Evangelina Anderson festejó su cumpleaños en Venecia: el curioso regalo de su hija Lola

Saludos varios y un regalo especial de su hija Lola

En estos días, Evangelina Anderson mostraba en su Instagram el tour europeo que está disfrutando junto a su familia, Martín Demichelis y sus hijos, Bastian, Lola y Emma. Primero fue Marbella y por estas horas disfrutan de la belleza mágica de Venecia, en Italia.

En ese marco que conjuga glamour e historia la modelo festeja, este miércoles, su cumpleaños 42, y la alegría y el cariño de sus íntimos quedó reflejada en sus redes.

Y a la hora de los saludos hay que empezar por el de su hija Lola: un muñeco Funko Pop de Freddie Mercuri, que habla a las claras, desde ya, de su amor por Queen. No extraña. Consultada por sus gustos, más de una vez Anderson se declaró fan absoluta de la popular banda británica.

Entre posteos varios de amigos saludándola por su cumple, también se sumó uno de la agencia de modelos Multitalent, la encargada de gestionar sus trabajos como modelo.

Venecia en familia

La ciudad de Venecia alberga esta nueva aventura y sus redes sociales se convirtieron en un diario de estos días. Todo comenzó con un carrete de las primeras horas en la ciudad: con un look brillante, la modelo posó a la vera del agua en soledad y junto a Lola, su hija mayor.

Junto a ellos se encuentran los papás de Eva, quienes los están acompañando desde que llegaron al sur de España. Las horas pasaron y subió un video compilando su tiempo en el norte de Italia: “Venecia, la ciudad flotante”, escribió en el pie del mismo. Para recorrer las calles y canales, Anderson eligió un vestido largo de animal print, una cartera negra de Miu Miu, unas sandalias bajas, el pelo recogido y anteojos de sol, todo pensado para pelear contra el calor del viejo continente.

Evangelina disfrutando de Venecia

Junto a su pareja, Martín Demichelis, y la magia histórica de Venecia

La primera parada de este recorrido fue la Basílica de San Marcos, donde una paloma, animal dueño de la ciudad, se cruzó en la toma y sorprendió a la bailarina. Con la intención de conocer las tradiciones de la capital de la región de Véneto, pasaron por una de las tiendas y Eva fotografió las distintas máscaras que se encontraban expuestas, típicas del Carnaval.

Compuesta por canales en su totalidad y haciendo que su recorrido sea más placentero desde el agua, tomaron una góndola y navegaron por los canales. Bastian, Lola y Emma, se sentaron en el frente de la embarcación, mirando con atención cada uno de los lugares que pasaban a su lado; la modelo se sentó junto a su marido y pasaron un romántico momento

Paseo familiar por Marbella

La Basílica de Santa Maria della Salud, el Puente de Rialto fueron los dos grandes monumentos que lograron ver desde la góndola. Este viaje se da en un contexto de incertidumbre, puesto que Demichelis todavía no tiene un destino laboral definido para seguir con su carrera como director técnico, luego de ser despedido en Rayados de Monterrey, por lo que no se sabe donde vivirán. No es menor recordar que el hijo mayor de la pareja se encuentra en las inferiores de River Plate por lo que una vez que terminen las vacaciones regresará al país para reincorporarse en los entrenamientos.

Hace tan solo unos días, se encontraban paseando por Marbella. Todo comenzó con una visita a la Iglesia de la Encarnación, ubicada en la parte vieja de la ciudad. Al llegar allí, Evangelina compartió con sus seguidores el minuto a minuto de esta etapa del recorrido. Sin aparecer nunca en cámara mostró como la Iglesia se preparaba para una celebración: guirnaldas con flores blancas en el techo, las mismas flores en un altar de plata, un trabajador en el techo haciendo arreglos; sin embargo, el foco de la modelo estuvo en las representaciones religiosas.

Disfrutando del verano europeo en Marbella

Esta no es solo la ciudad en la que vivieron por años, sino que es el lugar en el que nacieron sus dos hijas. En 2013 Lola y tres años después, Emma, por lo que los recuerdos de estos momentos se encuentran en cada esquina que ven. Por esta razón, durante su recorrido pasaron por la clínica en la que las pequeñas llegaron al mundo y la bailarina no pudo contener la emoción.

El video, grabado desde la ventana del auto, mostró la clínica privada. “Acá, en esta clínica, nacieron Lola y Emma”, escribió y decidió musicalizar el momento con una canción que lleva el mismo nombre que su hija mayor, haciendo más emotiva la su historia.