendió con un show gratuito en el subte de Buenos Aires: “Siempre es mágico estar aquí”

Juanes cantando en el subte en Buenos Aires

Y un día Buenos Aires amaneció con la estación Santa Fe-Jáuregui del subte D convertida en el escenario de un show sorpresa: Juanes ofreció un mini recital gratuito ante más de 1.500 personas. El artista, acompañado únicamente por su guitarra eléctrica y el tecladista Emmanuel Briceño, sorprendió a los pasajeros que transitaban por la combinación de las líneas D y H, generando un momento musical que rápidamente se viralizó y quedó registrado en decenas de teléfonos móviles.

La noticia del recital comenzó a circular entre los presentes y en redes sociales, donde un video publicado en Instagram confirmó el rumor que se propagaba de boca en boca. Sin previo aviso ni promoción, Juanes apareció en el andén en plena hora pico y, rodeado por un público espontáneo, inició su presentación con los primeros acordes de “Una Noche Contigo”. La reacción fue inmediata: la multitud se congregó alrededor del artista, coreando cada tema y generando un ambiente de euforia y cercanía poco habitual en el transporte público de la ciudad.

La actuación íntima de Juanes en la estación Santa Fe-Jáuregui se viralizó en redes sociales

Durante el mini recital, que forma parte del ciclo Tu Música Hoy desarrollado por el gobierno porteño, el cantante interpretó tres canciones emblemáticas de su repertorio. Le siguió “Cuando estábamos tú y yo”, su más reciente sencillo estrenado el 31 de julio y parte de su próximo álbum. El cierre estuvo a cargo de “A Dios le pido”, uno de sus mayores éxitos, que desató la ovación generalizada de los presentes.

La presencia de Briceño en los teclados aportó un matiz especial a la actuación, que se caracterizó por su formato íntimo y la interacción directa con el público. “Hoy nos fuimos por el subte de Buenos Aires y cantamos con algunos de ustedes. Siempre es mágico cantar aquí”, escribió el colombiano en sus redes, con el calor del show todavía latente.

La reacción de Juanes

El motivo de la visita de Juanes a Argentina está vinculado con la promoción de su nuevo material discográfico y el anuncio de una gira nacional. El propio artista se encuentra en el país presentando “Cuando estábamos tú y yo”, y durante el fin de semana anterior visitó la ciudad de Córdoba, donde participó en una entrevista radial. En ese espacio, compartió anécdotas personales y subrayó la influencia de la música argentina en su vida: “Mi papá era fanático de Gardel y mis hermanos siempre cantábamos sus canciones. Para mí, la chacarera y la zamba son sonidos muy familiares”, expresó el cantante.

En 2023 visitó el país para presentar su entonces nuevo disco, “Vida cotidiana”. El reconocido compositor colombiano habló de este último material discográfico y de su cariño por Buenos Aires en una entrevista con el programa Mandale fruta a través de la emisora República Z.

Juanes destacó la influencia de la música argentina en su carrera y compartió anécdotas personales (EFE/Ángel Medina G.)

“Son 11 canciones que compuse en la pandemia”, explicó el músico sobre su último trabajo musical. “Son canciones de la vida, de las relaciones humanas, de lo bueno y lo malo”, agregó el popular artista que tiene previsto hacer un show en la ciudad antes de fin de año o más adelante con el objetivo de presentar los nuevos temas a sus fans argentinos.

En la entrevista, Juanes aseguró que desde el 2000 viaja bastante seguido al país por sus compromisos laborales. Cuando el conductor Darian Rulo Schijman le consultó qué le gusta hacer en Buenos Aires, el artista respondió: Cada vez que vengo a la Argentina me gusta la comida, me gusta la onda de la gente, es muy chévere y me gusta la música, siempre estoy curioso del movimiento musical”.

Durante la charla hablaron sobre una tendencia actual entre los músicos que realizan colaboraciones con otros colegas y van probando diferentes géneros musicales. Al respecto, Juanes opinó: “Me gusta que la música se haya democratizado y que tengas acceso a cualquier persona y a cualquier género de manera inmediata. La música está mutando y se retroalimenta”.