Sabrina Carpenter y A$AP Rocky cerraron Lollapalooza Chicago con un show por los aires y un rap desafiante

La reacción de Sabrina Carpenter al ser ovacionada por casi 100.000 personas

(Enviado especial a Chicago) Después de tres jornadas a pura euforia, energía y alegría Lollapalooza Chicago encaraba su última etapa. Bajo un calor abrazador, la ciudad de los vientos recibió a uno de los días más esperados por los fans, el momento de ver en escena tanto a la figura del pop, Sabrina Carpenter, como al rapero A$AP Rocky. La pasión de los fans se sintió desde muy temprano en Grant Park ya que, mientras algunos llevaban stickers de besos rojos en sus cuerpos, otros lucían sus remeras con la cara del artista.

Siguiendo con la línea de Twice de este sábado, Katseye levantó la bandera del k-pop desde bien temprano. La agrupación, formada en Los Ángeles, California, comenzó como resultado del reality show internacional The Debut: Dream Academy, emitido entre agosto y noviembre de 2023. Más de 120.000 postulantes de todo el mundo participaron en el proceso de selección.

Finalmente, seis jóvenes fueron elegidas como integrantes del grupo: Sofia Laforteza (Filipinas), Manon Bannerman (Suiza), Daniela Avanzini, Lara Raj, Megan Skiendiel (Estados Unidos) y Yoonchae Jeung (Corea del Sur).

Su debut oficial fue el 16 de agosto de 2024 con el miniálbum SIS (Soft Is Strong), que incluye los sencillos “Debut” y “Touch”, ambos con cifras millonarias en plataformas como Spotify.

Sabrina Carpenter y Asap Rocky, las figuras de la última jornada de Lollapalooza Chicago

En 2025 regresaron con el EP Beautiful Chaos, cuya promoción logro que se presentaran en eventos como KCON LA y a posicionarse en rankings como el Billboard Hot 100 con el tema “Gnarly”.

Uno de los primeros en convocar a una multitud fue Finneas, el hermano de Billie Eillish. Los hermanos O’Connell dieron sus primeros pasos en la música juntos, en su infancia. Desde entonces, adquirieron una pasión que los unió fuertemente, algo que no ha cambiado hasta hoy.

Si bien el productor acompañó a su hermana en casi toda su carrera, y se convirtió en una figura clave en su camino al estrellato, esta vez decidió bajarse de su más reciente gira, Hit me hard and soft: The Tour. Así las cosas, el artista de 27 años emprendió su propia gira mundial, For cryin’ out loud!, en enero de este año con presentaciones en Australia y Nueva Zelanda.

Vestido con remera negra, jean claro y lentes oscuros, Finneas cautivó a miles de fans. Uno de los momentos más atractivos fue cuando el cantante le pidió a sus seguidores que le dieran un celular para grabar la próxima canción desde el escenario. Invalidados por la emoción, varios jóvenes arrojaron sus teléfonos con la esperanza de que Finneas los tomara. En la vorágine, el joven tomó uno, se grabó cantando en modo selfie y hasta filmó a su banda.

Durante el show, el cantante recordó a su hermana Billie, habló de su experiencia en Lollapalooza y de las ocasiones en la que acompañó a la cantante. El artista también agradeció al público por su cariño a lo largo de diversas ediciones.

Minutos antes de que el sol se ocultara entre los rascacielos de Chicago, The Marias comenzaba su show en el escenario Bud Light. Con una puesta en escena llamativa, compuesta por una estructura blanca, la cual tenía un círculo en el medio.

Entre el público, los fans más leales se agolpaban contra la valla, luciendo con orgullo sus remeras con el tour de la banda en sus espaldas.

Con un estilo dark, María Zardoya se robó las miradas de miles de fans luciendo una con flores blancas en sus hombros, combinada con una pollera blanca y botas negras. Así, su pelo negro resaltaba y ondeaba con el viento que corría en el predio.

Luego, la cantante recordó a sus seres queridos y habló en español ante la multitud: “Esta canción es muy especial para mí porque cada vez que la canto me hace acordar a mi familia que ahorita mismo está en puerto rico. Están en una isla, disfrutando del sol, de la playa, cuidando de mi abuela, con comida bien rica. Entonces si ustedes también tienen familia lejos de ustedes quiero que canten esta canción para ellos”.

En ese contexto, faltando poco más de una hora para la presentación de Sabrina Carpenter, miles de jóvenes comenzaron a correr por el predio en busca de una buena ubicación cerca del escenario T-Mobile. El escenario representaba un estudio de televisión de décadas atrás. Con grandes cámaras y las siglas “SC” al frente, todo estaba listo para una nueva performance de la figura internacional.

Fue así como, minutos antes de las 21, Sabrina salió a escena con un body rosa repleto de brillos y con su nombre en el pecho. La cantante desplegó todo su talento, teatralidad y glamour en un show que dejó impactados a sus fans. A lo largo del recital, Carpenter relataba una historia, la cual se contaba a través de sus apariciones en una señal de televisión.

La joven, originaria de Quakertown, Pensilvania, saltó a la fama en 2014 con su papel de Maya Hart en la serie de Disney Girl Meets World. Tras firmar con Island Records en 2021 y lanzar su álbum Emails I Can’t Send en 2022, su carrera alcanzó una nueva dimensión en 2023 cuando se unió como telonera a Taylor Swift durante la etapa latinoamericana, australiana y en Singapur de la gira Eras Tour.

En agosto de 2024, lanzó su sexto álbum de estudio, Short n’ Sweet, que alcanzó el número uno tanto en el Reino Unido como en el Billboard 200 de Estados Unidos, lo que la consolidó como una figura dominante en la escena pop.

Mientras, en el otro extremo del predio, A$AP Rocky daba rienda suelta a su rap psicodélico. Destacado como uno de los artistas más influyentes de la escena hip hop actual, el artista salió a escena a pura potencia. Con una carrera que abarca más de una década, su estilo musical ha sido caracterizado por su experimentalismo y su habilidad para mezclar géneros. De esta manera, la pareja de Rihanna maravilló a los fans que se congregaron en el escenario Bud Light.