Fue a Ahora Caigo y descolocó a Darío Barassi con su confesión: “Ya está todo hablado”

Una joven dio a conocer que esta en pareja y le reveló a Darío Barassi quién era su famoso permitido (Video: Ahora Caigo – El Trece)

A lo largo de su carrera en televisión, Darío Barassi se consolidó como uno de los conductores más carismáticos del medio. Dueño de un estilo particular que combina rapidez mental, ironía y ternura, logró que sus ciclos trasciendan el simple formato de juego para convertirse en espacios donde el humor espontáneo y las confesiones inesperadas son protagonistas. Lo mismo ocurre en Ahora Caigo (El Trece), donde cada participante que ingresa al estudio no solo va por el premio, sino que también se enfrenta al desafío de interactuar con Barassi. Y, en esta oportunidad, una mujer no dejó pasar ninguna oportunidad para generar un momento memorable que dejó sin palabras a todo el estudio.

La protagonista de esta escena fue Valentina, una joven de 25 años, quien se presentó en el ciclo televisivo para participar del clásico juego de preguntas y respuestas. Desde el inicio, la participante se mostró extrovertida y simpática, al punto de que rápidamente comenzó a contar detalles de su vida personal. La muchacha, que está en pareja con Sebastián, sacó su lado divertido luego de escuchar un tema del Indio Solari en plena transmisión.

Sin embargo, Valentina fue más allá y lanzó una confesión que descolocó por completo a Barassi.“Al Indio Solari lo amo”, dijo sin filtros. Ante su comentario, el presentador le planteó a quién salvaría si estuviera en un barco por hundirse junto al cantante de Los Redondos, y ella eligió a Darío sin dar vuelta. Pero al ver la reacción del conductor, decidió sumar algo más: “No, pará… Te voy a decir la verdad: ¡sos mi permitido con Sebastián!”. El estudio estalló en risas mientras ella aclaraba que esa situación ya estaba charlada con su pareja. “Ya lo sabe, está todo hablado”, aseguró, entre risas, al mencionar el arreglo que tenía en la intimidad.

Una vez más, Darío Barassi fue sorprendido por uno de los participantes del ciclo (Captura de video)

La respuesta dejó atónito al conductor, quien intentó seguir el juego con su clásico estilo irónico. “Seguro que el permitido de Sebastián también soy yo, porque Sebastián me quiere dar a mí”, lanzó con humor. “Una vez me cocinó sushi arriba de la panza, yo desnudo”, agregó, generando una nueva ronda de carcajadas en el estudio, lleno de personas.

Esta no fue la única situación que lo tomó por sorpresa. En otra reciente emisión del ciclo televisivo, una participante llamada Claudia, oriunda de Avellaneda, llegó al estudio con la intención de jugar pero terminó protagonizando uno de los momentos más divertidos frente al animador. Desde que se presentó, su actitud pícara llamó la atención de Barassi, quien lo dejó dejó pasar por alto. “Escuchame, dejá de bebotear porque soy un hombre casado. Dejá de hacerte la viva”, le dijo con humor ante las risas de los presentes.

Claudia no se achicó y redobló la apuesta con un comentario directo: “Ay, estás re lindo igual”. Barassi, divertido, respondió con picardía: “Y eso que no me viste desnudo”. El cruce siguió en ese tono relajado hasta que el conductor quiso saber más sobre ella. “¿A qué te dedicás?”, preguntó, y recibió una respuesta inesperada. “Ay, cuando te diga capaz que me odiás… Soy asesora nutricional”.

Una joven intentó conquistar a Darío Barassi y lo descolocó en vivo (Video: Ahoea Caigo - El Trece)

Ante esta revelación, el presentador, que en varias oportunidades compartió su lucha con su salud y sus hábitos saludables en las redes, no dudó en cerrar la interacción con una frase que provocó aplausos en el estudio: “Bueno, duelo, duelo”.

Este tipo de momentos espontáneos se convirtieron en marca registrada de Ahora Caigo, donde la dinámica del juego muchas veces cede protagonismo ante los desopilantes intercambios entre Barassi y sus participantes. Con humor, complicidad y una cuota de improvisación, el ciclo sigue cosechando escenas que rápidamente se vuelven virales y reafirman la conexión única entre el conductor y el público.