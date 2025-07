Claribel Medina contó las últimas novedades sobre la salud de Pablo Alarcón: qué le colocaron

Claribel Medina habló de la salud de Pablo Alarcón (@joynixmedia/@agenciacoralok)

Una semana atrás, el mundo del espectáculo quedó en vilo luego de que Pablo Alarcón se descompensara en la vía pública, fuera atendido por el SAME y hospitalizado para tratar su salud. Los médicos le detectaron una arritmia, por lo que decidieron colocarle un marcapasos. En diálogo con Teleshow, Claribel Medina, su expareja, madre de sus hijas y compañera de obra, dio detalles de su recuperación.

Luego de una semana internado colocaron el marcapasos y Claribel contó como se encuentra el actor tras la intervención: "Feliz estoy en casa, Pablito ya hoy tuvo el marcapasos, le pusieron el marcapasos”. Y siguió: “Entre mañana o el viernes tiene el alta, si Dios permite, y que está en pronta recuperación”.

La expareja se encuentra al frente de Es complicado, pero tras los inconvenientes en la salud de Alarcón, la obra se puso en pausa; sin embargo; tiene pensado regresar a las tablas el siete de agosto y la actriz boricua aseguró: “Volveremos con todos los cuidados que correspondan, pero tiene el permiso médico”.

Cinco días atrás, Medina habló de la salud de su expareja al aire de Viviana en Vivo (El Trece). El actor estuvo internado en el Instituto Médico de Alta Complejidad (IMAC) y Claribel estuvo allí todos los días para acompañarlo en este proceso: “La primera impresión que se contó fue la de un ACV, pero finalmente no lo fue, sino un desvanecimiento o un síncope. Se le hicieron análisis en el Imac, pero vamos a agradecerle a la gente del Hospital Fernández que se comportó de una manera maravillosa, de manera inmediata y luego lo trasladaron al Imac por el tema de actores. Los médicos dijeron que había que hacer análisis para descartar cualquier cosa. Se hicieron análisis neurológicos y salió todo bien”.

La evaluación médica posterior dejó en claro que el episodio respondía a una causa diferente. Según Medina: “Con el marcapasos hoy no corre ningún riesgo, está todo bajo control, en las manos de Dios, si Dios así lo permite. Es una intervención menor hoy. Hace unos años era una cosa tremenda. Hoy es menor, más allá de que Pablo tiene un corazón nuevo, porque se operó, como todos ustedes saben, el año pasado”.

Claribel Medina habló de la salud de Pablo Alarcón junto al notero Mati Lanzi en el programa de Viviana Canosa (Video: El Trece)

“Realmente hay que creer. Por lo menos yo soy muy creyente. Creo que la mano de Dios estuvo ahí porque le dio tiempo. Su cuerpo le avisó. Él estaba, como bien contaba Pampa Mónaco, en la Avenida Córdoba y un segundo antes él sintió que su cuerpo se desvanecía. Ahí dijo ‘me voy a estacionar’ y en el pensamiento de ‘me voy a estacionar’, chocó. A partir de ahí se desvaneció y hasta que llegó al Hospital Fernández, lo único que decía era ‘hay que llamar a Claribel’”, contó acerca de la reacción de Pablo a su malestar.

El ánimo del actor y el diagnóstico concuerdan en alejar los fantasmas de la gravedad. Medina lo expresó así: “Él está muy bien de ánimo, está bárbaro, contento, porque no es grave. Gracias al cielo que no lastimó a nadie y que no pasó nada mayor”.

La pareja tuvo dos hijas y una de ellas, que vive en Estados Unidos, se enteró del problema de salud de su padre por medio de las redes sociales. “Yo tengo una hija en los Estados Unidos que se enteró primero que yo de esta situación, que es Agustina. Ella estaba yendo al trabajo cuando recibió un llamado telefónico, pero sin la información de lo que había sucedido. Entonces ella arrancó a llamarme hasta que pudimos hablar y le di paz”, relató.

El actor ya había atravesado problemas graves de salud en los últimos meses. “Fue una operación grande la del año pasado. Estuvo cuatro meses internado. Su cuerpo estaba débil, venía de recuperarse de tres neumonías. Eso fue el año pasado. La operación del corazón, los médicos fueron muy claros al decirme que su condición en ese momento era una de las más graves”, recordó Medina al reconstruir la travesía médica que obligó al intérprete a permanecer internado desde mediados de 2023 por más de 120 días, para luego retomar progresivamente sus actividades.

Con información de Andrea Taboada