Claribel Medina contó cómo es el estado de salud de Pablo Alarcón y anunció cuándo regresará a los escenarios

Claribel Medina contó cómo está la salud de Pablo Alarcón

Claribel Medina se convirtió en el puente directo y natural para transmitir cómo es el estado de salud de Pablo Alarcón en las últimas horas. Utilizando sus redes sociales, la actriz puertorriqueña ofreció precisiones. “Hola a todos, por acá Clari Medina, Ya me conocen. Hablando un poquito de lo que ha sucedido en estas últimas horas, mi compañero, amigo, hermano de la vida, Pablito Alarcón, padre de mis hijas Antonella y Agostina, está estable, está fantástico, está en el IMAC (Instituto Médico de Alta Complejidad)”, compartió para despejar dudas.

Claribel también aprovechó la oportunidad para dar las gracias, sobre todo a la gente del Interior y del Uruguay, por la constante preocupación recibida: “Quiero agradecerle a toda la gente que nos ha escrito de todas las localidades donde hemos estado… Pablo está estable, Pablo está bien. Pablo tuvo un síncope y los médicos nos van a explicar ahora de qué se trata. No tengo más novedades que eso, pero quiero dar tranquilidad a los amigos. Está muy bien y les agradece enormemente a todo el periodismo, que ha sido tan generoso. Al público, por sobre todas las cosas, de cada función. No tengo palabras. El amor genera cosas buenas”.

En su mensaje, la actriz también anticipó que planean retomar las funciones teatrales próximamente. “Esto sucedió en el contexto de esta obra de teatro ‘Es complicado’, que estamos haciendo… vamos a retomar el 1 de agosto, porque está bárbaro. Por ahora dar tranquilidad a toda la familia, a todos los amigos y a toda la gente del interior del país. Gracias un montón a todos por escribir”.

Claribel Medina y Pablo Alarcón (@joynixmedia/@agenciacoralok)

Al percibir que podían persisitir dudas entre quienes la siguen, especialmente pensando en sus propias hijas que no se encuentran en Buenos Aires, Claribel volvió a dirigirse al público en un segundo video: “Bueno. Hola a todos. No ha quedado claro un poco lo que dije. Pablo no está en peligro. Esto es muy importante que se sepa. Pablo no está en peligro. Es importante para mis hijas que se sepa que no está en peligro porque tengo una en Miami y otra trepando montañas en Tilcara, donde se dedica a llevar gente. Yo quiero aclarar que está todo bien con Pablo…”.

El episodio con Pablo Alarcón sucedió el martes por la tarde, cuando sufrió una descompensación mientras estaba al volante de su vehículo en la avenida Córdoba al 6000, en su intersección con Concepción Arenal. Esto provocó que perdiera el control del automóvil, que chocó contra cuatro vehículos que estaban estacionados en la zona.

A pesar de lo aparatoso del accidente, no se reportaron heridos de gravedad entre los involucrados, según las primeras informaciones recabadas en el lugar. La rápida intervención del SAME fue determinante. Apenas llegada la ambulancia, el equipo médico procedió al traslado inmediato de Alarcón al Hospital Fernández para su atención y evaluación inicial.

El accidente de Pablo Alarcón en Palermo

El primer parte médico brindado tras el accidente en Avenida Córdoba aportó claridad sobre lo sucedido con Pablo Alarcón. Desde el Hospital Fernández, el director Carlos Damin explicó ante los medios que el cuadro que afectó al actor fue, en principio, un síncope y no un accidente cerebrovascular. Según el profesional, los signos presentados correspondieron a una baja repentina tanto de la presión arterial como de la frecuencia cardíaca, lo que derivó en un desmayo mientras el actor conducía su vehículo.

La información médica descartó las versiones que comenzaron a circular en redes sociales sobre la posibilidad de un ACV. Damin enfatizó que los estudios realizados en el primer momento permitieron descartar esa hipótesis, ofreciendo tranquilidad a la familia y al entorno de Alarcón.

Una vez estabilizado, Alarcón fue trasladado al Instituto Médico de Alta Complejidad (IMAC) para continuar con su atención. Allí, el equipo de especialistas se concentró en realizar estudios adicionales para descartar otras patologías que pudieran haber desencadenado el desvanecimiento.

Poco antes del accidente que conmocionó a su entorno, Pablo Alarcón había sido reconocido oficialmente en un acto celebrado en la Legislatura porteña, en el barrio de Monserrat. El evento reunió a destacadas figuras del arte y la cultura, quienes compartieron escenario con el actor para homenajear su extensa trayectoria. Durante la ceremonia, Alarcón fue captado en imágenes difundidas que lo mostraban sonriente, conversando y posando junto a la presidenta de la Legislatura, Elena Paniagua.