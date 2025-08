El dolor de Mimi Alvarado por la muerte de su perra a la distancia: “No llegué a tiempo”

Mimi Alvarado despidió a su perra Lily a la distancia (Captura TV)

El rostro de Mimi Alvarado, siempre tan visible en las redes y en el incesante correr del espectáculo, se cubrió en las últimas horas de un manto de tristeza. La noticia principal: tuvo que despedir a la distancia a Lily, una de sus perritas más amadas, fallecida en República Dominicana mientras ella se encontraba ausente.

Con esa mezcla única de carisma y polémicas, la mujer que supo romper etiquetas para construir su propio nombre en el medio y cuyas mordacidades de su lengua filosa cosecharon tantos enemigos como devotos, en estas horas se tomó un tiempo para centrarse en la seriedad que implica el tema.

Porque hay algo que trasciende peleas y simpatías: su manera de abrirse al público, de mostrar no sólo los destellos de las luces, sino también las sombras de lo cotidiano.

La perrita de Mimi Alvarado falleció en República Dominicana lejos de ella y la influencer la despidió con dolor (Instagram)

Desde sus redes sociales, ese puente entre su intimidad y sus seguidores, Mimi les regaló no sólo risas y locuras, sino también momentos duros. Esta vez, la tristeza ocupó el centro de la escena. En República Dominicana, a miles de kilómetros de su presente, la esperaba una noticia imposible de suavizar: Lily, “la reina de mi casa”, como la llamó, se había ido después de quince años de lealtad silenciosa.

“En memoria de la mitad de mi corazón, Lily. La reina de mi casa. No sé cómo será todo sin ti cuando vuelva. Más no puedo decir... 15 años. Siempre me esperabas y yo me moría por verte. No llegué a tiempo.... Eres eterna; infinita, única, compañera. Es una pesadilla esto. Injusto. Pero también es la vida; no dejen nada para después. Uno nunca sabe. Descansa en paz”, escribió la mujer de Luciano El Tirri, y el mensaje quedó flotando, invencible, entre miles de miradas anónimas y amigas.

El peso de la ausencia encontró eco detrás de las pantallas. Las amigas del medio, esas voces que acompañan tanto en celebraciones como en caídas, coparon el posteo con palabras de aliento y empatía. Silvina Escudero, Majo Martino, Mica Tinelli y Barbie Simons fueron las primeras, pero no las únicas en sumarse. El hilo invisible de la pérdida unió a todas esas personas que aprendieron el dolor de despedir a un compañero de cuatro patas.

Luciano _el Tirri_ Giugno y Mariela _Mimi_ Alvarado, juntos desde hace 12 años

¿Cómo se sigue cuando el regreso ya no trae la certeza de la espera, cuando el silencio recibe lo que antes era puro júbilo?. Mimi Alvarado no ocultó la herida. Expuso su duelo y, en ese acto de honestidad, permitió que otros reconozcan la propia fragilidad que siente. El grito de injusticia se mezcla con la lección de la vida en su mensaje: “No dejen nada para después. Uno nunca sabe”.

La despedida de Lily, compartida a viva voz y en primera persona, destapa la dimensión más humana de una figura pública. No hay fama ni trending topic que arranque el dolor; solo el consuelo de una comunidad que, por un instante, se vuelve red y abrazo. Algún día, el regreso a casa será distinto. Pero la memoria —eterna, infinita, única— queda, igual que las huellas silenciosas de aquellos que, aun en su partida, siguen esperando tras la puerta.

Consultado hace un tiempo sobre la relación entre ambos, Luciano destacó: “Hace 18 años que estamos juntos. Convivimos casi 11 años y la ultima etapa, antes de la pandemia, me fui a hacer la residencia a Estados Unidos y dejamos de vivir juntos con Mimi. Yo me lo tomo con humor cuando me preguntan si seguimos en pareja. Es una locura que no estemos juntos, le digo y ella me dice que hay gente que esta diez años juntos y ni siquiera se toca".