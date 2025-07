La Joaqui reveló la razón por la que no volvió a hablar sobre La Voz Argentina: “Creen que soy una desquiciada”

La Joaqui explicó por qué dejó de comentar sobre La Voz Argentina en redes sociales

En estos días, la conversación sobre La Voz Argentina 2025 (Telefe) en redes sociales tuvo una protagonista inesperada: La Joaqui. Con un estilo muy particular, la artista supo ser tendencia gracias a sus mensajes llenos de humor y comentarios de ironía, siempre atentos a lo que pasaba en el reality donde su pareja, Luck Ra, debutó como coach.

El vínculo entre ambos impactó en redes sociales, donde millones de jóvenes siguen minuto a minuto a las figuras que les resultan más cercanas. La cantante aprovechó la fuerza de internet para compartir memes, reacciones ingeniosas y hasta bromas referidas a las votaciones dentro del programa. Por su manera de publicar, la mayoría de los seguidores acompañaba sus ocurrencias, celebrando el ida y vuelta espontáneo entre la cantante y su comunidad virtual.

Sin embargo, el clima divertido y relajado no se mantuvo mucho tiempo. A medida que los comentarios de la artista sumaban visualizaciones y likes, surgieron interpretaciones diferentes. Algunos usuarios, en vez de tomar sus palabras como chistes, empezaron a ver actitudes de celos o incluso comportamientos posesivos hacia el integrante del jurado. Las publicaciones, que al principio alimentaban el sentido lúdico sobre el certamen, se transformaron en el origen de debates inesperados entre defensores de su estilo y quienes opinaron que sus expresiones no resultaban adecuadas.

Un tuit viral de La Joaqui desató debates sobre celos y humor en pareja

El momento de quiebre se dio a partir de un episodio puntual. Durante una gala reciente, el intérprete de “La morocha” logró que la participante Nathalie Cajigal lo eligiera para conformar su equipo. La reacción de La Joaqui se viralizó de inmediato: “Requisitos para estar en el equipo Luck Ra: ser mujer”, tuiteó, agregando luego: “La Voz Argentina no te miro más”. Mientras algunos se rieron y entendieron que su mensaje formaba parte del típico humor de pareja, otro sector de la audiencia interpretó el posteo de manera literal, acusándola de celosa o tóxica.

Frente a la intensidad de los comentarios y la escalada de respuestas cruzadas, la intérprete optó por explicar su decisión de distanciarse. Con una imagen de un gato con lágrimas observando un celular, escribió: “Ya no hay más memes de La Voz Argentina porque después no comprenden mi humor sarcástico y creen que soy una tóxica desquiciada. Y yo tóxica no soy”.

Las reacciones de los usuarios se dividieron en dos grupos. Por un lado, quienes defendieron el humor de la artista y cuestionaron la hipersensibilidad de quienes critican cualquier broma en redes. Por otro, quienes señalaron que ciertos chistes públicos pueden transmitir mensajes ambiguos o dar pie a que se instalen etiquetas negativas.

La artista aclaró que su humor fue malinterpretado y negó actitudes tóxicas

Otra que usó las redes para hablar del certamen fue Soledad Pastorutti, histórica coach del ciclo emitido por Telefe. Con la dosis justa entre la realidad y la ficción, y con enojos que si no son reales están muy bien actuados, las peleas entre el jurado llaman la atención en redes con memes y demás reacciones que genera el programa. Y en particular los que cruzan a La Sole y Luck Ra. En varias oportunidades la de Arequito y el cordobés se cruzaron en plena dinámica del programa, sin que pasara a mayores.

Todo comenzó cuando alguien hizo referencia a que son pocos los concursantes que eligen a Luck Ra, algo sobre lo que el intérprete de “Hola perdida” suele reírse, sugiriendo que no llegará a completar los 32 que componen cada equipo. “Todos vamos a tener misma cantidad de participantes, él es un genio y sabe cómo convencer. Me divierte mucho”, señaló La Sole, defendiendo a su compañero y abriendo el juego virtual.

Soledad Pastorutti también participó en la conversación sobre el certamen en redes

“Amo los mano a mano de Luck y vos, son divertidísimos”, celebró una seguidora, “¡Qué bueno! Es la idea. Hay gente que se confunde, nosotros nos divertimos“, replicó Pastorutti, dejando en claro que todo se trata de un juego... ¿O no tanto? “Pero un poquito te calentás cuando te bloquean, ¿o no?”. La respuesta, sonó cien por ciento Sole: “Obvio, tengo sangre, pero son las reglas del juego”.