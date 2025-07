El reencuentro de Juana Viale con un exnovio en una entrega de premios: “No tengo que explicar todo”

Juana Viale se reencontró con un ex novio en una entrega de premios

El jueves por la noche la provincia de Córdoba se vistió de gala para los Premios Sur, donde el cine argentino es el protagonista de la noche. Juana Viale fue una de las invitadas a este especial evento y se convirtió en la protagonista de un incómodo, pero divertido momento al reencontrarse en vivo con una expareja.

Se trata de José Palazzo, el productor musical y creador del Cosquín Rock. Palazzo y Viale tuvieron una relación en el año 2016 que terminó con el mismo perfil bajo que comenzó. 10 años después, la expareja volvió a estar bajo el mismo techo y las cámaras de Intrusos (América TV) lograron captar el momento.

“Muy contenta de estar acá. Estamos en un teatro maravilloso y me encanta que se festeje en la provincia de Córdoba, saliendo un poco de Buenos Aires“, comenzó diciendo frente a la cámara. Pablo Layus, el enviado por el ciclo de espectáculos, le contó de la presencia de su ex, acompañado por su actual mujer, y la conductora no tardó en reaccionar: “No lo vi. Ya somos todos muy grandes, adultos y somos todos amigos”.

El encuentro entre Juana y Palazzo

Tal vez por razones del destino o porque alguien le aviso, se acercó a donde estaba la conductora con la intención de saludar. Con sus mejores caras se saludaron con un beso en la mejilla, intercambiaron algunas palabras y recordaron viejos apodos, luego llegó el momento de presentar a su esposa, Natalia Gudiño.

A Layus le llamó la atención que en vez de Juana o Juanita le diga Johnny, le consultó al respecto de esto y Viale, con una sonrisa, le respondió filosa: “¿Qué sé yo? Porque es así. No tengo que explicar todo. No le explico a mi madre, ¿te voy a explicar a vos?“.

Juana Viale contó el tierno momento que comparte con su hijo Alí todas las noches

Durante la emisión del domingo 20 de julio de Almorzando con Juana, el ciclo que conduce por la pantalla de El Trece, la nieta de Mirtha Legrand abrió una ventana a su intimidad familiar al relatar una escena que protagoniza cada noche junto a su hijo menor, Alí Valenzuela, de 13 años y fruto de su relación con Gonzalo "Manguera" Valenzuela.

Con naturalidad y en medio de una conversación que giraba en torno al regreso teatral de El Principito, la nieta de Mirtha Legrand sorprendió al revelar que aún le lee cuentos antes de dormir al adolescente. “A mi hijo más chico le leo todavía, por suerte. Ya me queda poco”, dijo con una sonrisa que denotó cierta nostalgia.

El comentario surgió mientras charlaban con uno de sus invitados, Juan Carlos Baglietto, quien se presentó en el programa para hablar de la nueva temporada de El Principito, una aventura musical, obra que actualmente se presenta en el Teatro Ópera.

Juana Viale compartió el tierno momento que comparte con su hijo Alí: "Ya me queda poco"

Según contó durante la “mesaza”, la lectura nocturna es un hábito arraigado en su relación con su hijo de 13 años. Aunque él ya transita su preadolescencia, su mamá conserva esa rutina que muchos niños dejan atrás con el paso de los años. “Le leo los clásicos. Terminamos de leer Pinocho, y me dice ‘Uy mamá, ahora tenemos que buscar otra aventura’”, relató Juana.

La anécdota continuó con un diálogo entrañable. La conductora le propuso que al día siguiente fueran a comprar un nuevo libro, pero Alí no quiso esperar. “‘Pero leeme algo ahora’, me dice. ‘Bueno, busquemos de vuelta lo que tenemos… Está El Principito, pero ya lo leímos como tres veces’, le comenté. Y él me respondió: ‘Bueno, no importa’. Y volvimos a empezar con El Principito”, completó la actriz.