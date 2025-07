La reacción de Roberto García Moritán al enterarse de la separación de Pampita y Martín Pepa en vivo

En plena transmisión, Roberto García Moritán supo que Pampita terminó su relación con Martín Pepa (Video: Lape Club Social - América)

Este lunes por la mañana, el mundo del espectáculo se vio sacudido por una inesperada noticia: la separación de Pampita Ardohain y Martín Pepa, luego de ocho meses de relación. La información, que comenzó a circular durante el fin de semana, fue finalmente confirmada por Gustavo Méndez en Mujeres Argentinas (El Trece).

En medio del revuelo, una de las voces más buscadas fue la de Roberto García Moritán, exesposo de la modelo y padre de su hija menor, Ana, quien vivó una tensa separación. El empresario fue sorprendido al aire con la primicia y reaccionó en vivo, generando un momento de incomodidad que no pasó desapercibido.

Todo ocurrió durante la emisión de Lape Club Social (América), en el marco de una charla con Paula Varela. En principio, García Moritán se mostró dispuesto a hablar de su actualidad profesional y de su buena relación con Ardohain. “Mi vínculo con Pampita está muy bien. Es una muy buena madre. Estamos bien”, expresó. Sin embargo, la periodista no dejó pasar la oportunidad y fue al hueso: “Aparte se acaba de separar. No sé si te chusmeó eso o te estoy dando la noticia”.

Visiblemente sorprendido, el empresario reaccionó con una pregunta: “¿Es verdad?”. Ante la confirmación de Varela, agregó: “Sí, me sorprendió. No sabía, no hablamos de esas cosas”. La tensión en el estudio se incrementó cuando la conductora señaló con picardía: “Tenés una media sonrisa”, pero García Moritán intentó poner paños fríos: “No, no hagan interpretaciones… Trato de poner un límite porque prefiero hablar sobre mi vocación, estoy cansado de hablar sobre mí y mis temas, pero entiendo que la pregunta siempre tenga que venir. Espero que salga todo bien”.

La modelo y el exministro de Desarrollo porteño terminaron a fines del año pasado (Instagram)

Antes de cerrar la entrevista, el exministro de Desarrollo porteño también se refirió brevemente a su presente amoroso con Priscila Crivocapich, su actual pareja: “Estamos bien, es una relación adulta. Todos los días nos elegimos por lo que nos gusta de nuestras personalidades”.

Luego que el periodista Gustavo Méndez anunció la ruptura de la pareja, Ángel de Brito precisó la fecha exacta del hecho. “Pampita separada desde el 9/7”, escribió el conductor de LAM (América) en sus redes sociales, en una historia de Instagram sobre fondo negro. La información fue luego replicada y ampliada por la cuenta oficial de Sálvese Quien Pueda, el ciclo liderado por Yanina Latorre en la misma señal.

La ruptura tomó por sorpresa al entorno mediático de la modelo, especialmente porque semanas atrás había compartido un viaje a California junto a Pepa. Durante su estadía en Estados Unidos, ambos celebraron juntos el Día de la Independencia estadounidense y compartieron tiempo en pareja. Incluso, surgieron rumores de compromiso cuando Pampita apareció en una gala luciendo un anillo de gran tamaño en su mano izquierda.

Tras compartir momentos íntimos y viajes, la pareja terminó su relación (Instagram)

Tras su regreso al país, Ardohain se trasladó a Villa La Angostura para pasar el receso invernal junto a sus hijos, mientras que Pepa permaneció en Los Hamptons, donde continúa disputando partidos de polo. Si bien la distancia geográfica era parte de la dinámica de la pareja, la confirmación de la separación dejó en evidencia que el vínculo había llegado a su fin.

Y los inconvenientes en la relación fueron expuestos por la propia modelo en más de una ocasión. En abril pasado, en una entrevista con LAM (América), la modelo se había referido a los desafíos de mantener un vínculo a distancia. “Es muy difícil. Vamos lentamente. Porque obviamente no vivimos en el mismo país. No nos vemos todos los días”, había explicado. Y sumó: “A veces, cuando uno encuentra una persona que vale la pena, que tiene ciertos valores… esas cosas no se planean. Son coincidencias de la vida. Siempre voy a dar mi mejor versión”.