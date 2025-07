Claribel Medina habló de la salud de Pablo Alarcón luego de que el actor fuera hospitalizado: “Estaba preocupado y cansado”

Claribel Medina habló de la salud de Pablo Alarcón

A un año de haber sufrido una neumonía bilateral, este martes, Pablo Alarcón volvió a vivir una delicado situación de salud. El actor tuvo un síncope mientras conducía su auto, lo que provocó que se desvaneciera por unos segundos y chocara. Así las cosas, luego de que el artista sea hospitalizado, Claribel Medina dio detalles de su estado.

En un comienzo, la expareja del actor comenzó relatando la situación que había sufrido Pablo. “Tuvo un accidente, un desvanecimiento, no había nadie en el coche que chocó. Él no es hipertenso, él el año pasado tuvo una operación de corazón abierto por la neumonía, quedó internado, pero el corazón es nuevo. Lo llevan para que esté 48 horas en el IMAC, se va a quedar ahí, yo voy para allá ahora, muchas novedades no tendré hasta mañana a la mañana”, comenzó diciendo en diálogo con A la tarde (América).

Durante la charla, la puertorriqueña también contó cómo habían sido los instantes previos al accidente de Pablo: “Llegamos ayer de Alberdi, yo lo dejé re bien, por eso me quedé preocupada. Hablé con él esta mañana antes de que esto sucediera, estaba bien, cosas que pasan. Él se cuida muchísimo, está muy atento. Pablo tiene 79 años, hay que estar controlando, pero es una persona que el trabajo le da mucha alegría, lo pone feliz. Ahora a acompañar y ver que esté estable”.

Luego, Medina explicó su sensación luego de ver a Alarcón después del accidente: “Lo vi alegre, él le pone onda. Estaba un poco preocupado, estaba un poco cansado, no había comido. Cuando chocó estaba viniendo de la legislatura, que recibió un premio, pero tenía que ir al médico, iba para allá para hacer un control justamente. Tiene una pequeña neumonía, la misma razón por la que quedó internado la otra vez, pero esta vez es viral, no es una neumonía que no esté controlada”.

En ese marco, al ser abordada por el resto de los periodistas, Claribel se refirió a la situación que atravesará Pablo en las próximas horas: “Pero lo que dicen los médicos es que definitivamente debe estar por lo menos 24 o 28 horas en control para ver la neumonía y revisar que este todo bien con la válvula del corazón, no es que esté andando mal, porque es nuevo”.

De acuerdo con el informe difundido en el programa “Cristina sin vueltas”, conducido por Cristina Pérez en Radio Rivadavia, el incidente de Alarcón provocó una colisión contra varios autos que estaban estacionados en la vía pública.

Se amaron frente a las cámaras, se separaron lejos de los reflectores y, durante décadas, compartieron algo más que un apellido y dos hijas: una historia de vida. Pablo Alarcón y Claribel Medina (joynixmedia/@agenciacoralok)

La información preliminar indica que el siniestro tuvo lugar entre la avenida Dorrego y Concepción Arenal. Su auto impactó contra un total de cuatro vehículos que se encontraban a un costado de la calle. Posteriormente, el actor fue asistido en el lugar por personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) y, tras recibir los primeros auxilios, fue trasladado al Hospital Fernández para realizarle estudios y evaluar la causa de la descompensación que derivó en el choque.

Por otro lado, el parte policial difundido sostiene que efectivos de la Comisaría Vecinal 15A acudieron al lugar del accidente, ubicado en la avenida Córdoba al 6000. Allí constataron que el conductor involucrado era efectivamente Pablo Alarcón. Según el informe policial, la descompensación al volante habría sido el motivo principal del accidente automovilístico.

La relación entre Pablo Alarcón y Claribel Medina destaca no solo por su historia personal sino también por el papel que ella y su familia desempeñaron durante los momentos difíciles de salud del actor. Ambos se conocieron en la década del ochenta en Puerto Rico, en un contexto profesional: Alarcón ya contaba con una carrera consolidada, mientras que Medina se encontraba en pleno ascenso dentro del mundo artístico. Su vínculo rápidamente trascendió lo laboral, derivando en una relación sentimental que los llevó a compartir escenarios y proyectos en común, además de formar una familia.

A pesar de haber puesto en pausa su relación de pareja en cierto momento, el vínculo entre ambos se mantuvo por su historia y por sus hijas en común. Prueba de esto fue el acompañamiento pleno de Claribel Medina durante el severo cuadro de neumonía bilateral que mantuvo a Alarcón internado cuarenta y cinco días el año pasado.