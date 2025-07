Aníbal Pachano, entre la felicidad de ser abuelo y la lucha por su salud: “Se me disparó el cáncer por tercera vez”

Aníbal Pachano contó este miércoles en Infobae en Vivo una noticia que lo atraviesa profunda y personalmente. “Se me disparó por tercera vez el cáncer”, aseguró sin preámbulos frente a las cámaras. El coreógrafo detalló que actualmente transita una etapa de análisis médicos, autorizaciones clínicas y estudios especiales en Fleni. Hace algunas semanas recibió una nueva operación. “Se disparó nuevamente el cáncer, estoy recién operado y en recuperación, eso me tenía muy preocupado. Por más que yo sea un resiliente de la vida y de la enfermedad, eso no me deja de preocuparme”, sostuvo.

El artista relató que hace unos días tuvo que enfrentar un momento cargado de emociones cuando su hija Sofía le contó la noticia de que iba a ser abuelo. “Cuando Sofía me contó con una sorpresa que iba a ser abuelo se me cruzaron muchas cosas por la cabeza, porque yo sabía que iba a un estudio muy particular, que es el PET, donde te escanean con radiación todo el cuerpo. Ella me tenía que decir que estaba embarazada porque me tenía que dar una razón por la que no me podía acompañar. Para mí ser abuelo va a ser toda una experiencia, ojalá que la pueda disfrutar”, expresó Pachano.

Sofía Pachano captó el momento en que le contó a su papá Aníbal y al resto de su familia que está embarazada (Video: Instagram)

En este proceso de transitar la enfermedad por tercera vez, Pachano reconoció que la llegada de su primer nieto le renueva la esperanza y la energía. “Tengo ganas ahora de sentarme un rato con el psiquiatra para hablar un poco del aquí para adelante. En esta vida no me puedo quejar de nada, de resiliencia, tuve más aciertos que errores, he sido un tipo absolutamente positivo, y siempre estuve bien”, afirmó, demostrando la actitud ante la adversidad que lo ha caracterizado durante años.

“Este es el mismo cáncer que va disparando a distintos lugares. Primero fue a un pulmón, después del segundo pulmón se disparó al cerebro, y del cerebro a la suprarrenal. Volvió a activarse desde el pulmón, se disparó a la suprarrenal derecha y me operaron el 30 de junio. Se hizo la operación y sacaron el tumor. Ahora están haciendo los análisis finales y hay que esperar 15 días más los resultados de la biopsia. Seguramente voy a hacer todo un tratamiento oncológico a partir de agosto y voy a ponerle toda la fuerza y la garra que toda la vida puse y más con todo esto que está sucediendo a favor en la familia, la alegría que viene un nieto, hijo de mi hija maravillosa… Así que, hay que ponerle garra y mirar para adelante”, afirmó.

"Siempre fui un resiliente", aseguró Aníbal Pachano en Infobae en vivo

La noticia del embarazo de Sofía Pachano fue otro motivo de alegría para el bailarín, quien describió el momento como un verdadero motivo para celebrar. Sofía y su pareja, el actor Santiago Ramundo, confirmaron que esperan su primer hijo juntos. “¡Viva la vida!”, celebró Aníbal al referirse a la novedad. En diálogo con Teleshow, hace unas semanas, el coreógrafo relató el entusiasmo de su familia con la llegada del primer nieto. “Estoy feliz, Ana también, todos muy contentos”. La confirmación pública llegó con un video casero publicado en redes sociales, donde Sofía y Santiago compartieron la noticia con alegría y complicidad.

Mientras tanto, Pachano continúa su rutina laboral en Bendita Tv por Canal 9 y en Aló Pachano en Radio Nacional, todos los domingos de 12 a 14. El artista insistió en su postura positiva frente a la vida y la adversidad. Pese a las preocupaciones y tratamientos, elige enfocarse en los aciertos y en las cosas buenas que atraviesan su presente. Su historia vuelve a mostrar que la resiliencia y la esperanza ocupan un lugar central en su vida.