Una participante de Ahora Caigo sorprendió a Darío Barassi con sus intentos de conquistarlo: “Dejá de bebotear”

Una mujer intentó conquistar a Darío Barassi y lo descolocó en vivo (Video: Ahora Caigo - El Trece)

Una vez más, el estudio de Ahora Caigo (El Trece) se convirtió en escenario de una escena desopilante, protagonizada por la espontaneidad de una participante y las reacciones filosas de Darío Barassi. Acostumbrado a interactuar con humor con los jugadores, esta vez el conductor mostró su desconcierto frente a una mujer que no dudó en lanzarle un piropo en pleno programa.

La protagonista del momento fue Claudia, una mujer oriunda de Avellaneda, quien llegó al estudio decidida a participar del juego pero también, sin saberlo, a protagonizar uno de los intercambios más divertidos de la emisión. Desde el comienzo, su actitud pícara llamó la atención de Barassi, quien reaccionó con su clásico estilo irónico: “Escuchame, dejá de bebotear porque soy un hombre casado. Dejá de hacerte la viva”, le advirtió con humor mientras la audiencia reía.

Lejos de retroceder, la concursante redobló la apuesta con un comentario directo: “Ay, estás re lindo igual”. Sorprendido pero divertido, Barassi decidió seguirle el juego. “Y eso que no me viste desnudo”, retrucó, provocando más risas en el estudio. El cruce siguió en ese tono, hasta que el conductor quiso saber más sobre su vida. “¿A qué te dedicás?”, le preguntó. “Ay, cuando te diga capaz que me odias”, respondió ella. “Ya te odio igual”, ironizó él, antes de recibir la respuesta final: “Soy asesora nutricional”. Automáticamente, Barassi cerró el intercambio con una sola palabra: “Bueno, duelo, duelo”, haciendo referencia a su conocida batalla con el sobrepeso.

El participante no dudó en retrucar los comentarios de la participante (Captura de Ahora Caigo - El Trece)

Este tipo de escenas se repiten con frecuencia en el programa, que combina preguntas y respuestas con la impronta humorística que Barassi impone desde su rol de conductor. La dinámica permite que los participantes cuenten aspectos personales de su vida, lo que muchas veces deriva en confesiones insólitas o vínculos inesperados con el conductor.

No es la primera vez que una participante se roba el centro de atención. En una de las emisiones anteriores, fue María Eugenia quien sorprendió a todos al hablar de su vida sentimental. La joven, de 27 años, se presentó en el estudio acompañada por su madre y su sobrina. Cuando Barassi le consultó sobre su pareja, ella no dudó en compartir un detalle que lo dejó atónito: “Estoy en pareja con Carlos. Al contrario de todas las otras participantes, a mí me lleva 19 años”.

La revelación descolocó al conductor, que no tardó en responder con una mezcla de sorpresa e ironía: “¡¿Qué car... hacés con un tipo 19 años mayor que vos?! ¿Vos entendés que dentro de unos años le vas a estar poniendo para que haga pis?”, lanzó, sin filtros, como es habitual en él. La frase generó carcajadas en el estudio y en redes sociales, donde el momento causó sensación en el estudio, en especial por parte de las personas de la tribuna que fueron testigos de los intercambios.

Durante la presentación, una joven llamada María Eugenia dejó shockeado a Darío Barassi al hablarle sobre su novio (Video: Ahora Caigo - El Trece)

Ahora Caigo continúa consolidándose como una de las propuestas más vistas de las tardes en El Trece. El programa no solo propone una competencia de preguntas y respuestas, sino que se nutre del carisma de su conductor y de las historias que los participantes traen al estudio. En ese contexto, cada emisión puede derivar en situaciones impensadas, como las protagonizadas por Claudia y María Eugenia, donde el juego pasa a un segundo plano y lo que prima es la interacción genuina entre las personas.

Con estos momentos inesperados, el ciclo sigue sumando escenas virales y mostrando cómo el humor en vivo puede darle un giro completo a una tarde televisiva. Y Barassi, fiel a su estilo, continúa sacando partido de cada comentario para crear escenas que ya son parte del folklore del programa.