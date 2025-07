Mauro Icardi desmintió los rumores de una tercera en discordia: “Conmigo no jueguen que los prendo fuego”

Mauro Icardi desmientió los rumores de infidelidad tras las acusaciones de Natasha Rey

Mauro Icardi volvió a ser el centro de la polémica tras las acusaciones públicas de la modelo uruguaya Natasha Rey, quien aseguró que el futbolista del Galatasaray intentó seducirla a través de mensajes privados mientras su pareja, la China Suárez, estaba en la Argentina. La situación escaló rápidamente en redes sociales y derivó en un cruce mediático con fuertes declaraciones, imágenes comprometedoras y una respuesta contundente por parte del jugador.

El conflicto se originó a partir de una historia publicada por Natasha Rey, vedette y ex Miss Costa América, en la que compartió presuntas capturas de conversaciones privadas con Icardi. En las imágenes, el futbolista supuestamente le pedía material íntimo y escribía frases como “Video para activármela”, “La última cokacola”, “Traka” y “Ah pero yo miento bay”, además de hacer alusión a una supuesta experiencia personal: “Que yo hago show ja, yo fui mujer, sé lo que se siente, no por la que está, si no por W”.

En las mismas publicaciones, Rey se refirió a la actriz con sarcasmo, al escribir: “Ella es macumbera, yo soy vidente”, y agregó: “Claramente me escriben canales. Yo puse esto para que la más ‘deseada’ vea que no es la única cokacola. Se reía tanto de Wanda y ahora yo me río de ella… que me diga algo que va a conocer a una verdadera garra charrúa”. La vedette también sostuvo que no buscaba fama ni dinero con estas publicaciones. “Yo no necesito plata... ni fama ni nada... tengo todo lo que quiero”, manifestó en una historia mientras sonreía a cámara, al ritmo de una canción de Yailin la Más Viral.

El futbolista del Galatasaray negó haber intentado seducir a la modelo uruguaya por mensajes privados

La reacción de Mauro Icardi no tardó en llegar. Desde su cuenta de Instagram, el delantero del Galatasaray compartió una historia con una captura de pantalla en la que se ve una solicitud de mensaje de Natasha Rey. En esa imagen, la modelo aparece enviándole una foto de contenido erótico, cubierta con emojis, y un mensaje que decía: “Soy tu uruguaya Mauro”, seguido de un “BB”.

Acompañando esa imagen, el jugador escribió un descargo irónico, negando toda interacción con Rey: “¿Esta sería mi supuesta ‘amante’ o a la que le mando mensajes? Jajajajajajaja. Qué raro... porque nunca le acepté los mensajes y me mandó videítos desnuda gratis. Muy poco creíble”. Y agregó: “Dejen de inventar, de mentir, de buscar fama en mi nombre o ensuciando a mi pareja. Dejen de hablar gratis porque, como siempre y con todo, tengo pruebas”.

Icardi fue más allá y explicó por qué no muestra más pruebas: “Publicaría la grabación de pantalla, pero Instagram me va a cerrar la cuenta por exponer videos de desnudos. Les mando un beso. Conmigo no jueguen que los prendo fuego”.

La China Suárez apoyó irónicamente a Icardi en redes sociales

Este mensaje no pasó desapercibido para la China Suárez, que eligió sumar una dosis de sarcasmo a la discusión. Desde su cuenta personal, reposteó la historia de su pareja y escribió: “Pero al menos le hubieras aceptado los mensajes, baby”, en una frase que fue interpretada por muchos como una ironía que, lejos de distanciarse del tema, reforzó la idea de que confía en la versión del delantero.

Las publicaciones de Natasha Rey continuaron, redoblando la apuesta. En una historia, con una estética producida y maquillaje impecable, miró a cámara y escribió: “Te ardió, te llegó. No le entran las balas a él”. En la misma foto, agregó un mensaje aún más fuerte y de mal gusto: “Todo trucho. Lo mismo hiciste con la china, la negabas. En breve muestro tu mini pene, las fotos que me mandaste”, dirigiéndose directamente a Icardi y etiquetándolo.

La fuerte respuesta de la vedette uruguaya

La defensa del futbolista se basó en dos aspectos visibles en la captura que publicó: primero, que nunca aceptó la solicitud de mensaje de Natasha Rey, lo que invalidaría la posibilidad de una conversación privada mutua; segundo, que Instagram marca como desconocido a quien envía mensajes por primera vez sin que exista una relación de seguimiento mutuo.

Esta no es la primera vez que el entorno de Icardi enfrenta acusaciones de infidelidad. Sin embargo, en este caso, el jugador optó por una estrategia más directa y explícita: publicar el contenido recibido y dejar expuesta a la mujer que lo acusa.