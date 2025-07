Una exparticipante de Gran Hermano sufrió graves amenazas: “Acordate del karma”

Martina Pereyra, exparticipante de Gran Hermano 2025, recibió amenazas graves a través de redes sociales

La violencia digital volvió a hacerse presente en el mundo del espectáculo argentino. En las últimas horas, Martina Pereyra, exparticipante de Gran Hermano 2025, fue víctima de graves amenazas a través de las redes sociales, que incluyeron mensajes intimidantes, fotos de armas y referencias directas a su vida privada.

El episodio comenzó con un mensaje directo desde la cuenta @misca_water, donde una persona escribió: “Te dejamos una carta debajo de la puerta de tu departamento, que la disfrutes”. La frase estuvo acompañada por la foto de una pistola sobre el volante de un auto, imagen que había sido tomada de internet, pero cuyo impacto fue igualmente perturbador. También envió una fotografía de un reconocido bar porteño, sitio donde Martina había cenado la noche anterior junto a Santiago “Tato” Algorta, ganador de la última edición del ciclo televisivo.

A través de estos mensajes, el agresor demostró un seguimiento puntual de sus movimientos recientes, un dato que preocupó a su entorno más cercano. La amenaza escaló en violencia con la frase: “Si quiero ya te hacemos voleta”, y se completó con un discurso cargado de acusaciones personales: “No tenés códigos, Martina. Acordate del karma”.

El trasfondo del conflicto es complejo. En el fandom de Gran Hermano, existen diversos grupos que siguen de cerca las interacciones entre los participantes. Algunos promueven el vínculo entre Martina y Luca Figurelli, bajo el nombre Marluca, otros prefieren la cercanía entre Martina y Tato Algorta (Martiago), y hay quienes siguen a Tato con Luz Tito, conocida como Luziago. Aparentemente, la amenaza no provino de ninguno de estos grupos organizados, sino de sectores externos que rechazan cualquier vínculo entre Martina y Tato. La propia Pereyra aclaró que los fandoms no son responsables del odio que circula por fuera de esas comunidades.

Horas después de que el caso tomara repercusión, Martina realizó un vivo en TikTok donde compartió su reflexión. Sin mencionar las amenazas de forma directa, expresó: “No es para que nadie salga a defenderme ni a decir que me tienen que cuidar, ni para hacer culpable a alguien porque haya alimentado un shippeo. Nadie tiene la culpa y ningún fandom tiene la culpa. Por más que sean personas desquiciadas afuera de los fandoms, no es el fandom”.

Con un tono calmo, pero visiblemente afectada por la situación, agregó: “Qué quieren que haga yo, 45 mil veces dije lo mismo: que no bardeen a la gente que quiero. Y siguen bardeando. Entonces, nadie tiene que salir a aclarar, nadie tiene que salir a cuidar, nadie tiene que salir a decir ‘fue el fandom de tal’. No son los fandoms, son personas desquiciadas”.

En otro pasaje del vivo, reflexionó sobre el impacto emocional que atraviesa desde que salió del reality: “Que me digan tro... y todo lo que sea no me molesta, ya me estoy curtiendo. Pero nadie te prepara para que te hablen de tu vida y te peguen así. Es difícil. Al principio me dolía mucho, me hacía mal. Ahora ya un poco me resbala, pero lo de ayer fue un poco fuerte”.

El caso tomó mayor visibilidad cuando Luca Figurelli, otro exparticipante del reality y amigo cercano de Martina, se manifestó en la red social X. Su mensaje fue directo y apuntó contra el comportamiento violento de algunos sectores de su público: “¿Qué onda? Me levanto y mi gente bardea a los que quiero. ¿Qué les pasa? Yo no le digo a mi público que se comporten así, y menos que amenacen a gente que quiero. Pórtense piola, no sean bobos”.

Martina Pereyra, que divide su tiempo entre la contaduría y el modelaje, se mudó recientemente a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Allí continúa su actividad habitual en redes sociales, sobre todo en TikTok, donde genera contenido vinculado a la moda y su vida cotidiana. La noche previa a recibir las amenazas, había compartido imágenes desde un bar junto a Tato Algorta, situación que habría desatado la ira del agresor.