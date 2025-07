Graciela Alfano recordó su relación con Carlos Menem: “Él se enamoró de mi”

Graciela Alfano contó que Carlos Menem se había enamorado de ella

A pocos días de su estreno, la serie de Carlos Saúl Menem es todo un éxito. Desde sus inicios hasta su llegada a la política, la obra relata el ascenso del riojano en el poder. Además, el film deja ver la intimidad del presidente, sus conflictos personales y sus relaciones amorosas. En ese sentido, Graciela Alfano habló de su romance con el mandatario y reveló detalles de su encuentro.

“Menem se enamora de vos. ¿Qué hiciste con eso?”, le consultó Luis Novaresio a la modelo, en el marco de su ciclo de entrevistas por A24. Luego de un instante de reflexión, Alfano comenzó diciendo: “Ponele que se enamoró. Es lo que él decía. Estaba re hot (conmigo). Básicamente yo, como digo, me enamoré del tipo de las patillas, del caudillo, de ese hombre ‘wow’. Otra fantasía mía. El caudillo que venía con las boleadoras, patético. Tanto iba y venía el cántaro a la fuente que pasó. Y ahí fue que el pobre Anzorreguy, que era el jefe de la SIDE en ese momento, dijo: “Ay, que lástima que no salió (Ítalo) Luder presidente, que se va a dormir a las 9 de la noche. Este hombre con esta mujer que me vuelve loco””.

Graciela Alfano habló de los rituales que hacía Carlos Menem

A lo largo de la charla, Graciela también detalló cómo eran sus encuentros y las jugadas propuestas que ella le hacía: “Me acuerdo que me decía: “Te vienen a buscar y vas a Olivos”. Ni loca voy a Olivos, me ve todo el mundo. A ver si nos entendemos, vos sos presidente hace dos minutos, yo soy Graciela Alfano hace 20 años. Yo ya tengo mi poder, estoy casado con el hombre más rico de la Argentina, tengo una familia, es tu funcionario. Alguien me quiere decir ¿qué gano yo acá?. No, yo quiero en algún lugar. Y entonces empezaron mis fantasías de ir en un barco en el medio del Río de la Plata, y entonces Mario (Falac) prestaba el barco, yo me iba en helicóptero. Yo recuerdo esa época, como todas mis épocas, que tiene que ver con mis affairs afectivos, muy divertidas, porque donde yo me aburro se terminó. Por eso te digo que el amor no estuvo, porque el amor no es aburrimiento”.

Al escuchar la reflexión de su invitada, el periodista ahondó en sus sentimientos: “¿No te enamoraste de Menem?”. Rápidamente, y sin dudar, Alfano respondió: “No, sin embargo, vi muchas cosas ya prendí muchísimas cosas”. Con la idea de indagar un poco más, Novaresio consultó: “Sí, pero el enamoramiento tiene que ver con la fantasía. Ese rato irracional”. Sin embargo, la invitada sostuvo que solo se trató de pasión.

Graciela Alfano recordó a Maria Julia Alsogaray

A raíz del lanzamiento de la serie del mandatario, el conductor le preguntó a la exvedette si había podido ver algunos capítulos. “No, la vi por etapas. La voy a ver ahora más tranquila. Había muchas cosas muy reales. Él era brujo. Él tenía rituales. Tenía un par de cuadros ahí de dos caras masculinas que realmente eran muy fuertes. No sé cómo definirlas. Iba a haber chamanas, brujas, eso me parece que está en la serie”, subrayó Graciela respecto de las prácticas de Menem.

La modelo también se refirió a una antigua historia que el mandatario contaba y que reflejaba las bases que guiaban su pensamiento: “Él contaba una historia de la casa de Toledo en España, que fue tomada por alguien y entonces la persona que le estaba sitiando, el otro general, le secuestró al hijo del que estaba en la casa de Toledo y le manda un mensaje y le dice: “Tengo a tu hijo, tienes que entregar la casa de Toledo, porque si no va a morir”. Entonces Carlos lo contaba siempre. Cómo contesta el que tenía la casa de Toledo en ese momento, le envía un mensaje a su hijo y le dice: “Hijo, eres mi orgullo, prepárate para morir”. Y eso lo contaba mucho antes de que Carlitos haya muerto. Y creo que era un hombre que abrazaba su destino. Él sabía que cumplió un destino, en el que creía, pero que también tenía que pagar precios. Y ese era uno. Todo lo que tuvo que vivir a partir de ahí, el dolor de Zulema, la quería muchísimo, la respetaba muchísimo, como la madre de sus hijos y su mujer, su esposa y no creo que haya estado frío frente al dolor de esa mujer”.