Wanda Nara mostró en Italia su espectacular colección de carteras y explicó por qué tiene modelos repetidos

Wanda Nara volvió a mostrar su colección de carteras y dio detalles de sus favoritas (Video: Instagram)

La vida de Wanda Nara hace años que está bajo los reflectores y uno de los puntos que más comentarios generó es la gran colección de carteras que tiene en el departamento de Milán, donde vivió por muchos años con Mauro Icardi y sus cinco hijos. Aprovechando su última visita a la ciudad en cuestión, que fue cuando viajó por la audiencia de divorcio, se tomó el tiempo para grabar un programa para MTV Italia, llamado MTV Cribs Italia.

En el primer fragmento de este especial contó la historia detrás del departamento en sí y luego paso a su habitación preferida en toda la propiedad: el vestidor con las exclusivas carteras. “Una colección simplemente envidiable de bolsos... La colección Wanda Nara es como un sueño“, fue todo lo que escribieron en el pie del video en el que Nara abrió las puertas de su vestidor y mostró una colección de bolsos que definió como exclusiva. “Esta es toda mi colección de bolsos. Creo que no es una colección fácil de tener. Tengo algunos bolsos que resultan muy, muy difíciles de encontrar”, contó mientras recorría las estanterías de la habitación.

Entre las piezas más valiosas, destacó uno en particular: “Pienso que el más difícil es este, que es el Birkin Himalaya. Es muy difícil de conseguir porque, cuando sales de la tienda, realmente se tienen que asegurar de que eres una verdadera apasionada de la moda y tienes una colección enorme”. El precio de esta pieza varía dependiendo del tamanaco y oscila entre los 100.000 y los 500.000 dólares.

El vínculo de Wanda con cada accesorio trasciende lo material. “Me acuerdo de este, que lo compré porque no lo encontraba y es vintage. Me dieron toda la documentación, pero lo conservo porque me acuerdo que también me gustaba el cuero, ya no existe, es una forma que ni aunque quieras comprarla la consigues. Después tengo la versión nueva”, detalló.

Birkin Hermès en diferentes colores, Louis Vuitton, Balenciaga, Chanel son algunas de las marcas de lujo que tiene

La empresaria mostró además los modelos más clásicos: “Tengo los bolsos más clásicos de cada marca, por ejemplo, estos tres ya no existen. En este sector puse todos los pequeños. Son iguales a los grandes, pero en tamaño mini. No sé, los amo para salir, para una noche”.

La practicidad de los bolsos miniatura es un tema recurrente para Wanda. “Luego me preguntan: ¿Pero qué puedes llevar aquí dentro? La tarjeta de crédito entra, algún bálsamo labial, y con eso puedes salir perfectamente. Yo creo que con la tarjeta de crédito y un cacao dentro no necesitas nada más para una noche”, afirma.

Su conocida obsesión por los colores también se refleja en sus elecciones. “Tengo algo que me caracteriza, si quieres saber cómo soy: todos mis amigos dicen que, si me gusta algo, lo tengo en todos los colores. Ese es el problema, porque todos dicen: Qué lindo este bolso. Pero yo digo: ¿En qué color… en qué color me lo compro? Todos los colores”, admite.

Wanda tiene un vestido de este mismo estilo en Turquía y Argentina (Foto: Instagram)

Entre sus favoritos aparece uno de Louis Vuitton: “Este es el modelo vintage de este bolso nano de Louis Vuitton. Tengo este modelo que fue una edición especial que salió el año pasado. También tengo el modelo en jean, azul. Me gusta ese también. Creo que hay otro que dejé en el vestidor en Argentina. Me ha pasado eso, que tengo que controlarme porque tengo otro vestidor igual en Argentina y a veces no recuerdo si estaba aquí, si estaba allá, si lo presté a alguna amiga y no me lo devolvieron”.

Definir su pasión resulta sencillo: “Es mi pasión, qué sé yo, tal vez otros se ponen a coleccionar zapatos, relojes. Creo que mi pasión son los bolsos”.