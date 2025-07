La escandalosa pelea en vivo de Graciela Alfano con Luis Ventura: “Vos me colgaste el cartel de la magia negra”

Graciela Alfano y Luis Ventura protagonizan un tenso enfrentamiento en vivo en A24 (Video: A La Tarde, América TV)

Un cruce televisivo que reavivó viejas heridas sorprendió este lunes. Graciela Alfano y Luis Ventura protagonizaron un enfrentamiento en vivo en el programa Arranca la tarde de A24. El intercambio incluyó señalamientos de “magia negra“, supuestos vínculos con el represor Emilio Massera y la negativa rotunda de Alfano a reconciliarse con Ventura.

La tensión se sintió desde el principio. La actriz se mostró incómoda al enterarse de que Luis Ventura se encontraba en el piso y fue con todo. “No quiero hablar con Luis, no estoy bien con vos, no tengo ganas hoy. Una de las cosas que vos hiciste fue ponerme un cartel de magia negra que no soy (sic) y se siguió con eso”, expresó, marcando el tono del intercambio.

El periodista, lejos de esquivar el tema, recordó el episodio que había generado el malestar: “Iván Trilha y vos se sacaban fotos cuando estabas de conductora en ATC. Pero bueno, listo, lo valoro y lo respeto”, respondió el periodista, haciendo alusión al mentalista brasileño y a las versiones sobre prácticas esotéricas. La conversación, lejos de calmarse, fue subiendo de tono.

El cruce incluyó acusaciones de magia negra y supuestos vínculos de la exvedette con Emilio Massera

La actriz insistió en que nunca realizó brujerías ni macumbas y que las acusaciones habían dañado su imagen pública. “De hecho ahora hablé con el obispo Emanuel que me ha hecho un exorcismo sobre todas esas porquerías que meten sobre mi imagen”, afirmó, buscando despejar cualquier duda sobre su relación con prácticas de magia negra.

El presidente de APTRA sostuvo que su información provenía de entrevistas y testimonios, en particular de su viaje a Brasil para entrevistar a Iván Trilha, a quien describió como un pai y guía espiritual de un expresidente brasileño. “En una entrevista que hicimos en Brasilia, que viajé para Intrusos, habla de la historia de él para con vos y tus condiciones umbandistas”, sostuvo. “Ese señor te pudo haber dicho cualquier cosa. Yo me saqué fotos con miles de personas. No hice nunca brujerías ni macumba”, negó la actriz.

El periodista, sin embargo, insistió en que su información se basaba en testimonios y documentos, y que no era el único que sostenía esas versiones. “Tengo algo de memoria, pero también guardo archivos. Busquen en las notas sobre Matías Alé, donde él reconoce haber llevado una caja con el traje de novia que Jorge Ibáñez le había confeccionado en vida. Matías llevó esa caja, llena de mier..., y lo contó al aire públicamente, diciendo que era una macumba para Jorge Ibáñez”, relató Ventura, sumando a la discusión a otros nombres.

Según Ventura, Matías Alé podría llegar a confirmar el vínculo entre Graciela Alfano y la magia negra

Otro de los puntos álgidos del enfrentamiento fue la mención a Emilio Massera, exjefe de la Armada durante la dictadura argentina y máximo símbolo de la represión, con quien Ventura sugirió que Alfano habría tenido una relación sentimental. “Otra cosa que me colgaste es que yo conocí o que fui el amor de Massera, el genocida. Yo no lo conocí a ese señor y lo sabés perfectamente. Hubo un juicio, causa penal y abierta”, respondió Alfano, visiblemente molesta.

Ventura replicó que existían cartas de Massera y testigos que avalaban la versión, aunque reconoció que no pudo presentar las cartas en la Justicia debido a su elevado valor. “Me trajeron cartas de Massera, tengo testigos… No las pude comprar por el valor que les habían puesto: 400 mil dólares seis cartas. Salieron testigos a declarar respecto al vínculo. Yo no lo dije, lo dijeron ellos. Lo repito a partir de los testimonios”, explicó el periodista.

La discusión se tornó aún más personal cuando Ventura mencionó al hijo de Alfano, sugiriendo que trabajaba como secretario en el juzgado del juez Bonadío. Alfano negó esa afirmación: “Luis, no metas a mi hijo. No trabajaba de secretario de nada, me representó a mí y lo tuviste que leer porque eso se comprobó que era mentira. Vos me colgaste ese cartel, seguís hablando de eso y es mentira”, respondió la actriz.

La negativa de Graciela Alfano a reconciliarse con Luis Ventura marca el tono del cruce televisivo (Gustavo Gavotti)

Tras el cruce en A24, el conflicto se trasladó a América TV, donde en A la tarde revivió el enfrentamiento y Ventura volvió a hablar del tema. Karina Mazzocco, conductora del ciclo, leyó mensajes autorizados por Alfano en los que la actriz reafirmó su postura: “Ese señor que diga lo que quiera. Las mentiras que dice son irrisorias a esta altura, cuanto menos irrisorias, por no decir incoherentes”, expresó.

Luis Ventura, por su parte, sostuvo que solo respondía a las acusaciones de Alfano y que el conflicto continuaría mientras ella lo mantuviera vigente. “Yo voy a seguir hasta donde ella quiera. Yo esto no, este piolín no lo tiré yo, lo tiró ella. Yo salí a responder”, afirmó. “Luis Ventura está mintiendo, yo con vos no estoy todo bien, nunca me amigué con vos”, sentenció la actriz, cerrando cualquier posibilidad de acercamiento.