Claribel Medina habló de la salud de Pablo Alarcón: “Tiene una arritmia y le van a poner un marcapasos”

Claribel Medina habló de la salud de Pablo Alarcón (Video: Viviana en vivo, Eltrece)

Mientras Pablo Alarcón continúa internado en el Instituto Médico de Alta Complejidad (Imac), Claribel Medina dio un móvil con Viviana en vivo (Eltrece), ciclo que por estos días es conducido por María Belén Ludueña, sobre la salud de su exmarido y padre de sus hijas María Agustina y Antonella.

“Vengo de la clínica. La primera impresión que se contó fue la de un ACV, pero finalmente no lo fue, sino un desvanecimiento o un síncope. Se le hicieron análisis en el Imac, pero vamos a agradecerle a la gente del Hospital Fernández que se comportó de una manera maravillosa, de manera inmediata y luego lo trasladaron al Imac por el tema de actores. Los médicos dijeron que había que hacer análisis para descartar cualquier cosa. Se hicieron análisis neurológicos y salió todo bien”, comenzó contando la actriz.

“Justamente ayer una médica que lo fue a visitar le dijo ‘en realidad tenés una arritmia y por esa arritmia hay que poner un marcapasos’. Esto se va a hacer el lunes. Con el marcapasos hoy no corre ningún riesgo, está todo bajo control, en las manos de Dios, si Dios así lo permite. Es una intervención menor hoy. Hace unos años atrás era una cosa tremenda. Hoy es menor, más allá de que Pablo tiene un corazón nuevo, porque se operó, como todos ustedes saben, el año pasado. O sea que en junio de este año se cumplió un año de la operación. Sobre lo que hay que estar atentos realmente es que él tiene como una neumonía que vuelve. Cada tanto aparece”, afirmó Claribel.

"Ahí dijo ‘me voy a estacionar’ y en el pensamiento de ‘me voy a estacionar’, chocó", relató Claribel Medina sobre Pablo Alarcón (@joynixmedia/@agenciacoralok)

La exanimadora de Cuestión de peso también destacó su fe y cómo el actor, a pesar del choque, evitó que el accidente pudiese terminar en una tragedia: “Realmente hay que creer. Por lo menos yo soy muy creyente. Creo que la mano de Dios estuvo ahí porque le dio tiempo. Su cuerpo le avisó. Él estaba, como bien contaba Pampa Mónaco, en la Avenida Córdoba y un segundo antes él sintió que su cuerpo se desvanecía. Ahí dijo ‘me voy a estacionar’ y en el pensamiento de ‘me voy a estacionar’, chocó. A partir de ahí se desvaneció y hasta que llegó al Hospital Fernández, lo único que decía era ‘hay que llamar a Claribel’”.

“Él está muy bien de ánimo, está bárbaro, contento, porque no es grave. Gracias al cielo que no lastimó a nadie y que no pasó nada mayor”, destacó, ante la consulta de Matías Lanzi, cronista del ciclo. También contó por qué informó sobre la situación del actor desde sus redes sociales. “El tema de las redes es para informar. Yo tengo una hija en los Estados Unidos que se enteró primero que yo de esta situación, que es Agustina. Ella estaba yendo al trabajo cuando recibió un llamado telefónico, pero sin la información de lo que había sucedido. Entonces ella arrancó a llamarme hasta que pudimos hablar y le di paz”, contó.

A Pablo Alarcón le pondrán un marcapasos el lunes, luego de su descompensación (Franco Fafasuli)

“Ahora estoy tratando de comunicarme con mi otra hija que es bióloga y guía de montaña. Está en Tilcara, a una altura impresionante, donde no hay redes y no hay señal. Por lo tanto, desde el martes que esto sucedió no sabe”, dijo, preocupada por cómo su hija podría conocer la noticia.

“Fue una operación grande la del año pasado. Estuvo cuatro meses internado. Su cuerpo estaba débil, venía de recuperarse de tres neumonías. Eso fue el año pasado. La operación del corazón, los médicos fueron muy claros al decirme que su condición en ese momento era una de las más graves”, recordó. “Ante esas circunstancias, si tu hija escucha una noticia que está bajando de la montaña, que ya es peligroso, hay que tener mucha conciencia y mucha calma. Es todo mucho control. Ahora yo vengo de la clínica e hice que el padre le mande un mensaje por WhatsApp a Antonella para que ni bien escuche el mensaje tenga tranquilidad”, concluyó.