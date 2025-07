Antonela Roccuzzo mostró su lado más glamoroso durante su visita a Italia: el look sofisticado que eligió

La empresaria rosarina apostó por un outfit de alta costura para su paso por el viejo continente (Instagram)

Alejada por unos días del ritmo cotidiano en Miami, donde acompaña a Lionel Messi en su presente en la Major League Soccer, Antonela Roccuzzo se tomó un respiro y viajó a Europa. El destino elegido fue Italia, donde aprovechó para reencontrarse con Daniella Semaan, la esposa del exfutbolista Cesc Fàbregas, con quien mantiene una amistad desde los años en Barcelona. Y, como suele hacer en cada una de sus escapadas, compartió imágenes del paseo en sus redes sociales, que rápidamente captaron la atención de sus millones de seguidores.

A diferencia de otras ocasiones donde suele lucir conjuntos urbanos, deportivos o zapatillas planas, esta vez Roccuzzo se volcó completamente al glamour veraniego. Posó en una terraza con vista al mar en compañía de su amiga, vestida con un minivestido sin tirantes de la firma Dolce & Gabbana. La prenda, con estampado de mayólica en tonos violetas y blancos, pertenece a la nueva colección de la marca italiana y tiene un precio de 1.995 dólares, según su sitio web oficial. El vestido, de silueta entallada en el busto y falda con vuelo, destacó por su impronta fresca y sofisticada.

Para completar el estilismo, Antonela sumó una cartera Chanel modelo Timeless Classic en cuero granulado color violeta, cuyo precio oscila los 10.300 euros. El bolso, con cadena dorada entrelazada con cuero, aportó un detalle lujoso que contrastó con la simpleza del look. En cuanto al calzado, optó por unos stilettos blancos de charol, mientras que en materia de accesorios eligió un par de aros Tiffany and Co. de oro blanco, cuyo valor en la web oficial asciende a 4.850 dólares.

La rosarina aprovechó sus vacaciones para reencontrarse con su vieja amiga, Daniella Semaan

Además de mostrar el look completo sobre la cama con el vestido, los zapatos, la cartera y los aros, Roccuzzo compartió imágenes del momento de la cena junto a Semaan en un restaurante con vista al mar. En la postal, ambas posan sonrientes, con copas sobre la mesa y yates de fondo, lo que deja entrever la exclusividad del enclave. En otra de las fotos, se la ve caminando por un sendero en la noche italiana, rodeada de vegetación mediterránea, con las luces de los barcos iluminando el agua detrás.

El posteo de Antonela fue acompañado por la frase “Noches italianas de verano”, junto al emoji de una cara derretida por el calor, y recibió miles de likes y comentarios en pocos minutos. Entre los mensajes destacados se encuentran los de celebridades como María Taktouk, hija de Semaan, la influencer y entrenadora personal Silvy Araujo, entre otros, que halagaron su estilismo y resaltaron la complicidad entre las dos mujeres. “Ohhh, mis dos favoritas”, escribió Taktouk, mientras que otra seguidora comentó: “Qué belleza ese look”.

Antonela y Daniella posaron con sus respectivos outfits en medio del verano europeo

El look completo que Antonela eligió para su salida con Daniella

Cabe mencionar que no es la primera vez que Antonela impone tendencias de moda. En junio pasado, volvió a captar la atención en redes sociales al publicar una fotografía en la que mostró uno de los looks más comentados del momento. En la imagen, se la vio vistiendo un jean wide leg en tono gris claro, una prenda conocida por su corte holgado que parte desde la cadera y cae de manera amplia hasta los tobillos. Este modelo en particular destaca por su tiro alto, un detalle muy característico de los años 90, y por las aberturas laterales adornadas con botones metálicos, que aportan una nota distintiva y contemporánea. La rosarina combinó el pantalón con un top ajustado de color neutro, realzando la silueta y generando contraste con el efecto relajado del jean. Para completar el conjunto, eligió unas zapatillas blancas de suela gruesa y diseño deportivo, al reforzar así la impronta urbana y canchera del estilismo.

La esposa de Lionel Messi apostó por un look de alta costura y dejó momentáneamente su estilo urbano

Con el cielo nocturno detrás de ella, la empresaria rosarina lució su outfit (Instagram)

Con este viaje, Roccuzzo volvió a demostrar su afinidad por la moda de lujo y su capacidad para combinar piezas exclusivas con escenarios idílicos. En cada detalle de su estilismo, desde el diseño italiano hasta los accesorios de alta gama, reafirmó su lugar como referente de estilo, aún cuando su día a día transcurre en zapatillas y entre entrenamientos, partidos y vida familiar.