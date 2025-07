A pura sensualidad y rap, María Becerra se sumó a Arcángel en una canción que se adentra en las raíces del trap

Con la cuenta regresiva para volver a los escenarios en marcha, María Becerra volvió a pisar fuerte en la escena gracias a su colaboración con Arcángel, una de las figuras de la música urbana. A pura sensualidad, la oriunda de Quilmes se sumó al estadounidense en “5 Pa Las 12” y se transformó en la única artista argentina en formar parte de su nuevo disco Sr. Santos II.

El video de esta colaboración inicia con Arcángel y María ingresando a un oscuro recinto. En él, una cama los espera, dando paso a una historia de pasión. “Baby, tú quieres sentir cómo es adentro de mí. Estoy caliente y aunque tú me puedas derretir, estoy aquí. Yo no me quiero salir y yo te permito que te quedes dentro”, canta la artista mientras baila sensualmente en este tema con impronta sexual.

La inclusión de María en "SR. SANTOS II – SUEÑOS DE GRANDEZA" no solo marca un hito en su carrera, sino que también pone en valor el crecimiento del talento argentino en contextos globales

Luego, Becerra sigue relatando el paso a paso de esta noche de amor: “Sola contigo, te brillan los ojos, me saco el vestido. me besas la espalda, ahora si nos fuimos, comernos así era nuestro destino. Me muerdo y le digo ‘me encanta’. Las siluetas bailando, las luces ténues”, agrega María, quien resalta con dos looks opuestos a lo largo de todo el clip. A lo largo de la canción, la joven se anima a rapear, demostrando su capacidad y soltura.

La elección de María para integrar esta producción subraya su reconocimiento internacional y su capacidad para interactuar en espacios de relevancia con otros grandes referentes del trap y la música urbana. La colaboración no solo marca un hito en su carrera, sino que también pone en valor el crecimiento del talento en contextos globales. Previo a su colaboración, la joven de Quilmes había expresado su agradecimiento en redes sociales por la invitación de Arcángel: “Un honor para mí compartir música con leyendas como vos”.

El proyecto presenta el encuentro de María con exponentes destacados del género urbano

Sr. Santos II – Sueños de grandeza se presenta como una obra intensa, honesta y cargada de emociones, destinada a ser un punto de referencia para el género urbano. El disco comprende un total de 18 canciones, mostrando una ambición notable tanto en su contenido como en sus objetivos artísticos. La propuesta del álbum profundiza en la visión original del artista principal, apostando por una exploración más arraigada en el trap y en las particularidades que definen al movimiento.

El concepto detrás del álbum se apoya en la autenticidad y la libertad expresiva. Las letras trazan un recorrido personal y colectivo a través de historias y emociones del entorno urbano, con una apuesta marcada por lo crudo y directo en cada línea. El disco se creó como una continuación directa del aclamado álbum Sr. Santos. Este nuevo trabajo retoma y desarrolla las bases estilísticas y temáticas que caracterizaron a la primera entrega, ampliando el universo creativo propuesto en el disco original.

María se destaca en el panorama musical como la única representante argentina dentro del esperado nuevo disco "SR. SANTOS II – SUEÑOS DE GRANDEZA"

La evolución de la obra se manifiesta en una mayor exploración de las raíces del trap, mientras se mantienen los rasgos de crudeza, sinceridad y fuerza narrativa que marcaron el debut. El segundo volumen expande las historias y emociones tratadas anteriormente, permitiendo un desarrollo más detallado y sofisticado de la propuesta inicial. Así, Sr. Santis II - Sueños de grandeza funciona no solo como un sucesor temático y musical, sino también como una reafirmación del compromiso artístico y de la voz personal del artista.

Después de meses de reposo, María Becerra jugó un partido de fútbol con Arcángel

Como muestra de su amistad, durante su visita a la Argentina, Arcángel y María disfrutaron de un momento de diversión al jugar un partido de fútbol cinco. El encuentro, que tuvo lugar en una cancha techada de césped sintético, reunió a familiares, amigos y miembros del entorno cercano de ambos artistas.

La actividad fue registrada por la propia cantante en sus redes sociales, donde compartió una serie de fotos que evidencian el buen clima del encuentro. A través de su cuenta oficial de Instagram, la Nena de Argentina escribió: “Partidito con la Maravilla Arcángel. Gracias por tu humildad y la de todo tu equipo. Un honor para mí compartir con una leyenda como vos”, acompañando sus palabras con imágenes del partido y de los momentos previos y posteriores al juego.