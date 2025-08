Brenda Gandini habló del coqueteo al aire entre Juana Viale y Gonzalo Heredia: “Yo también soy amiguera”

Juana Viale, Gonzalo Heredia y la secuencia que despertó rumores (El Trece)

La afirmación de Brenda Gandini sobre la relación entre Gonzalo Heredia y Juana Viale resulta reveladora: “Ellos son re amigos, han trabajado mil años. A Juanita la adoro. Se chicanean entre ellos porque tienen mucha confianza”. Esta declaración, realizada en diálogo con el programa Mediodía Bien Arriba, emitido por la TV Pública, arroja luz sobre la dinámica entre los dos actores y desactiva, desde la perspectiva de Gandini, cualquier especulación sobre un vínculo romántico.

La actriz, pareja de Heredia desde hace 15 años, subrayó que comprende la naturaleza de los lazos que se forjan en el ambiente artístico y que la complicidad entre ambos responde a una amistad consolidada por años de trabajo conjunto.

Brenda Gandini habló sobre la complicidad que tiene su marido con Juana Viale

El reciente cruce televisivo entre Heredia y Viale en el ciclo Almorzando con Juana, reavivó rumores que circulan desde hace más de una década. Durante la emisión, ambos recordaron las escenas de alto voltaje que compartieron en la telenovela Malparida, emitida entre 2010 y 2011, y protagonizaron un intercambio cargado de picardía.

La interacción no pasó inadvertida para la audiencia ni para los invitados del programa, quienes no dudaron en interpelar a los actores sobre la naturaleza de su vínculo. Julieta Ortega preguntó de manera directa: “¿Pero qué hubo entre ustedes? ¿Fueron novios? ¿Amantes?”. Tanto Viale como Heredia respondieron al unísono: “No”.

El actor precisó: “Fuimos compañeros de tira, que es como ser todo... Estábamos juntos desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde”. La propia Juana Viale profundizó en la explicación al describir la relación con su colega: “Teníamos mucha simbiosis en la vida. Para mí era hablar con un yo pero de sexo masculino”. Heredia, por su parte, reconoció que la complicidad surgió de manera natural: “Cuando empezamos a trabajar, se dio de inmediato. No nos conocíamos, no es que habíamos trabajado juntos antes, pero pegamos más que buena onda, fue como una simbiosis”, concluyó, ratificando la idea de una conexión profesional y afectiva, pero no romántica.

Gonzalo Heredia y su pareja Brenda Gandini

El impacto de Malparida en la carrera de ambos actores fue significativo. La ficción, que se emitió durante dos años, los posicionó como una de las duplas más recordadas de la televisión argentina de la última década. El recuerdo de aquellas escenas y la química que transmitían en pantalla alimentaron durante años las versiones sobre un posible romance, versiones que ambos protagonistas han desmentido de manera reiterada.

En el plano personal, Gonzalo Heredia mantiene una relación estable con Brenda Gandini, con quien tiene dos hijos, Eloy y Alfonsina. Juana Viale, en tanto, fue pareja del músico Juan de Benedictis, con quien tuvo a Ámbar, y luego compartió una década de vida con Gonzalo Valenzuela, padre de sus hijos Silvestre y Alí, y de Ringo, quien falleció al nacer. Actualmente está en pareja con Yago Lange, con quien comparte su compromiso por el medioambiente. Estos datos, expuestos en el ciclo de la TV Pública, refuerzan la distancia entre la ficción y la realidad en torno a los rumores que periódicamente resurgen.

Juana Viale y Gonzalo Heredia amigos desde Malparida

El propio Heredia aportó su visión sobre el reencuentro con Viale: “Con Juana nos conocimos en 2010, grabamos mucho tiempo. Nos llevamos muy bien y en el programa fue como decir ‘uy, mirá como cambiamos, como pasó el tiempo’, pero simplemente eso. No es más que eso. No hay tensión... Nos divertimos, la pasamos bien y nos tenemos mucho cariño”.

Tanto Gandini como los propios protagonistas han optado por desdramatizar la situación, apelando a la transparencia y a la confianza mutua. La actriz, en su intervención en la TV Pública, sintetizó esta postura: “El imaginario de la gente lo dejo ahí. Yo tengo mi relación y Gonzalo trabajó con muchas mujeres, muy hermosas todas. Se van generando vínculos, yo como actriz lo entiendo, también soy amiguera”.