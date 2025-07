El abogado de la China Suárez contó cuánto tiempo se quedará la actriz con sus hijos en Turquía

Agustín Suárez se refirió al arreglo que llegó la China Suárez con el padre de sus hijos para disfrutar de sus días en Turquía (Video: Intrusos – América)

Luego de varios días agitados y bajo la lupa mediática, la China Suárez volvió a reencontrarse con Mauro Icardi en Turquía, esta vez acompañada por sus tres hijos. Si bien en el último tiempo la actriz había elegido distanciarse de la vorágine del espectáculo argentino, las polémicas que la rodean no hicieron más que multiplicarse en su estancia en Estambul. Los últimos cruces con Benjamín Vicuña, padre de sus hijos menores, y con la influencer Jazmín La Cuerpo, vuelven a ponerla en el centro de la atención pública.

El capítulo más actual tuvo como escenario la ciudad turca, donde la actriz y el futbolista retomaron su relación de pareja y familiar. Lejos de la calma, la permanencia de la China en Turquía coincidió con el eco de disputas y versiones contrapuestas. En medio de este contexto, el abogado de la actriz, Agustín Rodríguez, se refirió a la situación legal y familiar que atraviesa su representada. En diálogo con un cronista de Intrusos (América), explicó con detalle cómo se organizaron las vacaciones de la actriz y el reparto del tiempo con sus hijos: “Todo bien. Están en las vacaciones, las que se acordaron en su momento. Primero se las tomaron con el papá, Vicuña, y después con Eugenia estos 15 días, hasta el día 8 de agosto en Turquía como se acordaron. Todo, todo acordado”, aseguró Rodríguez.

Además, sumó que la logística fue fruto de un acuerdo entre ambas partes y el asesoramiento legal de sus abogados: “Trabajamos bastante con el letrado de Vicuña, que este también estuvo presente y con voluntad como la tuvo también Eugenia y nosotros acompañamos eso. La voluntad de los padres de tratar de acordar por lo menos esta primera etapa. Lo que hay que apuntar es al bien de los menores, de los chicos. A veces hay que dejar de lado cosas y cada uno cede un poco para lograr la felicidad de los chicos, que es lo que hacen los buenos padres”. La aclaración buscó poner paños fríos y recalcar el deseo de ambos padres de priorizar el bienestar de sus hijos más allá de los cortocircuitos.

Según el letrado de la actriz, ella y sus hijos permanecerán hasta comienzos de agosto en Turquía (Instagram)

Sin embargo, la calma duró poco. Mientras disfrutaba de sus días en Estambul junto a Icardi y los chicos, la actriz volvió a quedar envuelta en nuevas controversias. La influencer conocida popularmente como La Cuerpo aseguró públicamente haber recibido mensajes tanto de la China como de Icardi, quien le habría solicitado fotos subidas de tono, y no dudó en compartir supuestos chats en sus redes, sumando combustible al fuego mediático.

La actriz y su equipo decidieron tomar cartas en el asunto. Así, su letrado confirmó que optaron por recurrir a la vía legal. “Simplemente pedir una medida a la Justicia para que le ponga un límite a esta persona que está difundiendo falsos. Eugenia ni sabe quién es. Nunca tuvo ningún contacto con ella. Para que pare esta situación mediática, simplemente para obtener algún rédito, porque no, los chats son absolutamente mendaces. Lo hicimos por Eugenia”, detalló el abogado, contundente sobre el motivo de la presentación legal.

Luego de la difusión de mensajes falsos, el letrado de la China Suárez dio a conocer la defensa que tomaron en contra de la influencer (Video: Intrusos – América)

Consultado sobre si se contactó con los abogados de Icardi por la situación, Rodríguez aclaró: “No, no lo hice porque no era pertinente que yo me meta en un tema que no me corresponde”. De esta manera, dejó en claro la decisión de la actriz de enfrentar los rumores y defender su imagen únicamente en el marco que le compete, sin involucrarse más allá de los límites legales.

Cabe recordar que no fue el único episodio mediático al que la actriz debió ponerle freno en los últimos días. Antes de la aparición de Jazmín La Cuerpo, Natasha Rey, vedette uruguaya, también se sumó a la ola de acusaciones al asegurar que el futbolista le envió mensajes íntimos e incluso un video privado, que terminó compartiéndolo en redes la semana pasada. Estas afirmaciones sumaron tensión e incomodidad a una temporada en la que la China y su entorno buscaron encontrar tranquilidad lejos de la exposición argentina.

Pese a las polémicas y acusaciones que los rodean, la pareja disfruta de su reencuentro en Turquía (Instagram)

Mientras tanto, la actriz se muestra disfrutando de Turquía en familia, compartiendo paseos y postales en sus redes sociales, pero sin quitar la vista de sus frentes judiciales ni del ruido mediático. A pesar de los esfuerzos por mantener la armonía, las polémicas parecen seguir de cerca cada paso de la China, quien apuesta a recomponer su día a día apoyada en sus hijos y su nueva etapa junto a Icardi.