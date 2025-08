Lollapalooza Chicago, día 3: Doechii hipnotizó con su potente rap y Twice enamoró a una multitud con un show de drones

Doechii y Twice, las estrellas de la tercera jornada de Lollapalooza Chicago

(Enviado especial a Chicago) En medio de un paisaje de ensueño, decorado por los gigantes rascacielos y la belleza urbana de la ciudad, este sábado, Lollapalooza Chicago dio rienda suelta a su día más latinoamericano de todos, ya que la grilla presentaba nada más ni nada menos que a Ca7riel y Paco Amoroso con su debut en el festival. Como si fuera poco, Doechii, Twice y Rufus Du Sol destacaban como los nombres más convocantes del día.

En un día que, a priori, resaltaba el rap, el k-pop y electrónica, desde temprano, miles de fans mexicanos, puertorriqueños, colombianos y argentinos corrían por Grant Park para ocupar sus lugares antes del show de Ca7riel y Paco Amoroso. Cuando el reloj estaba por marcar las seis de la tardes, el dúo argentino comenzaba su show en el escenario Lakeshore.

Ca7riel y Paco Amoroso brillaron en Lollapalooza Chicago

A diferencia de su última presentación en House Blues Chicago, esta vez, los jóvenes salieron a escena con trajes coloridos. Mientras Paco lucía una chaqueta roja, Ca7riel robaba las miradas con un particular sombrero rosa de Lolla Chicago, pantalones marrones y una campera compuesta por guantes de arquero. Con esa esencia, los artistas comenzaron su recital con “DUMBAI”.

Más allá del calor, el público lucía sus gorros peludos celestes, trajes musculosos, banderas argentinas y hasta se apreciaba una camiseta de Boca Juniors. A pura lealtad, la gente bailaba y saltaba con toda su energía, celebrando la histórica presentación de Ca7riel y Paco. A pura exactitud y carisma, los artistas incluso atrajeron diversos espectadores que se acercaban caminaban por el predio.

Lollapalooza Chicago celebró su tercera jornada con sonidos electrónicos y poperos

A unos metros del escenario de Ca7riel y Paco Amoroso, la esencia norteamericana se hacía presente en la figura de Doechii, la rapera ganadora de un Grammy. Hipnótica y carismática, ella pisaba fuerte declarando su estilo junto a su equipo de bailarines.

El éxito de la rapera comenzó de forma inesperada en 2020, luego de que grabara un video desde su cama cantando la versión de Anxiety, uno de los mayores hits de la última década. Así, el tema en cuestión arrancaba con un sample de “Somebody that I used to know”, el icónico hit de Gotye y Kimbra lanzado en el 2012.

Marina fue uno de los atractivos de la tarde en Lollapalooza Chicago

Hace solo unos meses, la joven de 26 años decidió regrabarla en un estudio y publicarla de manera oficial, además de sumarla a su último álbum Alligator Bites Never Heal. Inmediatamente, la canción alcanzó números extraordinarios, teniendo actualmente más de 238 millones de reproducciones en Spotify y habiendo llegado al puesto 1 en los rankings más importantes de Estados Unidos.

Debido a su parecido con el hit del 2012, y por la letra de la canción, la producción de la estadounidense es uno de los sonidos más utilizados en TikTok del 2025.

El punto de inflexión definitivo en la viralización de Anxiety llegó cuando Will Smith publicó un video en el que recreaba junto a Tatyana Ali (Ashley en The Fresh Prince of Bel-Air) una escena icónica de la serie al ritmo del tema de Doechii.

Noticia en desarrollo...